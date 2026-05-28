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IBM: Auf dem Weg zum unverzichtbaren Taktgeber im Zeitalter der Künstlichen Intelligenz

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Thema: Dividenden-AristokratenKI
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IBM: Auf dem Weg zum unverzichtbaren Taktgeber im Zeitalter der Künstlichen Intelligenz


Der Technologiegigant beweist aktuell eindrucksvoll, dass er den Übergang von theoretischen KI-Experimenten zu handfesten, sicheren Geschäftsanwendungen meistert. Mit neuen Strategien rund um intelligente Software-Agenten positioniert sich das Traditionsunternehmen als zentraler Baustein für die Zukunft der Unternehmens-IT.

Starke Zahlen und strategische Ausrichtung

Im Mai 2026 blickt die International Business Machines Corporation (IBM) auf eine überaus erfolgreiche jüngere Entwicklung zurück, die durch sehr robuste Quartalsergebnisse untermauert wird. Der Konzern verzeichnet ein deutliches Umsatzwachstum, welches insbesondere von einer starken Nachfrage in den Bereichen Software und Hybrid-Cloud-Infrastruktur getragen wird. Diese finanzielle Stabilität gibt dem Traditionsunternehmen den nötigen Spielraum, um massiv in zukunftsweisende Technologien zu investieren. Auf der hauseigenen Konferenz „Think 2026“, die Anfang Mai in Boston stattfand, machte das Management deutlich, dass es bei der Unternehmens-IT nicht mehr nur um reine Rechenleistung geht. Stattdessen liefert der Konzern nun den Bauplan für ein völlig neues Betriebsmodell. Aus der Perspektive von IBM hat man sich endgültig vom klassischen Hardware-Lieferanten zu einem unverzichtbaren Architekten für komplexe, datengetriebene und zukunftssichere Unternehmensstrukturen gewandelt.




 
 

Endlos Turbo Long 156,3109 open end: Basiswert IBM Corporation

DJ56ZK
Quelle: DZ BANK: Geld 28.05. 15:15:07, Brief 28.05. 15:15:07
8,97 EUR 8,99 EUR 5,28% Basiswertkurs: 255,20 USD
Geld in EUR Brief in EUR Diff. Vortag in % Quelle: NYSE , 01:00:00
Basispreis 156,3109 USD Knock-Out-Barriere 156,3109 USD
Hebel 2,49x Abstand zum Basispreis in % 38,75%
Abstand zum Knock-Out in % 38,75% Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,01

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Marcus Landau
Marcus Landau, Derivate-Experte der DZ BANK, ist seit 2003 in der Zertifikate- und Derivatebranche tätig und erstellt regelmäßig Analysen rund um die Aktien- und Rohstoffmärkte, die er mit spannenden Zertifikate-Ideen verknüpft.



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