EQS-News: „reconcept Green Global Energy Bond II“ erneut auf nunmehr 12,5 Mio. Euro aufgestockt

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„reconcept Green Global Energy Bond II“ erneut auf nunmehr 12,5 Mio. Euro aufgestockt



28.05.2026 / 09:00 CET/CEST

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„reconcept Green Global Energy Bond II“ erneut auf nunmehr 12,5 Mio. Euro aufgestockt

Anleihemittel beschleunigen die Realisierung der internationalen Projektpipeline von über 10 Gigawatt

Klare Ausbauziele für Erneuerbare Energien und Speicherlösungen stützen weiteres Wachstum von reconcept

Hamburg, 28. Mai 2026. Die reconcept GmbH, Projektentwickler Erneuerbarer Energien und Anbieter nachhaltiger Geldanlagen, hat beschlossen, das Emissionsvolumen des „reconcept Green Global Energy Bond II“ (ISIN: DE000A460PE6, Zinssatz: 7,75 % p.a.) erneut aufzustocken – von zuletzt bis zu 12 Mio. Euro auf nunmehr bis zu 12,5 Mio. Euro. Mit den zufließenden Mitteln des stark nachgefragten Green Bonds finanziert reconcept die Realisierung ihrer mehr als 10 Gigawatt starken internationalen Projektentwicklungs-Pipeline. Im Fokus steht die Entwicklung von Wind-, Solar- und Batteriespeicherprojekten in den Kernmärkten Deutschland, Finnland und Kanada. Dort sorgt insbesondere die steigende Stromnachfrage durch Elektrifizierung, Rechenzentren und industrielle Transformationsprozesse für zusätzlichen Investitionsbedarf in Erneuerbare Energien und Speicherlösungen. Gleichzeitig treiben politische Rahmenbedingungen und Klimaziele den Ausbau sauberer Energieinfrastrukturen weiter voran.

„Die anhaltend starke Nachfrage nach unserem Green Bond zeigt das große Vertrauen der Anlegerinnen und Anleger in unser Geschäftsmodell und unsere internationale Wachstumsstrategie. Der weltweite Ausbau Erneuerbarer Energien und moderner Speichertechnologien eröffnet Opportunitäten, die wir weiterhin konsequent nutzen werden“, so Karsten Reetz, Geschäftsführer der reconcept GmbH.

Eckdaten des reconcept Green Global Energy Bond II

Emittentin reconcept GmbH Emissionsvolumen Bis zu 12,5 Mio. Euro Kupon 7,75 % p.a. ISIN / WKN DE000A460PE6 / A460PE Ausgabepreis 100 % Stückelung 1.000 Euro Angebotsfrist Bis 19. November 2026: Zeichnung möglich über www.reconcept.de/ir Valuta 4. Mai 2026 Laufzeit 6 Jahre: 4. Mai 2026 bis 4. Mai 2032 (ausschließlich) Zinszahlung Halbjährlich, nachträglich am 4. Mai und 4. November eines jeden Jahres (erstmals am 4. November 2026) Rückzahlungstermin 4. Mai 2032 Rückzahlungsbetrag 100 % Status Nicht nachrangig, nicht besichert Sonderkündigungsrechte der Emittentin Ab 4. Mai 2029 zu 103 % des Nennbetrags Ab 4. Mai 2030 zu 102 % des Nennbetrags Ab 4. Mai 2031 zu 101 % des Nennbetrags Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants Drittverzug, Negativverpflichtung, Transparenzverpflichtung, Positivverpflichtung Anwendbares Recht Deutsches Recht Prospekt Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland) Börsensegment Ab 6. Oktober 2026: Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) Financial Advisor Lewisfield Deutschland GmbH ESG-Format Green Bond Framework, geprüft durch EthiFinance (Second Party Opinion)



Über reconcept

reconcept realisiert Photovoltaik-, Wind-, Wasser- und Gezeitenkraftwerke sowie Energiespeicherlösungen im In- und Ausland. Kernmärkte sind Deutschland, Finnland und Kanada. Wachstumspotenzial sieht reconcept außerdem in Spanien und Südostasien. Durch die Kombination aus Projektentwicklung und der Emission von grünen Geldanlagen wie Green Bonds hat reconcept Zugang zu attraktiven Erneuerbare-Energien-Projekten. Gemeinsam mit mehr als 21.500 Anlegenden hat reconcept Erneuerbare-Energien-Anlagen im In- und Ausland mit einem Investitionsvolumen von in Summe rund 685 Mio. Euro (Stand: 31.12.2025) realisieren können. Die reconcept Gruppe kann sich auf eine langjährige Erfahrung in der Konzeption und Realisierung von Kapitalanlagen stützen. Mit Markteintritt im Jahr 1998 gehört reconcept zu den Vorreitern in diesem innovativen Feld. Um den konkreten Beitrag für mehr Nachhaltigkeit messbar zu machen, lässt reconcept jährlich seinen CO2-Fußabdruck als Unternehmen analysieren und gleicht diesen über CO2-Zertifikate nach „Verified Carbon Standard“ aus. Im Ergebnis ist reconcept von den Experten von CO2-positiv! als „Klimaschützendes Unternehmen“ zertifiziert.



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