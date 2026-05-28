EQS-News: Supermicro und Verda stellen eine nachhaltige Full-Stack-KI-Cloud-Infrastruktur für KI-Workloads der nächsten Generation bereit

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Supermicro und Verda stellen eine nachhaltige Full-Stack-KI-Cloud-Infrastruktur für KI-Workloads der nächsten Generation bereit



28.05.2026 / 05:05 CET/CEST

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Verda setzt die neuesten flüssigkeitsgekühlten, NVIDIA Blackwell-beschleunigten Systeme von Supermicro ein, um KI-Workloads der nächsten Generation in großem Maßstab zu betreiben

Vertikal integrierte Full-Stack-KI-Cloud bietet leistungsstarke, sichere, energieeffiziente und konforme KI-Rechenleistung

Überschüssige Wärme aus zu 100 % mit erneuerbarer Energie betriebenen Rechenzentren unterstützt die Beheizung von bis zu 15.000 Haushalten

SAN JOSE, Kalifornien, 28. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI), ein Anbieter von umfassenden IT-Lösungen in den Bereichen KI, Unternehmens-IT, Speicher und 5G/Edge mit den Data Center Building Block Solutions® (DCBBS), gab heute bekannt, dass Verda, ein führender europäischer KI-Cloud-Anbieter, sich für die NVIDIA-GPU-beschleunigten Rack-Scale-Systeme von Supermicro entschieden hat, um seine moderne KI-Cloud-Infrastruktur in ganz Europa zu betreiben. Durch diese Bereitstellung kann Verda eine leistungsstarke, KI-native Infrastruktur bereitstellen, die sich an Entwickler innovativer Modelle, KI-native Scale-ups und regulierte Unternehmen in Europa, den USA und Asien richtet.

Accelerated AI Cloud Infrastructure

„Supermicro freut sich über die Zusammenarbeit mit Verda, um der Welt die nächste Generation der KI-Infrastruktur zu bieten", sagte Charles Liang, Präsident und CEO von Supermicro. „Unsere Kompetenz in den Bereichen Design, Entwicklung und Support für DCBBS in Verbindung mit den neuesten NVIDIA Blackwell-basierten Systemen ermöglicht es Kunden wie Verda, leistungsstarke und energieeffiziente KI-Infrastrukturen in großem Maßstab schnell bereitzustellen."

Lesen Sie die vollständige Fallstudie hier: Verda-Erfolgsgeschichte

„Unsere Mission ist es, wegweisende Teams auf der ganzen Welt mit KI-nativer Infrastruktur zu unterstützen. Die Partnerschaft mit Supermicro hilft uns, dieses Versprechen in großem Maßstab einzulösen", sagte Ruben Bryon, Gründer und CEO von Verda. „Die KI-Cloud für das nächste Jahrzehnt ist on-demand, Full-Stack und speziell auf die Workloads zugeschnitten, die Kunden tatsächlich ausführen. Genau das bauen wir auf."

Verdas Full-Stack-KI-Cloud-Plattform unterstützt in Kombination mit den fortschrittlichen KI-Systemen von Supermicro, die auf den neuesten NVIDIA Blackwell- und Blackwell Ultra-Architekturen basieren, eine Vielzahl von Anwendungsfällen, darunter das Training großer Sprachmodelle, multimodale KI, Robotik und KI-Anwendungen für Unternehmen. Die Lösung bedient den wachsenden Markt für den sofortigen Zugriff auf die NVIDIA-KI-Infrastruktur über Self-Service-Instanzen und -Cluster, serverlose Container sowie verwaltete Inferenz-Endpunkte. Darüber hinaus wird Verda zu 100 % mit erneuerbarer Energie betrieben und arbeitet mit lokalen Energieversorgern zusammen, um die Abwärme aus seinen Rechenzentren für die Beheizung von bis zu 15.000 lokalen Haushalten wiederzuverwenden und so seine Nachhaltigkeitsziele weiter voranzutreiben.

Unter Nutzung von Supermicros umfassender Expertise in den Bereichen Design, Fertigung und globaler Bereitstellung hat Verda eine Reihe fortschrittlicher Lösungen implementiert, darunter NVIDIA GB300 NVL72-Rack-Scale-Systeme, NVIDIA HGX B300- und NVIDIA HGX B200-Systeme sowie mit NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition beschleunigte Systeme.

Die vorab getesteten und validierten Systeme von Supermicro sowie dessen Fähigkeiten zur Rack-Scale-Integration ermöglichten es Verda, die Bereitstellungszeiten zu verkürzen, gleichzeitig das Betriebsrisiko zu senken und die Systemleistung zu optimieren. Die äußerst energieeffiziente Architektur dieser Systeme trägt zudem zur Senkung der Gesamtbetriebskosten (TCO) bei und unterstützt damit Verdas Fokus auf Nachhaltigkeit und langfristige Betriebseffizienz.

DCBBS bietet eine vollständige, modulare KI-Infrastruktur aus validierten Komponenten und Subsystemen, die eine flexible Bereitstellung ermöglicht – von einzelnen Servern und Netzwerken bis hin zu vollständigen Rack-Scale- und Rechenzentrumslösungen, einschließlich Software und Services.

Supermicro ist mit seinem umfassenden Portfolio an KI-Infrastrukturlösungen weiterhin branchenführend und ermöglicht es Unternehmen weltweit, skalierbare, effiziente und umweltfreundliche KI-Rechenzentren zu betreiben.

Informationen zu Super Micro Computer, Inc. Supermicro (NASDAQ: SMCI) ist ein weltweit führender Anbieter anwendungsoptimierter IT-Gesamtlösungen. Das Unternehmen wurde in San Jose in Kalifornien gegründet, ist dort tätig und setzt sich dafür ein, Innovationen für Enterprise-, Cloud-, KI- sowie 5G-Telco/Edge-IT-Infrastruktur als Erster auf den Markt zu bringen. Wir sind ein Anbieter von IT-Gesamtlösungen mit Server-, KI-, Speicher-, IoT- und Switch-Systemen sowie Software und Supportleistungen. Die Expertise von Supermicro in den Bereichen Mainboard-, Stromversorgungs- und Gehäusedesign unterstützt unsere Entwicklung und Produktion und ermöglicht Innovationen der nächsten Generation von der Cloud bis zum Edge für unsere weltweite Kundschaft. Unsere Produkte werden im eigenen Haus entwickelt und hergestellt (in den USA, Taiwan und den Niederlanden), wobei wir die globalen Betriebsabläufe für Skalierung und Effizienz nutzen sowie optimieren, um die TCO zu verbessern und die Umweltbelastung zu reduzieren (Green Computing). Das preisgekrönte Portfolio der Server Building Block Solutions® ermöglicht Kunden, ihre Systeme exakt auf ihre jeweiligen Workloads und Anwendungen abzustimmen, indem sie aus einer breiten Systemfamilie wählen. Diese basiert auf flexiblen sowie wiederverwendbaren Bausteinen und unterstützt ein umfassendes Spektrum an Formfaktoren, Prozessoren, Arbeitsspeicher, GPUs, Speicherlösungen, Netzwerktechnik, Stromversorgung sowie Kühllösungen (klimatisierte, freie Luftkühlung oder Flüssigkeitskühlung).

Supermicro, Server Building Block Solutions und We Keep IT Green sind Marken und/oder eingetragene Marken von Super Micro Computer, Inc.

Alle anderen Marken, Namen und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2988289/SUPERMICRO__Accelerated_AI_Cloud_Infrastructure.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg

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