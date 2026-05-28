EU-Außenminister betonen einheitliche Haltung gegen Russland

Brüssel, 28. ⁠Mai (Reuters) - Die EU-Außenminister wollen sich bei möglichen Friedensverhandlungen zum Ukraine-Krieg nicht von Russland vorschreiben lassen, wer die europäische Seite vertritt. Bei einem informellen Treffen auf Zypern betonten die Minister ‌am Donnerstag die Notwendigkeit eines geschlossenen Auftretens. Hintergrund ist ein Vorstoß des russischen Präsidenten Wladimir Putin, den ehemaligen deutschen ⁠Bundeskanzler Gerhard ⁠Schröder als Vermittler einzusetzen. Diesen Vorschlag wiesen die europäischen Regierungen zurück.

"Ich halte das für eine Falle, in die Russland uns locken will", sagte die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas am Rande des Treffens in Limassol. Moskau wolle bestimmen, ‌wer als Verhandlungspartner geeignet sei und wer ‌nicht. "Wir dürfen nicht in diese Falle tappen. Verhandlungen sind immer eine Gemeinschaftsleistung." Daher sei der Inhalt weitaus wichtiger als die ⁠Frage der Personen. Der italienische Außenminister Antonio Tajani betonte: "Europa wird ‌über die Person des Unterhändlers ⁠entscheiden, nicht Herr Putin." Der Kreml hatte am Mittwoch erklärt, Putin sei offen für Verhandlungen mit Europa, wie die Nachrichtenagentur RIA meldete.

Diplomatischen Kreisen zufolge wurden ‌auf Zypern noch keine konkreten ⁠Beschlüsse oder Bedingungen für Gespräche ⁠mit Moskau erwartet. Einige Teilnehmer warnten vor verfrühten Debatten über einen Sonderbeauftragten der EU. Der litauische Außenminister Kestutis Budrys erklärte, im Vordergrund müssten derzeit die Waffenlieferungen an die Ukraine und der Druck auf Russland stehen. Andere Minister wie der Spanier Jose Manuel Albares und die Finnin Elina Valtonen betonten dagegen, Europa müsse mit einer ⁠Stimme sprechen.

(Bericht von Lili BayerBearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Kerstin DörrBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)