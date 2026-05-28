EQS-News: DATAGROUP steigert Umsatz im zweiten Quartal und ersten Halbjahr 2025/2026

EQS-News: DATAGROUP SE / Schlagwort(e): Halbjahresbericht

DATAGROUP steigert Umsatz im zweiten Quartal und ersten Halbjahr 2025/2026



28.05.2026 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





DATAGROUP steigert Umsatz im zweiten Quartal und ersten Halbjahr 2025/2026

Pliezhausen, 28. Mai 2026. DATAGROUP SE (ISIN DE000A41YEV7/WKN A41YEV) veröffentlicht heute die Finanzzahlen für das zweite Quartal sowie das erste Halbjahr 2025/2026. In einem weiterhin verhaltenen Marktumfeld steigerte DATAGROUP den Umsatz im ersten Halbjahr 2025/2026 um 2,2 %. Die Ergebnisentwicklung war durch Sonderaufwendungen im Zusammenhang mit der Umsetzung strategischer Maßnahmen geprägt. Entsprechend verringerte sich die EBIT-Marge auf 6,3 % nach 8,1 % im Vorjahreszeitraum. Im Neukundengeschäft lag der Auftragseingang mit 17,4 Mio. EUR nahezu auf dem hohen Niveau des Vorjahres. Darüber hinaus wurden mit Bestandskunden Cross- und Upselling-Aufträge in Höhe von 6,3 Mio. EUR erzielt.

Die Umsatzerlöse beliefen sich im zweiten Quartal auf 138,8 Mio. EUR nach 140,5 Mio. EUR im Vorjahresquartal. Im ersten Halbjahr 2025/2026 stiegen die Umsätze um 2,2 % auf 285,9 Mio. EUR nach 279,8 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum. Aufgrund rückläufiger Materialkosten erhöhte sich der Rohertrag überproportional um 5,4 % auf 207,1 Mio. EUR (i.Vj. 196,5 Mio. EUR). Die Rohertragsmarge verbesserte sich auf 72,4 % nach 70,2 % im Vorjahreszeitraum. Die Personalkosten lagen infolge des höheren Personalbestands bei 150,0 Mio. EUR nach 141,2 Mio. EUR im Vorjahr.

Vor dem Hintergrund der Aufwendungen im Zusammenhang mit der Unternehmensstrategie verringerte sich das EBITDA auf 36,8 Mio. EUR nach 41,4 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum. Das EBIT belief sich auf 18,1 Mio. EUR gegenüber 22,6 Mio. EUR im Vorjahr. Die EBIT-Marge erreichte damit im ersten Halbjahr 2025/2026 6,3 % nach 8,1 % im Vorjahresvergleichszeitraum.

„Unser Anspruch bleibt unverändert: DATAGROUP soll profitabel und dynamisch wachsen. Dafür investieren wir gezielt in die Weiterentwicklung unseres Unternehmens, in Effizienz und in unsere strategischen Zukunftsthemen“, sagt Andreas Baresel, CEO von DATAGROUP. „Dass wir trotz des angespannten Marktumfelds den Umsatz und Rohertrag steigern und im Neugeschäft nahezu das hohe Vorjahresniveau erreichen konnten, zeigt, dass DATAGROUP mit dem klaren Fokus auf hochwertige Managed Services und stabile Kundenbeziehungen sehr gut aufgestellt ist.“

Bilanzentwicklung und Cashflow

Die Bilanzsumme verringerte sich gegenüber dem Geschäftsjahresende auf 529,4 Mio. EUR (30.09.2025: 537,3 Mio. EUR). Das Eigenkapital erhöhte sich insbesondere infolge des Periodenüberschusses im ersten Halbjahr 2025/2026 sowie des Verkaufs eigener Anteile. Die Eigenkapitalquote lag zum Ende des ersten Halbjahres 2025/2026 bei 34,6 % (30.09.2025: 31,7 %). Die liquiden Mittel stiegen auf 26,6 Mio. EUR nach 10,3 Mio. EUR zum Geschäftsjahresende.

Die Nettoverschuldung reduzierte sich zum Ende des Halbjahres auf 144,5 Mio. EUR gegenüber 161,4 Mio. EUR zum 30.09.2025. Das Verhältnis von Nettoverschuldung zu EBITDA verbesserte sich entsprechend auf 1,8 nach 1,9 zum Geschäftsjahresende. Der Mittelzufluss aus betrieblicher Geschäftstätigkeit erhöhte sich insbesondere aufgrund rückläufiger Forderungen aus Lieferungen und Leistungen auf 37,1 Mio. EUR (i.Vj. 11,3 Mio. EUR).

Delisiting

Wie bereits im Januar 2026 bekannt gegeben, wird die Notierung der Aktien der DATAGROUP SE im Freiverkehr der Börse München mit Ablauf des 30. Juni 2026 eingestellt.

Der Halbjahresbericht steht zum Download unter www.datagroup.de/publikationen bereit.

Über DATAGROUP

DATAGROUP ist eines der führenden deutschen IT-Service-Unternehmen. Rund 4.000 Mitarbeiter*innen an Standorten in ganz Deutschland konzipieren, implementieren und betreiben IT-Infrastrukturen und Business-Applikationen. Mit ihrem Produkt CORBOX ist DATAGROUP ein Full-Service-Provider und betreut für mittelständische und große Unternehmen sowie öffentliche Auftraggeber deren IT-Arbeitsplätze weltweit. DATAGROUP wächst organisch und durch Zukäufe. Die Akquisitionsstrategie zeichnet sich vor allem durch eine optimale Eingliederung der neuen Unternehmen aus. Durch ihre „buy and turn around“- bzw. „buy and build“-Strategie nimmt DATAGROUP aktiv am Konsolidierungsprozess teil.

www.datagroup.de

KONTAKT

Anke Banaschewski

Investor Relations & Unternehmenskommunikation

anke.banaschewski@datagroup.de

28.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: DATAGROUP SE Wilhelm-Schickard-Str. 7 72124 Pliezhausen Deutschland Telefon: +49 711 4900 500 Fax: +49 711 41079 220 Internet: www.datagroup.de ISIN: DE000A0JC8S7 WKN: A0JC8S Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX; London EQS News ID: 2334564

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2334564 28.05.2026 CET/CEST