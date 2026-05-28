Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 28.05.2026

onvista · Uhr
Dividenden-AristokratenE-MobilitätCybersecurityKI

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 28. Mai 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

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Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
AmbarellaBericht 1. Quartal 2027
ASTA Energy SolutionsBericht 1. Quartal 2026
Costco WholesaleBericht 3. Quartal 2026
CTS EventimBericht 1. Quartal 2026
DellBericht 1. Quartal 2027
Futu Holdings (ADR)Bericht 1. Quartal 2026
Hormel FoodsBericht 2. Quartal 2026
Lululemon AthleticaBericht 1. Quartal 2026
MongoDBBericht 1. Quartal 2027
NetappBericht Geschäftsjahr 2026
OktaBericht 1. Quartal 2027
UiPathBericht 1. Quartal 2027
ViaSatBericht Geschäftsjahr 2026
Vienna Insurance GroupBericht 1. Quartal 2026
Xpeng (ADR)Bericht 1. Quartal 2026

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Dell
CTS Eventim
Xpeng (ADR)
ASTA Energy
Costco Wholesale
UiPath
Hormel Foods
Ambarella
Lululemon Athletica
Okta
MongoDB
Netapp
ViaSat
Futu Holdings (ADR)
Vienna Insurance Group

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