EQS-News: Shelly Group SE präsentiert nächste Phase der Software- und Plattformentwicklung

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Shelly Group SE präsentiert nächste Phase der Software- und Plattformentwicklung



28.05.2026 / 09:00 CET/CEST

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Shelly Group SE präsentiert nächste Phase der Software- und Plattformentwicklung Sofia / München, 28. Mai 2026 – Die Shelly Group SE (Ticker SLYG / ISIN: BG1100003166) („Shelly Group“), ein Anbieter von IoT- und Smart-Building-Lösungen mit Sitz in Sofia, Bulgarien, lädt Investoren und Analysten zu einem Investor Webinar am 2. Juni 2026 um 14:00 Uhr CEST ein. Im Fokus steht die nächste Phase der Software- und Plattformentwicklung der Gesellschaft.

Dimitar Dimitrov, Gründer und Co-CEO der Shelly Group, wird einen Überblick über das wachsende Software-Ökosystem von Shelly geben sowie erläutern, wie die Gruppe ihre wiederkehrenden und skalierbaren Plattformfähigkeiten in den Bereichen Energiemanagement, Flottenbetrieb, Monetarisierung von Daten und Automatisierung zunehmend ausbaut.

Die Präsentation umfasst zentrale Initiativen und Plattformlösungen der Shelly Group, darunter:

Premium-App und Speicherlösungen

Flottenmanagementsysteme

Energiemanagement für mehrere Standorte

Lösungen zur Monetarisierung von Daten

Automatisierung von Energieverträgen

Das Webinar wird in englischer Sprache abgehalten.



Bitte registrieren Sie sich zur Teilnahme am Webcast unter:

Shelly Platform & Software Developments Webinar.



Über Shelly Group

Die Shelly Group SE entwickelt, konstruiert und vermarktet IoT- und Smart-Building-Lösungen für DIY-Anwender und professionelle Nutzer und bietet fortschrittliche Technologie, nahtlose Interoperabilität und ein hohes Maß an technologischer Flexibilität. Shelly-Produkte ermöglichen die Remote-Kontrolle und -Automatisierung sowie das Energiemanagement von elektrischen Geräten und Smart-Building-Lösungen über Mobiltelefone, PCs oder Hausautomatisierungssysteme von Drittanbietern. Zusätzlich zum Verkauf von Geräten erzielt die Shelly Group Umsatzerlöse mit ihren Cloud-Anwendungen. Die Shelly Group profitiert von einer geringen Kapitalbindung durch die Herstellung der Produkte bei Auftragsfertigern.

Das Unternehmen hat eine starke Präsenz im deutschsprachigen Raum und ist mit seinen Produkten in mehr als 100 Ländern vertreten. Mit Vertriebsorganisationen in den Regionen DACH (Deutschland, Österreich, Schweiz), BeNeLux (Belgien, Niederlande, Luxemburg), Nordics (Dänemark, Schweden, Norwegen und Finnland) und Iberia (Spanien und Portugal) sowie in Polen, Italien, Frankreich, dem Vereinigten Königreich, Bulgarien, Slowenien, den USA und China ist die Shelly Group international breit aufgestellt.

Die Shelly Group SE (ISIN: BG1100003166) ist an der Bulgarischen Wertpapierbörse sowie im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse (XETRA: SLYG) notiert und Bestandteil des SDAX.



Ansprechpartner Investor Relations

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Sven Pauly

Telefon: +49 89 125 09 0331

E-Mail: sp@crossalliance.de

www.crossalliance.de

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Shelly Group SE 51 Cherny Vrah Bldv., Office building 3, Floor 2 and 3 1407 Sofia Bulgarien E-Mail: investors@shelly.com Internet: www.corporate.shelly.com ISIN: BG1100003166 WKN: A2DGX9 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX EQS News ID: 2334164

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