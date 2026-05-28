EQS-News: FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft: Fortschritte bei der operativen und strategischen Weiterentwicklung trotz weiterhin anspruchsvollem Marktumfeld im dritten Quartal 2025/2026

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FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft: Fortschritte bei der operativen und strategischen Weiterentwicklung trotz weiterhin anspruchsvollem Marktumfeld im dritten Quartal 2025/2026



28.05.2026 / 09:11 CET/CEST

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FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft: Fortschritte bei der operativen und strategischen Weiterentwicklung trotz weiterhin anspruchsvollem Marktumfeld im dritten Quartal 2025/2026



Konzernumsatz der ersten neun Monate 2025/2026 mit 58,9 Mio. EUR um 1,7 % über Vorjahreswert (VJ: 57,9 Mio. EUR)

Konzern-EBIT bei 0,7 Mio. EUR (VJ: 1,4 Mio. EUR)

Erfreulicher Anstieg des Auftragsbestands auf 50,1 Mio. EUR in Q3 2025/2026 (31. Dezember 2025: 44,9 Mio. EUR; 30. Juni 2025: 50,0 Mio. EUR)

Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2025/2026 bestätigt

Strategische Weiterentwicklung von FORTEC schreitet voran – Erweiterung der zweiten Führungsebene



Germering, 28. Mai 2026 – Die FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft hat heute ihre Quartalsmitteilung für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2025/2026 (Berichtszeitraum: 1. Juli 2025 bis 31. März 2026) veröffentlicht. Das dritte Quartal des Geschäftsjahres war dabei erneut herausfordernd, brachte aber auch positive Entwicklungen mit sich. Einerseits war das Geschäft durch die weiterhin zurückhaltende Investitionsnachfrage in den FORTEC Kernmärkten sowie ein verhaltenes konjunkturelles Umfeld gekennzeichnet. Andererseits konnte der Konzern Fortschritte bei der operativen und strategischen Weiterentwicklung erzielen und partizipiert an einem unverändert günstigen Marktumfeld für den Bereich Defense und sicherheitsrelevante Anwendungen. Hier konnte FORTEC seit Beginn des Kalenderjahres bereits mehrere größere Projektaufträge gewinnen.

So erhielt FORTEC Power im Januar 2026 einen Auftrag aus dem Bereich Defense mit einem Gesamtvolumen von 3,8 Mio. USD für spezialisierte Stromversorgungslösungen. FORTEC Integrated gewann ebenfalls im Januar einen eiligen Großauftrag aus dem Defense-Umfeld mit einem Volumen von 3,4 Mio. USD im Segment Datenvisualisierung. Im März kam ein weiterer Auftrag im Marinebereich mit einem Volumen von rund 1 Mio. EUR hinzu und im Mai sicherte sich die FORTEC Power einen Auftrag über leistungs- und sicherheitskritische Stromversorgungslösungen für eine anspruchsvolle industrielle Defense-Anwendung mit einem Volumen von rund 4,4 Mio. USD. Ein wesentlicher Teil der Umsatzrealisierung aus diesen Projekten wird jedoch erst in zukünftigen Geschäftsjahren erfolgen.

Mit 58,9 Mio. EUR (VJ: 57,9 Mio. EUR) lag der Konzernumsatz der ersten neun Monate 2025/2026 um 1,7 % über dem Vorjahr, was insbesondere auf die Akquisition der Nottrot B.V. zurückzuführen ist. Auf Segmentebene entwickelte sich das Segment der Stromversorgungen mit einem Umsatz von 25,9 Mio. EUR (VJ: 26,5 Mio. EUR) im Vorjahresvergleich nahezu stabil, wohingegen dem Segment der Datenvisualisierung bei einem Umsatz von 36,5 Mio. EUR (VJ: 34,6 Mio. EUR) die Erstkonsolidierung der FORTEC Benelux B.V. (vormals Nottrot B.V.) im aktuellen Geschäftsjahr zugutekam. Das EBIT des Konzerns lag im Neunmonatszeitraum mit rund 0,7 Mio. EUR (VJ: 1,4 Mio. EUR) deutlich unter dem Vorjahreswert. Hierbei verbesserte sich das EBIT im Bereich der Datenvisualisierung leicht von -0,5 Mio. EUR im Vorjahr auf -0,3 Mio. EUR im Berichtsjahr. Das Segment der Stromversorgungen trug mit 1,6 Mio. EUR (VJ: 2,0 Mio. EUR) zum Konzern-EBIT bei. Der Periodenüberschuss der ersten neun Monate reduzierte sich auf 0,2 Mio. EUR (VJ: 1,0 Mio. EUR). Der Auftragsbestand per Ende März 2026 betrug 50,1 Mio. EUR und lag damit deutlich über dem Stand zum 31. Dezember 2025 mit 44,9 Mio. EUR, worin sich auch diverse Auftragsgewinne aus dem Defense-Umfeld widerspiegeln. Gegenüber dem Ende des letzten Geschäftsjahres war der Auftragsbestand praktisch unverändert.

„Die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2025/2026 waren erneut durch schwierige Rahmenbedingungen geprägt. Eine Ausnahme bildet das Marktumfeld für den Bereich Defense und sicherheitsrelevante Anwendungen, in dem FORTEC seit Beginn des Kalenderjahres bereits mehrere größere Projektaufträge gewinnen konnte. Diese Aufträge bilden eine wichtige Grundlage für die Geschäftsentwicklung der kommenden Monate und bestätigen die gute Positionierung von FORTEC in verteidigungsrelevanten Anwendungsfeldern“, kommentiert Ulrich Ermel, Vorstand der FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft.

Gleichzeitig wird die strategische Weiterentwicklung der FORTEC weiter vorangetrieben. Die bereits in der Umsetzung befindlichen Restrukturierungs- und Effizienzmaßnahmen, vor allem bei FORTEC Integrated aber auch bei FORTEC US, zeigen erste Erfolge in der Ergebnisentwicklung und bilden die notwendige Grundlage für eine nachhaltige Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit. Die Maßnahmen sollen die organisatorische und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit von FORTEC langfristig verbessern und die Ertragskraft nachhaltig stärken. Gleichzeitig schaffen sie die Voraussetzungen dafür, die strategische Weiterentwicklung der Gruppe voranzutreiben und FORTEC wieder auf profitables Wachstum auszurichten. Neben organisatorischen Maßnahmen zur Vereinfachung von Strukturen sowie der Vorbereitung wesentlicher Systemumstellungen und Prozessoptimierungen lag ein besonderer Fokus auf der gezielten Stärkung der zweiten Führungsebene. In diesem Zusammenhang wurden Veränderungen auf Ebene der Geschäftsführungen einzelner Tochtergesellschaften angestoßen, um Verantwortlichkeiten klarer auszurichten, operative Entscheidungsprozesse zu beschleunigen und die Umsetzung strategischer Maßnahmen konsequenter voranzutreiben.

Auch die Neubesetzung des Vorstands schreitet planmäßig voran. Der Aufsichtsrat hat Herrn Michael Spatny nach einem strukturierten Auswahlprozess als Vorstandsnachfolger von Herrn Ulrich Ermel in der Rolle des Chief Operating Officer mit Wirkung zum 18. Mai 2026 bestellt. Zudem läuft weiterhin die Suche nach einem zweiten Vorstand, der die Rolle des Chief Financial Officer übernehmen soll.

Für das Gesamtjahr 2025/2026 geht der Vorstand weiterhin von einem operativen EBIT (bereinigt um Einmaleffekte) auf einem ausgeglichenen bis leicht positiven Niveau aus. Gleichzeitig werden die bereits eingeleiteten Maßnahmen zur strategischen und operativen Weiterentwicklung der Gruppe sukzessive umgesetzt.

„Das Geschäftsjahr 2025/2026 bleibt eine Herausforderung für die gesamte FORTEC Gruppe. Im Fokus unserer Aktivitäten stehen insbesondere die Umsetzung operativer Verbesserungsmaßnahmen sowie die Weiterentwicklung unserer strategischen Ausrichtung. Das beinhaltet auch die Integration der im Geschäftsjahr erworbenen Gesellschaften in der Benelux-Region, mit denen wir unser Leistungsportfolio gezielt erweitern und mittelfristig zusätzliche Wachstumspotenziale erschließen wollen. Dabei können wir weiterhin auf eine solide Finanz- und Liquiditätslage mit einer Eigenkapitalquote von mehr als 70 % und einem Nettofinanzguthaben von mehr als 17,0 Mio. EUR bauen“, erläutert Henrik Christiansen, CFO der FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft.



Wesentliche Ertragskennzahlen

in TEUR 01.07.2025 – 31.03.2026 01.07.2024 – 31.03.2025 Veränderung Konzernumsatz 58.949 57.940 +1,7 % EBIT* (operativ***) 1.136 1.433 -20,7 % EBIT* 658 1.433 -54,1 % EBITDA** (operativ***) 2.971 2.695 +10,2 % EBITDA** 2.492 2.695 -7,5 % Konzernperiodenüberschuss 233 959 -75,7 % Ergebnis pro Aktie in EUR 0,07 0,30 -76,7 % EBIT-Marge (operativ) 1,9 % 2,5 % -56,0 % Nettoumsatzrendite 0,4 % 1,7 % -76,5 % Mitarbeitende (Anzahl) 241 239 +0,8 %

*EBIT (Earnings before Interest and Taxes):

Ergebnis vor Finanzergebnis und Ertragsteuern.

**EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization):

Ergebnis vor Finanzergebnis, Ertragsteuern sowie Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen.

***Operatives EBIT / operatives EBITDA:

EBIT bzw. EBITDA bereinigt um nichtoperative bzw. periodenfremde Effekte (einmalige Kosteneffekte) zur Darstellung der zugrunde liegenden operativen Geschäftsentwicklung.



Die Quartalsmitteilung steht auf der Website der Gesellschaft unter https://www.fortecag.de/investor-relations/berichte/ zur Verfügung.



Ulrich Ermel, Michael Spatny, Henrik Christiansen

Vorstand



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Phone: +49 89 894450 232

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Die FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft (ISIN Aktie: DE0005774103, WKN: 577410) mit Sitz in Germering wurde 1984 als international tätiger Distributor von Standardlösungen im Bereich Stromversorgungen, Embedded-Systems und Displays gegründet. Darüber hinaus bietet die FORTEC Gruppe heute kundenspezifische Entwicklungen und komplette Systementwicklungen an. Seit April 2020 ist die FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft als Holding für die Steuerung der verbundenen Unternehmen, die Strategie des Konzerns und wesentliche Teile der Administration zuständig. Die FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft hat Tochterunternehmen in Deutschland, in der Schweiz, in UK, in den USA und den Niederlanden.

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde im Text verallgemeinernd das generische Maskulinum gewählt. Selbstverständlich sind alle Geschlechter ohne jedwede Diskriminierungsabsicht gleichermaßen angesprochen.

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