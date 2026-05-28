EQS-DD: learnd SE: Gisbert Rühl, Kauf

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

28.05.2026 / 12:04 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Gisbert
Nachname(n):Rühl

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

learnd SE

b) LEI

391200CLINOY60KP3T33 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:LU2358378979

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
2,464 EUR6.160 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
2,4640 EUR6.160,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

27.05.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:Frankfurt
MIC:XETR

28.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:learnd SE
9, rue de Bitbourg
1273 Luxemburg
Luxemburg
Internet:https://learnd.co.uk/
Ende der MitteilungEQS News-Service

105160 28.05.2026 CET/CEST

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