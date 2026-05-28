Galenica AG / Schlagwort(e): Umsatzentwicklung

Galenica mit starkem Umsatzwachstum in anspruchsvollem Marktumfeld



28.05.2026 / 06:40 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





MedienmitteilungAd hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Galenica erzielt in den ersten vier Monaten 2026 ein Umsatzwachstum von 7.3% auf CHF 1’409.7 Mio.

Haupttreiber ist das starke Wachstum im Apothekengeschäft und im Grosshandel.

Die positive Dynamik in den Geschäftsfeldern Home Care sowie Diagnostics trugen zum guten Jahresauftakt bei.

Durch die breit diversifizierte Aufstellung konnte Galenica den saisonal bedingten Rückgang im Verkauf von Erkältungs- und Schmerzmitteln abfedern.

Galenica bestätigt die Guidance für 2026 mit einem erwarteten Umsatzwachstum zwischen 5% und 7% und einem EBIT1-Wachstum von 6% bis 8%.

Galenica ist gut ins Jahr 2026 gestartet und erzielte in den ersten vier Monaten ein Umsatzwachstum von 7.3% auf CHF 1’409.7 Mio. Haupttreiber sind das starke Wachstum im Apothekenmarkt sowie die kontinuierliche Umsatzsteigerung im Grosshandel. Sehr erfreulich entwickelte sich zudem das Home-Care-Geschäft mit einem starken Wachstum um 9.1% auf CHF 41.9 Mio. sowie der Bereich «Diagnostics», der CHF 40.8 Mio. zur Umsatzsteigerung beitrug.

Julian Fiessinger, CFO von Galenica, ordnet das Umsatzergebnis ein: «Wir sind auf Kurs und bestätigen den Ausblick für 2026. Es ist uns ein guter Start ins Jahr gelungen. Wir konnten in einem herausfordernden Marktumfeld ein positives Umsatzwachstum erzielen und unsere Abhängigkeit von saisonalen Effekten weiter mindern. So resultiert ein starkes Umsatzergebnis, obwohl die milde Grippesaison die Nachfrage nach Erkältungs- und Grippemedikamenten dämpfte.»

Marktanteilsgewinne bei stationären Apotheken

Galenica verzeichnete im Segment «Products & Care» insgesamt einen Nettoumsatz von CHF 637.7 Mio., was einem Anstieg von 11.6% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Davon entfielen CHF 495.5 Mio. (+6.9% ohne Coop Vitality und Mediservice) auf das Geschäftsfeld «Pharmacies Omni-Channel», wobei die Integration der Online-Drogerie Puravita 1.7% zur Umsatzsteigerung beitrug. Wie im Vorjahr erwies sich die anhaltend hohe Nachfrage nach GLP-1-basierten Abnehmpräparaten als Wachstumstreiber und unterstützte zugleich die steigenden Umsätze im Bereich der verschreibungspflichtigen Medikamente.

Das Wachstum um netto 2 Apotheken wirkte sich ebenfalls positiv auf den Umsatz aus. Total umfasst das Netzwerk neu 383 Standorte (mit Coop Vitality). Bereinigt um den Expansionseffekt bei stationären Apotheken von 1.2% wuchs der Bereich organisch um 4.0%, womit unter Berücksichtigung des Produktmixes Marktanteile gewonnen werden konnten (Rx- und OTC-Produkte: +5.3%2, Nicht-Medikamentensegment im Consumer-Health-Care-Markt: +0.2%3).

Auch der weitere Ausbau der digitalen Vertriebskanäle trug zur Umsatzsteigerung bei. Sowohl die Umsätze im Online-Geschäft als auch mit Click & Collect zeigten überdurchschnittliche Wachstumsraten. Auch die Nachfrage nach kostenpflichtigen Beratungs- und Gesundheitsdienstleistungen nimmt weiter zu: rund 97’000 wurden in den ersten vier Monaten bereits durchgeführt, was einer Zunahme von rund 35% entspricht, darunter über 14’000 Impfungen (+ 29%).

Consumer-Health-Care-Markt bleibt kompetitiv

Der wettbewerbsintensive Schweizer Markt für freiverkäufliche Gesundheitsprodukte entwickelte sich in den ersten Monaten 2026 mit +0.1%3flach gegenüber Vorjahr. Das Geschäftsfeld «Products & Brands» entwickelte sich mit -12.9% ebenfalls rückläufig, insbesondere getrieben durch negative Sonderfaktoren im internationalen Geschäft mit dem fortgesetzten Abbau von Lagerbeständen bei Perskindol. Damit liegt Galenica aufgrund des Produktmixes unter Marktniveau. Die Abverkäufe von Verfora-Produkten im Schweizer Apotheken- und Drogeriemarkt verringerten sich um -2.2% aufgrund der geringeren Nachfrage nach Erkältungs- und Schmerzmitteln.

Positive Entwicklung bei Home-Care und Diagnostics

Der Bereich «Services & Production» entwickelte sich äusserst positiv und wuchs um starke 9.1%. Die Home-Care-Sparte, getragen von Lifestage, Bichsel Home Care und Medifilm, war ein wesentlicher Wachstumstreiber und bleibt strategisch ein bedeutender Wachstumsmarkt. Nach der Akquisition von Labor Team im September 2025 trug das neue Geschäftsfeld «Diagnostics» in den ersten vier Monaten erstmals zusätzlich mit CHF 40.8 Mio. zum Umsatzergebnis bei. Ohne dieses neue Geschäftsfeld belief sich das Umsatzwachstum insgesamt auf +4.2%. Labor Team ist mit einem Marktanteil von rund 8% das viertgrösste medizinische Privatlabor in der Schweiz.

Kontinuierliches Wachstum bei «Logistics & IT»

Auch das Segment «Logistics & IT» entwickelte sich im ersten Quartal 2026 positiv und erzielte einen Nettoumsatz von CHF 1’110.2 Mio. (+4.3%). Der Bereich «Wholesale» wuchs um 4.4% auf CHF 1'085.1 Mio. Dabei entwickelte sich das Ärztesegment aufgrund einer Angebotsanpassung mit einem Wachstum von 1.5% leicht unter Marktniveau, wohingegen im volumenstarken Apothekenbereich mit einem Wachstum von 6.0% Marktanteile gewonnen werden konnten. Im gleichen Zeitraum wuchs der gesamte Pharmamarkt um 4.1%2, auf das Ärztesegment entfiel ein Wachstum von 3.2%2, auf das Segment der stationären Apotheken ein Wachstum von 5.3%2.

Der Nettoumsatz des Bereichs «Logistics & IT Services» ist leicht um 1.4% auf CHF 25.9 Mio. gesunken. HCI Solutions leistet weiterhin einen grossen Beitrag zur Patientensicherheit in der Schweiz und registrierte in den ersten vier Monaten 267 Mio. CDS-Checks (+73%) auf der Plattform Documedis®.

Ausblick 2026 bestätigt

Galenica bestätigt den Ausblick für das Geschäftsjahr 2026 mit einem Umsatzwachstum zwischen 5% und 7%, einem EBIT1-Wachstum zwischen 6% und 8% sowie einer Dividende mindestens auf Vorjahresniveau.

Nettoumsatz Januar – April 2026 der Galenica Gruppe

(in Mio. CHF) Apr 2026 Apr 2025 Veränderung Segment Products & Care 637.7 571.6 11.6% Pharmacies Omni-Channel 495.5 463.7 6.9% Products & Brands 62.8 72.1 -12.9% Services & Production 41.9 38.4 9.1% Diagnostics 40.8 0.0 Segment Logistics & IT 1'110.2 1'064.8 4.3% Wholesale 1'085.1 1'039.6 4.4% Logistics & IT Services 25.9 26.3 -1.4% Corporate und Eliminationen -338.2 -322.2 Galenica Gruppe 1'409.7 1'314.2 7.3%

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1 Siehe Definition gemäss Kapital «Alternative performance measures» im Geschäftsbericht 2025.

2 IQVIA, Pharmamarkt Schweiz, YTD April 2026.

3 IQVIA, Consumer Health Market Schweiz, YTD April 2026.

Ergänzungen zu den Umsatzzahlen, Erläuterungen zur Umsatzdarstellung und weitere Informationen finden Sie in unserer Sales-Präsentation .

Nächste Termine 6. August 2026: Publikation Halbjahresergebnisse 2026 der Galenica Gruppe 22. Oktober 2026: Umsatz-Update der Galenica Gruppe

21. Januar 2027: Umsatz-Update 2026 der Galenica Gruppe

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Galenica: führendes Gesundheitsnetzwerk der SchweizDie Galenica Gruppe ist das führende integrierte Gesundheitsnetzwerk der Schweiz. Mit über 20 Gesellschaften ist sie entlang der gesamten Wertschöpfungskette des Gesundheitswesens tätig. Zum Netzwerk gehört das schweizweit dichteste Apothekennetz mit über 380 Standorten, darunter die Amavita und Sun Store Apotheken sowie unsere Partnerin Coop Vitality. Im Grosshandel und in der Pharmalogistik ist Galenica Marktführerin: Jede zweite in der Schweiz verkaufte Medikamentenpackung geht durch die Logistik von Galexis und Alloga. Daneben entwickelt und vertreibt Verfora als Schweizer Marktführerin eigene Gesundheitsprodukte sowie Marken von Geschäftspartnern. Ergänzt wird das Portfolio der Galenica Gruppe durch Dienstleistungen im Bereich Home Care, Diagnostik sowie digitale Lösungen für medizinische Fachpersonen. Galenica beschäftigt über 8'000 Mitarbeitende und erwirtschaftete 2025 einen Nettoumsatz von CHF 4.1 Milliarden. Die Aktien der Galenica AG (GALE) sind an der SIX Swiss Exchange kotiert. www.galenica.com.

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