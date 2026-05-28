EQS-News: Diginex-Tochter Matter verdreifacht die Automatisierung von Kohlenstoffdaten auf 80 %; Durchbruch beschleunigt ESG-Insights für Institutionen mit einem verwalteten Vermögen von 20 Billionen US-Dollar

EQS-News: Diginex Limited / Schlagwort(e): Sonstiges

Diginex-Tochter Matter verdreifacht die Automatisierung von Kohlenstoffdaten auf 80 %; Durchbruch beschleunigt ESG-Insights für Institutionen mit einem verwalteten Vermögen von 20 Billionen US-Dollar



28.05.2026 / 14:03 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Diginex-Tochter Matter verdreifacht die Automatisierung von Kohlenstoffdaten auf 80 %; Durchbruch beschleunigt ESG-Insights für Institutionen mit einem verwalteten Vermögen von 20 Billionen US-Dollar



Modernste KI- und Human-Architektur: Der neue KI-gestützte Prozess zur Extraktion von Kohlenstoffdaten hat den Automatisierungsgrad von 25 % auf 80 % verdreifacht, unterstützt durch eine mehrstufige Qualitätskontrolle.

Skalierung: Matter veröffentlicht in dieser Woche Kohlenstoff- und Nachhaltigkeitsdaten von mehr als 1.000 Unternehmen, die bereits Nachhaltigkeitsberichte für 2025 veröffentlicht haben.

Relevanz für Investoren: Eine schnellere Bereitstellung validierter ESG-Daten kann zeitnähere Entscheidungen zum Portfoliorisiko unterstützen.

LONDON, 28. Mai 2026

— Diginex Limited (Nasdaq: DGNX) („Diginex“ oder das „Unternehmen“), ein führender Anbieter von Sustainability-RegTech-Lösungen, gab heute einen bedeutenden Fortschritt im Bereich künstlicher Intelligenz bei seiner ESG-Datentechnologie-Tochter Matter bekannt. Matter bedient Institutionen mit einem verwalteten und administrierten Vermögen von 20 Billionen US-Dollar und wurde 2025 übernommen, um Diginex’ führende Position im Bereich KI-gestützter Investor Intelligence weiter auszubauen. Nach Verbesserungen an Matters proprietärer KI-Engine zur Datenextraktion sowie an den ESG-Datenverarbeitungsprozessen erhöhte sich der Automatisierungsgrad bei der Extraktion von Kohlenstoffdaten aus Unternehmensberichten von etwa 25 % auf 80 %.

Dieser bedeutende Fortschritt spiegelt Diginex’ kontinuierliche Investitionen in KI-gestützte Infrastrukturen wider, die darauf ausgerichtet sind, Abdeckung, Konsistenz und Bereitstellungsgeschwindigkeit bei komplexen Unternehmensoffenlegungen zu verbessern.

Skalierung der Automatisierung mit Qualitätssicherung in jeder Phase

Der Durchbruch erhöht die Geschwindigkeit und Skalierbarkeit der Datenoperationen von Diginex erheblich und unterstützt Matters geplante Veröffentlichung von Kohlenstoff- und Nachhaltigkeitsdaten von mehr als 1.000 Unternehmen, die im vergangenen Monat Nachhaltigkeitsberichte für 2025 veröffentlicht haben.

Für institutionelle Investoren ist Geschwindigkeit nur dann ein Vorteil, wenn sie mit verlässlichen und validierten Ergebnissen einhergeht. Fehlerhafte Daten können finanzielle, regulatorische und Reputationsfolgen haben. Matters Extraktionsplattform ist daher mit prozessbegleitenden Qualitätskontrollen in mehreren Phasen des Workflows ausgestattet, ergänzt durch eine systematische abschließende Qualitätssicherungsebene, die potenzielle Datenfehler vor der Veröffentlichung zur manuellen Überprüfung kennzeichnet.

Die erweiterten Fähigkeiten von Matter umfassen bereits Nachhaltigkeitsanalysen auf Portfolioebene, flexible API-Integrationen sowie nachvollziehbare, granulare ESG-Datensätze im Einklang mit den SDGs und regulatorischen Rahmenwerken.

Vorteile eines schnelleren Zugangs zu validierten ESG-Daten

Da das Volumen an Nachhaltigkeitsangaben weltweit weiter zunimmt, kann ein schnellerer Zugang zu validierten ESG- und Kohlenstoffdaten institutionellen Investoren einen wesentlichen Vorteil im Portfoliomanagement, bei der Risikoüberwachung und im Stewardship verschaffen.

Durch die Verkürzung der Time-to-Market kritischer ESG-Offenlegungen kann der jüngste KI-Fortschritt von Diginex Investoren dabei helfen, die Einhaltung von Berichtsanforderungen zu stärken, Strategien im Hinblick auf Klimabenchmarks früher als Wettbewerber anzupassen und in einem zunehmend datengetriebenen Nachhaltigkeitsmarkt schneller zu handeln.

Über Matter

Matter ist ein wegweisendes ESG-Datenunternehmen, das umsetzbare Erkenntnisse bereitstellt, um Organisationen bei der Erreichung ihrer Nachhaltigkeitsziele zu unterstützen. Durch fortschrittliche Analysen und Berichterstattung ermöglicht Matter Unternehmen, fundierte Entscheidungen zu treffen, die positive ökologische und soziale Ergebnisse fördern. Derzeit betreut Matter Institutionen, die insgesamt 20 Billionen US-Dollar an AuM und AuA repräsentieren.

Matter wurde im Oktober 2025 im Rahmen einer mit 13 Millionen US-Dollar bewerteten Transaktion von Diginex übernommen und erweiterte damit die ESG-Daten- und Analyseplattform des Unternehmens weiter.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter:

www.thisismatter.com

.

Über Diginex

Diginex Limited (Nasdaq: DGNX; ISIN KYG286871044) mit Hauptsitz in London ist ein nachhaltigkeitsorientiertes RegTech-Unternehmen, das Unternehmen und Regierungen dabei unterstützt, die Erfassung und Berichterstattung von ESG-, Klima- und Lieferkettendaten zu optimieren.

Das Unternehmen nutzt Blockchain-, KI-, Machine-Learning- und Datenanalysetechnologien, um die Transparenz in der regulatorischen Unternehmensberichterstattung und im Bereich Sustainable Finance zu erhöhen.

Die preisgekrönte Plattform diginexESG unterstützt mehrere globale Rahmenwerke, darunter GRI, SASB und TCFD. Kunden profitieren von einer End-to-End-Unterstützung, die von Wesentlichkeitsanalysen und Datenmanagement bis hin zu Stakeholder-Engagement, Berichtserstellung und ESG-Ratings-Support-Services reicht.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter:

www.diginex.com

.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten und basieren auf den aktuellen Erwartungen und Prognosen des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse, die sich nach Ansicht des Unternehmens auf seine Finanzlage, seine Betriebsergebnisse, seine Geschäftsstrategie und seinen Finanzbedarf auswirken können. Anleger können diese zukunftsgerichteten Aussagen an Begriffen oder Formulierungen wie „annähert“, „glaubt“, „hofft“, „erwartet“, „geht davon aus“, „schätzt“, „prognostiziert“, „beabsichtigt“, „plant“, „wird“, „würde“, „sollte“, „könnte“, „kann“ oder ähnlichen Ausdrücken erkennen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, um nachträglich eintretende Ereignisse oder Umstände oder Änderungen seiner Erwartungen widerzuspiegeln, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, kann es nicht zusichern, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden, und das Unternehmen weist Anleger darauf hin, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den erwarteten Ergebnissen abweichen können. Anleger werden aufgefordert, auch andere Faktoren zu prüfen, die sich auf die künftigen Ergebnisse auswirken könnten und in den bei der SEC eingereichten Unterlagen des Unternehmens offengelegt sind.

Kontakte Investor Relations Diginex

Investor Relations

E-Mail:

ir@diginex.com

IR-Kontakt – Europa

Jan Hutterer

Kirchhoff Consult

Telefon: +49 (40) 609186-0

E-Mail:

diginex@kirchhoff.de

IR-Kontakt – USA

Jackson Lin

LLYC

Telefon: +1 (646) 717-4593

E-Mail:

jian.lin@llyc.global

28.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Diginex Limited Room 1311, 13/F Leighton Centre, 77 Leighton Road, Causeway Bay, Telegraph Bay Hong Kong Hongkong ISIN: KYG286871044 WKN: A40PU6 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Tradegate BSX EQS News ID: 2334810

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2334810 28.05.2026 CET/CEST