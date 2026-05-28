EU wird vorerst keinen Russland-Gesandten ernennen

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

LIMASSOL (dpa-AFX) - Die EU will vorerst keinen Chefverhandler für mögliche Ukraine-Friedensgespräche mit Russland ernennen. Ein solcher Schritt werde von der Außenbeauftragten Kaja Kallas und führenden EU-Staaten wie Deutschland derzeit nicht als sinnvoll angesehen, sagten mehrere ranghohe EU-Beamte und Diplomaten der Deutschen Presse-Agentur am Rande eines informellen Außenministertreffens in Zypern.

Statt über Personen soll demnach zunächst über Strategiefragen geredet werden. "Wir müssen uns darauf verständigen, worüber wir mit Russland sprechen wollen", sagte eine EU-Beamtin. Es gelte zu klären, wie die EU diplomatische Bemühungen um ein Ende des russischen Angriffskrieges unterstützen könnte./aha/DP/stk

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
KI-Boom
Noch sind die Börsen nicht in einer Blasegestern, 13:46 Uhr · The Market
Trading-Impuls
Comeback-Chancen bei dieser US-Software-Aktie26. Mai · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Griechenland ist jetzt Vorbild für Deutschland23. Mai · Acatis
Alle Plus-Analysen