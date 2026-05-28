Zinspause war für einige Währungshüter eine knappe Sache

Die Entscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) für eine Zinspause fiel offenbar knapper aus als angenommen. Dies geht aus dem am Donnerstag veröffentlichten Protokoll der Ratssitzung von Ende April hervor. Angesichts der hartnäckig hohen Inflation fiel ‌es einigen Währungshütern demnach schwer, den vor allem energiepreisgetriebenen Inflationsschub zu ignorieren und auf eine Zinserhöhung zu verzichten.

Für eine Reihe von Mitgliedern ⁠sei es ⁠eine enge Entscheidung gewesen, heißt es in dem Protokoll. Sie hätten sich einer Zinserhöhung bei der Sitzung nicht widersetzt, hätte diese zur Debatte gestanden. Die Argumente für ein Abwarten bei Zinserhöhungen hätten an Gewicht verloren. Zudem sei es immer fraglicher geworden, ob die Strategie, einen ‌vorübergehenden Inflationsanstieg zu tolerieren, ohne die Zinsen ‌zu erhöhen, noch angemessen sei.

Die Nachwirkungen des Ölpreisschocks infolge des Iran-Krieges dürften die Währungshüter aber künftig zu einer Anhebung des Leitzinses bewegen. "Aus heutiger Sicht ⁠halte ich eine Zinserhöhung im Juni für nötig", sagte EZB-Direktorin Isabel Schnabel ‌diese Woche der Nachrichtenagentur Reuters. Doch ⁠lege sich die EZB niemals vorab fest. Der Schock arbeite sich durch die Wirtschaft und treibe die Inflation über "einen beträchtlichen Zeitraum" vom Zielwert der Notenbank von zwei Prozent weg.

Seit Ausbruch ‌des Nahost-Krieges Ende Februar sind ⁠die Energiekosten im Euroraum stark gestiegen, ⁠was die Wirtschaft belastet und zugleich die Teuerung befeuert. "Selbst wenn der Krieg heute enden würde, ist der Energieinfrastruktur und den globalen Lieferketten bereits erheblicher Schaden zugefügt worden", warnte die deutsche EZB-Direktorin.

Im Euroraum lag die Inflationsrate im April bei drei Prozent und damit einen ganzen Prozentpunkt über dem mittelfristigen Inflationsziel der EZB. Der EZB-Rat entscheidet am 11. Juni über den Leitzins. Die meisten Experten rechnen dann ⁠mit einer ersten Zinserhöhung in diesem Jahr.