EQS-News: Highlight-Gruppe veröffentlicht Ergebnisse für das erste Quartal 2026
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Highlight-Gruppe veröffentlicht Ergebnisse für das erste Quartal 2026
28.05.2026 / 16:00 CET/CEST
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PRESSEMITTEILUNG
Highlight-Gruppe veröffentlicht Ergebnisse für das erste Quartal 2026
- Der Konzernumsatz lag produktions- wie auch fremdwährungsbedingt bei 63,9 Mio. CHF (Vorjahr 79,9 Mio. CHF).
- Das Betriebsergebnis verbesserte sich deutlich um 10,9 Mio. CHF auf -6,1 Mio. CHF (Vorjahr -17,0 Mio. CHF).
- Das EBITDA verbesserte sich aufgrund von Kosteneinsparungen um 4,7 Mio. CHF auf 18,2 Mio. CHF (Vorjahr 13,5 Mio. CHF).
Pratteln, 28. Mai 2026 – Konzernumsatz und Betriebsergebnis der Highlight-Gruppe entwickelten sich im ersten Quartal 2026 wie erwartet.
Konzernentwicklung im ersten Quartal 2026
- Die Umsatzerlöse lagen produktionsbedingt sowie aufgrund von Fremdwährungseffekten bei 63,9 Mio. CHF (Vorjahr 79,9 Mio. CHF). Die höheren Umsatzerlöse werden - wie bereits im Vorjahr - erst im dritten Quartal erwartet, da die grösseren Kinostarts im zweiten Halbjahr anstehen.
- Der operative Konzernaufwand reduzierte sich aufgrund der im Vorjahr eingeleiteten Massnahmen, durch Kosteneinsparungen sowie Optimierungen der operativen Geschäftstätigkeit um 28,5 Mio. CHF auf 83,6 Mio. CHF (Vorjahr 112,1 Mio. CHF.)
- Aufgrund der Kostensenkungsmassnahmen verbesserte sich das Betriebsergebnis (EBIT) deutlich von -17,0 Mio. CHF auf -6,1 Mio. CHF.
Das Konzernperiodenergebnis verbesserte sich gegenüber dem Vorjahr um 10,7 Mio. CHF
von -18,6 Mio. CHF auf -7,9 Mio. CHF.
Die Quartalsmitteilung zum 31. März 2026 steht ab heute im Internet unter www.highlight-communications.ch zum Download zur Verfügung.
|Die Highlight-Gruppe auf einen Blick
|Angaben für den Konzern nach IFRS
|in Mio. CHF
|1Q2026
|1Q2025
|Abw. in %
|Umsatzerlöse
|63,9
|79,9
|-20,1
|EBIT
|-6,1
|-17,0
|n/a
|Konzernperiodenergebnis
(nach Steuern)
|-7,9
|-18,6
|n/a
|Ergebnisanteil Anteilseigner
|-5,6
|-13,1
|n/a
|Ergebnis je Aktie (in CHF)
|-0,10
|-0,23
|n/a
|Segmentumsatz
|Film
|43,6
|52,1
|-16,2
|Sport und Event
|20,2
|27,8
|-27,3
|Segmentergebnis
|Film
|-3,0
|-2,4
|n/a
|Sport und Event
|-1,9
|-13,4
|n/a
|in Mio. CHF
|31.03.2026
|31.12.2025
|Abw. in %
|Bilanzsumme
|459,8
|491,2
|-6,4
|Eigenkapital
|-11,8
|-3,3
|n/a
|Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten
|188,5
|191,3
|-1,5
|Zahlungsmittel und
Zahlungsmitteläquivalente
|18,4
|21,8
|-15,5
|
|
Für weitere Informationen:
|Highlight Communications AG
|Investor Relations
|Netzibodenstrasse 23b
|CH-4133 Pratteln BL
|Telefon: +41 (0)61 816 96 91
E-Mail: ir@hlcom.ch
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