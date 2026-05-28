Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 28.05.2026
onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 28. Mai 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|Ambarella
|Bericht 1. Quartal 2027
|ASTA Energy Solutions
|Bericht 1. Quartal 2026
|Costco Wholesale
|Bericht 3. Quartal 2026
|CTS Eventim
|Bericht 1. Quartal 2026
|Dell
|Bericht 1. Quartal 2027
|Futu Holdings (ADR)
|Bericht 1. Quartal 2026
|Hormel Foods
|Bericht 2. Quartal 2026
|Lululemon Athletica
|Bericht 1. Quartal 2026
|MongoDB
|Bericht 1. Quartal 2027
|Netapp
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|Okta
|Bericht 1. Quartal 2027
|UiPath
|Bericht 1. Quartal 2027
|ViaSat
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|Vienna Insurance Group
|Bericht 1. Quartal 2026
|Xpeng (ADR)
|Bericht 1. Quartal 2026
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
Diese Unternehmen bringen heute ZahlenGeschäfts- und Quartalsberichte heute, 27.05.2026gestern, 04:10 Uhr · onvista
Diese Unternehmen bringen heute ZahlenGeschäfts- und Quartalsberichte heute, 26.05.202626. Mai · onvista
Plus-Analysen