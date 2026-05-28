EQS-News: Eckert & Ziegler geht Partnerschaft mit Thor Medical ein, um der pharmazeutischen Industrie den Zugang zu Blei-212 zu ermöglichen

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Eckert & Ziegler geht Partnerschaft mit Thor Medical ein, um der pharmazeutischen Industrie den Zugang zu Blei-212 zu ermöglichen



28.05.2026 / 07:02 CET/CEST

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Berlin, Deutschland, und Oslo, Norwegen, 28. Mai 2026. Eckert & Ziegler SE (ISIN DE0005659700), ein weltweit führender Spezialist für isotopentechnische Komponenten, Geräte und Dienstleistungen für die Nuklearmedizin und Strahlentherapie, hat heute eine Kooperations- und Liefervereinbarung mit Thor Medical unterzeichnet, einem aufstrebenden Anbieter von Alphastrahlern für die Krebstherapie der nächsten Generation. Die Partnerschaft wird die Entwicklung auf Blei-212 (Pb-212) basierender Therapien beschleunigen, indem sie die Versorgungs- und Produktionsbasis für das Isotop stärkt. Damit wird die wachsende Zahl von Biotech- und Pharmaunternehmen unterstützt, die Blei-212-basierte Therapien entwickeln.



Aufgrund seiner günstigen chemischen Eigenschaften, seines schnellen Abbaus im Körper und seiner Eignung für theranostische Anwendungen hat sich Blei-212 als eines der vielversprechendsten Isotope in der Alpha-Therapie hervorgetan. Im Rahmen der Vereinbarung wird Thor Medical zunächst Blei-212 für die präklinische Forschung und Entwicklung an Eckert & Ziegler liefern. Beide Unternehmen werden zudem prüfen, wie sich ihre einander ergänzenden Kompetenzen in der Isotopenproduktion und der radiopharmazeutischen Herstellung weiter bündeln lassen, um die Produktionskapazität für das Radioisotop im Laufe der Zeit auszubauen.



„Eckert & Ziegler hat sich als verlässlicher Wegbereiter für die radiopharmazeutische Industrie bewährt. Wenn ein Isotop wie Blei-212 das Potenzial hat, neue therapeutische Wege zu eröffnen, übernehmen wir in diesem Bereich Verantwortung. Thor Medical hat im Stillen eine führende Technologieplattform und starke Produktionskapazitäten für hochreine medizinische Isotope und Ausgangsmaterialien aufgebaut, was das Unternehmen zu einem starken strategischen Partner macht. Wir freuen uns darauf, unsere Position als integrierter radiopharmazeutischer Komplettanbieter durch diese Zusammenarbeit weiter zu stärken“, sagte Dr. Harald Hasselmann, Vorstandsvorsitzender der Eckert & Ziegler SE.



Eckert & Ziegler verbindet die Versorgung mit Radioisotopen mit voll integrierten Dienstleistungen in der radiopharmazeutischen Forschung, Entwicklung und Herstellung. Die GMP-konformen CDMO-Dienstleistungen des Unternehmens füllen die Lücke für Biotech- und Pharmaunternehmen, denen die notwendigen eigenen Kapazitäten für die radiopharmazeutische Produktion fehlen.



„Diese Zusammenarbeit ist Ausdruck einer strategischen Übereinstimmung zwischen Thor Medical und Eckert & Ziegler. Sie zeigt auf, wie unsere Isotopenversorgung und unsere Technologie in führende Entwicklungs- und Herstellungsplattformen eingebettet werden können, und erweitert unsere Präsenz durch das beeindruckende globale Netzwerk von Eckert & Ziegler. Gemeinsam sind wir gut aufgestellt, um das weitere Wachstum des radiopharmazeutischen Marktes zu unterstützen, indem wir mehr Blei-212-basierten Wirkstoffkandidaten den Weg von der frühen Forschung in formale Entwicklungsprogramme ebnen“, sagte Jasper Kurth, Chief Executive Officer von Thor Medical.



Die Technologieplattform von Thor Medical wurde seit Anfang 2024 durch den Pilotbetrieb im Industriepark Herøya entwickelt und validiert. Seit 2025 erfolgen Produktverkäufe und -lieferungen an führende Branchenakteure. Thor Medical nimmt derzeit seine erste kommerzielle Produktionsanlage, AlphaOne, in Betrieb, deren Produktionsstart für das dritte Quartal 2026 erwartet wird.



Über Eckert & Ziegler

Die Eckert & Ziegler SE gehört mit über 1.000 Mitarbeitern zu den führenden Anbietern von isotopentechnischen Komponenten für Nuklearmedizin und Strahlentherapie. Das Unternehmen bietet weltweit an seinen Standorten Dienstleistungen und Produkte im Bereich der Radiopharmazie an, von der frühen Entwicklung bis hin zur Kommerzialisierung. Die Eckert & Ziegler Aktie (ISIN DE0005659700) ist im TecDAX der Deutschen Börse gelistet.

Wir helfen zu heilen. ÜBER THOR MEDICAL ASA

Thor Medical ist ein aufstrebender Anbieter von Alpha-Strahlern, die aus natürlich vorkommendem Thorium gewonnen werden – einem Schlüsselbestandteil der gezielten Krebsbehandlung der nächsten Generation. Das firmeneigene Herstellungsverfahren kommt ohne Bestrahlung und ohne den Einsatz von Kernreaktoren aus und gewährleistet eine zuverlässige, umweltfreundliche und kosteneffiziente Versorgung der Radiopharmaindustrie mit Alpha-Strahlern. Geleitet von seiner Vision, ein weltweit führender Wegbereiter für zielgerichtete Krebstherapien zu werden, hat sich Thor Medical dem Ziel verschrieben, Millionen von Leben zu verbessern, indem es Krebstherapien der nächsten Generation mit hochreinen Isotopen versorgt. Thor Medical hat seinen Hauptsitz in Oslo, Norwegen, und ist an der Osloer Börse unter dem Tickersymbol TRMED gelistet. Weitere Informationen finden Sie unter www.thormedical.com – https://www.thormedical.com.



Kontakt

Eckert & Ziegler SE

Robert-Rössle-Str. 10, 13125 Berlin, Deutschland

Jan Schöpflin, Marketing / Karolin Riehle, Investor Relations

jan.schoepflin@ezag.de / karolin.riehle@ezag.de

Tel.: +49 (0) 30 / 94 10 84-366; www.ezag.de

Thor Medical ASA

Mathias Nilsen Reierth, Head of Communications and Corporate Affairs

+47 988 05 724, mathias.reierth@thormedical.com

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