EQS-News: REPLOID erhält Lieferauftrag vom Kreislaufwirtschaftsunternehmen “PreZero Stiftung & Co. KG” aus Deutschland; Gespräche über eine international stärkere Zusammenarbeit laufen bereits

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REPLOID erhält Lieferauftrag vom Kreislaufwirtschaftsunternehmen “PreZero Stiftung & Co. KG” aus Deutschland; Gespräche über eine international stärkere Zusammenarbeit laufen bereits



28.05.2026 / 10:00 CET/CEST

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REPLOID erhält Lieferauftrag vom Kreislaufwirtschaftsunternehmen “PreZero Stiftung & Co. KG” aus Deutschland; Gespräche über eine international stärkere Zusammenarbeit laufen bereits Wels, 28. Mai 2026 –Die REPLOID Group AG („REPLOID“) und die PreZero Stiftung & Co. KG („PreZero“) stehen seit Sommer 2025 im Austausch über verschiedene Formen der Zusammenarbeit.

PreZero ist einer der europaweit führenden Partner für die Kreislaufwirtschaft. Das Unternehmen entwickelt Lösungen, die Ressourcen im Kreislauf halten, Emissionen reduzieren und Abfälle in messbaren Mehrwert für Unternehmen, Städte und Gemeinden verwandeln. Durch die Zusammenarbeit mit Kunden über alle Branchen hinweg trägt PreZero dazu bei, die Ressourcensouveränität zu stärken und die Dekarbonisierung zu unterstützen. PreZero hat seinen Hauptsitz in Neckarsulm, ist ein Unternehmen der Schwarz Gruppe und beschäftigt rund 30.000 Mitarbeiter an 460 Standorten in zehn europäischen Ländern.

Aus den Gesprächen über eine Zusammenarbeit ist nun ein erstes konkretes Projekt hervorgegangen: PreZero hat REPLOID mit der Lieferung bewährter ReFarmUnit-Technologie für den Standort Buchen (Baden-Württemberg, Deutschland) beauftragt. Nach Plan wird diese ReFarmUnit im ersten Halbjahr 2027 in Betrieb gehen.

Dietmar Böhm, Vorstand PreZero Dual, Intragroup Services & New Business PreZero International: „Wir betreiben bereits seit mehreren Jahren die Zucht von Larven der Schwarzen Soldatenfliege. Mit REPLOID haben wir nun einen Partner, der uns mit einem überzeugenden Konzept und mit technischer Expertise an der Seite steht.“

Philip Pauer, CEO von REPLOID: „Die Partnerschaft mit PreZero ist für REPLOID ein wichtiger Meilenstein. Sie zeigt, dass unser Ansatz der Reststoffverwertung dort Mehrwert schafft, wo organische Ressourcen im großen Maßstab gemanagt werden. Das in uns gesetzte Vertrauen ist für uns ein starker Ansporn, diesen Weg konsequent weiterzugehen.“

Über den Lieferauftrag hinaus verhandeln REPLOID und PreZero weiterhin über eine vertiefende Zusammenarbeit, insbesondere in der Verarbeitung und im Vertrieb von Insektenlarven.

Über die REPLOID Group AG

REPLOID bietet ein innovatives System zur industriellen Verwertung regionaler organischer Reststoffe aus der Lebensmittelindustrie.

Das Unternehmen errichtet und serviciert für seine Kunden modulare und skalierbare Mastanlagen für Insekten – die REPLOID ReFarmUnits. Dort erhalten vom Unternehmen gelieferte Junglarven der Schwarzen Soldatenfliege eine auf den jeweiligen Standort abgestimmte Futtermischung. Diese wird auf Basis eigener Forschung und Entwicklung aus Reststoffen der regionalen Lebensmittel-Wertschöpfungskette zusammengestellt. Nach erfolgter Mast nutzen die Kunden entweder die Larven und/oder ihre Nebenprodukte selbst oder REPLOID übernimmt sie zur zentralen Vermarktung oder Weiterverarbeitung.

REPLOID verkauft die Mastlarven entweder direkt oder weiterverarbeitet zu Proteinen und Fetten zum Beispiel an Abnehmer aus der Tierfuttermittelindustrie. Aus den Nebenprodukten der Insektenmast (Insektenfrass) stellt das Unternehmen organischen Premiumdünger her.

Mit dezentralem Upcycling im industriellen Maßstab bietet REPLOID auch eine ökonomisch attraktive Lösung für die Kreislaufwirtschaft. Lebensmittelreststoffe und ungenutzte Lebensmittel werden effizient verwertet, was zentrale Ressourcen nachhaltig schont.

Die REPLOID Group AG wurde im Jahr 2020 gegründet und hat ihren Sitz in Wels (Österreich). Das Unternehmen ist global ausgerichtet und notiert seit Juli 2025 im Segment direct market plus der Wiener Börse (Kürzel: HRX5). Die Gruppe beschäftigt mehr als 135 Mitarbeitende.

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