Insider: RWE prüft Kauf weiterer Anteile an Netzbetreiber Amprion

- von ⁠Christoph Steitz

Düsseldorf, 28. Mai (Reuters) - Der Energiekonzern RWE erwägt einem Insider zufolge, seinen Anteil an dem Stromnetzbetreiber Amprion zu erhöhen. Dazu könnte er den Anteil der Ärztlichen Beteiligungsgesellschaft AEBG erwerben, sagte eine mit den Plänen ‌vertraute Person am Donnerstag der Nachrichtenagentur Reuters. Zuvor hatte das "Handelsblatt" über den möglichen Deal berichtet. Die Gruppe, hinter der fünf Pensionskassen ⁠der Ärzteschaft ⁠stehen, ist einer der größten Anteilseigner von Amprion.

Über ein Gemeinschaftsunternehmen mit dem US-Finanzinvestor Apollo hält RWE bislang 25,1 Prozent an dem Unternehmen. Die restlichen 74,9 Prozent liegen bei dem Konsortium M31, in dem Versorger, Versicherer und auch die Ärzte-Gruppe vertreten sind. Mit ‌dem Anteil AEBG würde sich dem "Handelsblatt" zufolge ‌die RWE-Beteiligung auf mehr als 40 Prozent erhöhen.

RWE erklärte, in regelmäßigem Austausch mit weiteren Aktionären von Amprion zu stehen, darunter auch einzelne Gesellschafter ⁠von M31 zu diversen Themen. Zu den Inhalten dieser Gespräche wollte ‌sich der Konzern nicht äußern. Auch ⁠eine Amprion-Sprecherin lehnte einen konkreten Kommentar ab. "Mögliche Veränderungen innerhalb des Gesellschafterkreises von M31 sind ein üblicher Vorgang, wie zuletzt am Einstieg von Allianz Global Investors im März 2026 zu ‌sehen war", sagte sie. Der ⁠Versicherungsriese hatte einen Teil der indirekten ⁠Beteiligung des Konkurrenten Talanx übernommen. Talanx ist ebenfalls Teil des Konsortiums M31.

Amprion betreibt ein Höchstspannungsnetz über 11.000 Kilometer von der Nordsee bis zu den Alpen, das Strom für 29 Millionen Menschen in Deutschland liefert. Der Ausbau und die Modernisierung der Leitungen sind ein wichtiger Teil der Energiewende. Hierfür müssen in den kommenden Jahren hohe Milliardenzahlungen gestemmt werden.

(Bericht von Chris Steitz und Tom ⁠Käckenhoff, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)