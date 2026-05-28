EQS-DD: Stabilus SE: David Sabet, Kauf

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

28.05.2026 / 08:48 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:David
Nachname(n):Sabet

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Stabilus SE

b) LEI

529900JOSL94HJN4VZ28 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000STAB1L8

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
20,7721 USD95.551,66 USD

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
20,7721 USD95.551,66 USD

e) Datum des Geschäfts

25.05.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:Xetra
MIC:XETR

28.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Stabilus SE
Wallersheimer Weg 100
56070 Koblenz
Deutschland
Internet:group.stabilus.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

105124 28.05.2026 CET/CEST

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