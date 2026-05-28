EQS-News: Topadur Pharma AG verstärkt den Verwaltungsrat mit der Wahl von Dr. Felix R. Ehrat und Dr. Peter Jager

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Topadur Pharma AG verstärkt den Verwaltungsrat mit der Wahl von Dr. Felix R. Ehrat und Dr. Peter Jager



28.05.2026 / 09:30 CET/CEST

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Topadur Pharma AG verstärkt den Verwaltungsrat mit der Wahl von Dr. Felix R. Ehrat und Dr. Peter Jager

Zürich, Schweiz, 28. Mai 2026 – Topadur Pharma AG, ein Schweizer biopharmazeutisches Unternehmen im klinischen Entwicklungsstadium, gibt heute bekannt, dass Dr. Felix R. Ehrat und Dr. Peter Jager auf der diesjährigen Generalversammlung in den Verwaltungsrat gewählt wurden. Beide treten ihr Amt mit sofortiger Wirkung an.

Mit diesen Ernennungen gewinnt Topadur zwei ausgewiesene Persönlichkeiten mit strategischer und branchenspezifischer Expertise. Dies erfolgt zu einem wichtigen Zeitpunkt, in dem das Unternehmen seine klinischen Programme vorantreibt und sich auf die nächste Wachstumsphase vorbereitet. Der führende Wirkstoffkandidat, TOP-N53, befindet sich derzeit in der klinischen Phase 2a zur Behandlung digitaler Ulzera bei systemischer Sklerose. Der zweite Wirkstoffkandidat, TOP-M119, steht vor dem Eintritt in die klinische Entwicklung zur Behandlung von Alopezie.

»Wir freuen uns sehr, Felix und Peter im Verwaltungsrat von Topadur begrüssen zu dürfen«, sagt Dr. Reto Naef, Gründer und Präsident des Verwaltungsrates von Topadur Pharma AG. »Ihre Erfahrung ist für die aktuellen Prioritäten von Topadur von grosser Bedeutung: die Weiterentwicklung der klinischen Pipeline und die Vorbereitung zukünftiger Wachstumschancen. Felix bringt umfassende Expertise in den Bereichen Corporate Governance und Kapitalmärkte mit, während Peter globale Führungserfahrung in der Pharmaindustrie sowie Know-how bei Biotech-Partnerschaften und Finanzierungen einbringt. Gemeinsam stärken sie den Verwaltungsrat in einer wichtigen Phase der Unternehmensentwicklung.«

Felix R. Ehrat verfügt über knapp 40 Jahre Erfahrung auf den Gebieten Wirtschaftsrecht, M&A, Corporate Governance und Kapitalmarkttransaktionen. Von 2011 bis 2018 war er Group General Counsel und Mitglied der Konzernleitung von Novartis. In dieser Funktion verantwortete er die rechtlichen und regulatorischen Aspekte bedeutender Kapitalmarkt- und Unternehmenstransaktionen mit einem Gesamtvolumen von rund 100 Milliarden US-Dollar. Davor war er Senior Partner und Executive Chairman von Bär & Karrer, einer der führenden Schweizer Wirtschaftskanzleien. Felix R. Ehrat verfügt über umfangreiche Erfahrung als Verwaltungs- und Ausschussmitglied börsenkotierter und privater Unternehmen; er ist unter anderem Mitglied des Verwaltungsrates von Geberit (SMI) sowie Verwaltungsratspräsident der Globalance Bank und von Swiss Fintech/Loanboox. Er promovierte in Rechtswissenschaften an der Universität Zürich, absolvierte einen LL.M. an der McGeorge School of Law (USA) und wurde 2016 in die «FT Global General Counsel 30» aufgenommen.

»Topadur steht an einem bedeutenden Wendepunkt, mit einer differenzierten wissenschaftlichen Plattform und einer sich konsequent weiterentwickelnden Pipeline. Ich freue mich darauf, das Unternehmen auf seinem Weg zu künftigen strategischen und finanziellen Schritten zu unterstützen«, sagt Felix R. Ehrat.

Peter Jager bringt umfassende globale Führungserfahrung in der Pharmaindustrie sowie eine ausgewiesene Erfolgsbilanz in der Begleitung von Biotech-Unternehmen bei Kapitalmarkttransaktionen mit. Während seiner Karriere bei Sandoz, Novartis und Sanofi war er in verschiedenen internationalen Führungspositionen tätig, unter anderem als Country President in den Niederlanden, Thailand und Südkorea, als Head of Global Sales Excellence bei Novartis Pharma sowie als Senior Advisor for Government Relations bei Novartis International, wo er direkt an den CEO berichtete. Seit der Gründung seiner Beratungsfirma CenseoVentures GmbH im Jahr 2016 berät er Life-Sciences-Unternehmen in den Bereichen Strategie, Partnerschaften und Finanzierung und hat zwei erfolgreiche Biotech-Börsengänge an der Schweizer Börse begleitet. Peter Jager hat einen PharmD in Pharmakologie und Toxikologie von der Universität Amsterdam und absolvierte Executive-Programme an der IMD und der Harvard Business School.

»Topadur hat eine beeindruckende Pipeline aufgebaut, die einen ungedeckten medizinischen Bedarf adressiert. Mit meiner dreissigjährigen Führungserfahrung in der Pharmaindustrie und direkter Erfahrung in der Begleitung von Biotech-Unternehmen zum Börsengang freue ich mich darauf, zur kommerziellen Strategie und Kapitalmarktreife von Topadur beizutragen«, sagt Peter Jager.

Dr. Dominik Escher und Cornelia Gehrig stellten sich nicht zur Wiederwahl. Der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung von Topadur danken Dominik Escher und Cornelia Gehrig für ihre langjährige wertvolle Tätigkeit als Mitglieder des Verwaltungsrats.

Reto Naef ergänzt: »Ich danke Dominik und Cornelia herzlich für ihr Engagement und ihren Beitrag zu Topadur in den vergangenen Jahren. Ihre Unterstützung hat massgeblich zur heutigen Position des Unternehmens beigetragen.«

Über Topadur

Topadur Pharma AG ist ein Schweizer Biopharmaunternehmen im klinischen Entwicklungsstadium, das sich auf die Entwicklung innovativer regenerativer Therapien für vaskuläre und altersbedingte Erkrankungen spezialisiert hat. Ziel des Unternehmens ist es, bislang unzureichend behandelbare Erkrankungen zu adressieren und die Lebensqualität von Patientinnen und Patienten weltweit nachhaltig zu verbessern. Weitere Informationen finden Sie unter:

www.topadur.com

Kontakt

Topadur Pharma AG

Yoshita Bhide

Media Communications

+41 44 755 44 66

yoshita.bhide@topadur.com

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