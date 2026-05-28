Iran-Situation belastet - Dax setzt auf 25.000-Punkte-Marke zurück

Am Donnerstag wird es vorerst nichts mit einer weiteren Annäherung des Dax an sein Rekordniveau. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex eine Stunde vor dem Xetra-Start 0,4 Prozent tiefer auf 25.040 Punkte. Er würde damit wieder unter die psychologisch wichtige Marke von 25.000 Punkten fallen und wieder etwas auf Abstand gehen zum Rekordhoch von 25.507 Punkten.

Einmal mehr ist die Situation im Nahen Osten entscheidend. Wieder stärker verunsichert werden die Anleger davon, dass das US-Militär nahe der Straße von Hormus eine iranische Stellung angegriffen hat, von der aus Drohnen gesteuert wurden. Zudem seien vier Drohnen abgeschossen worden, die eine Bedrohung für die USA darstellten, erklärte ein US-Beamter. "Diese Maßnahmen waren zurückhaltend, rein defensiv und darauf ausgerichtet, die Waffenruhe aufrechtzuerhalten", hieß es weiter.

Bist du besser als der MSCI World? Verbinde auf onvista deine echten Depots und analysiere, wie sich dein Gesamtvermögen wirklich entwickelt, wie hoch dein Risiko im Depot ist und vieles mehr.

USA: Dow mit Rekord

Der US-Leitindex Dow Jones Industrial hat nach einem Tag Pause seine Rekordjagd wieder aufgenommen. Als Antrieb erwiesen sich am Mittwoch Hoffnungen, dass sich die USA und der Iran einer Einigung der vollständigen Öffnung der für den Welthandel wichtigen Straße von Hormus nähern. Die generelle Zuversicht der Anleger zeigte sich auch an den wieder gesunkenen Ölpreisen. Sinkende Anleiherenditen stützten die Kurse ebenfalls.

Allerdings gab es zuletzt widersprüchliche Meldungen zum Iran-Krieg. So hatten iranische Medien zunächst berichtet, dass sie einen Entwurf für ein Abkommen zur Beendigung des militärischen Konflikts erhalten hätten. Das Weiße Haus aber dementierte den Bericht und bezeichnete ihn als vollständig erfunden. Der Dow gewann 0,36 Prozent auf 50.644,28 Punkte. Der ebenfalls auf Rekordniveau notierende S&P 500 legte geringfügig auf 7.520,36 Punkte zu. Dem technologielastigen Nasdaq 100 war im frühen Handel mit Mühe ein weiterer Höchststand gelungen, bevor leichte Gewinnmitnahmen einsetzten. Am Ende stand ein Minus von 0,09 Prozent auf 29.973,57 Punkte zu Buche.

Index Punkte Veränderung Dow Jones 50.644 + 0,36 Prozent S&P 500 7.520 + 0,02 Prozent Nasdaq 26.674 + 0,07 Prozent

Asien: Verluste

In Asien haben die wichtigsten Aktienmärkte am Donnerstag wegen der weiter verfahrenen Situation im Nahen Osten und deswegen wieder anziehenden Ölpreisen an Boden verloren. In Tokio büßte der Nikkei 225 knapp eine Stunde vor Handelsende rund eineinhalb Prozent auf 64.000 Punkte ein. Am Mittwoch hatte der japanische Leitindex im frühen Handel mit 66.428 Zählern abermals einen Rekordstand erreicht, dann allerdings im weiteren Verlauf des Tages seine Gewinne fast komplett abgegeben. Auch an den chinesischen Festlandsbörsen und in Hongkong ging es am Donnerstag deutlich nach unten.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 64.604 - 1,42 Prozent Hang Seng 25.328 -1,06 Prozent CSI 300 4.915 - 0,15 Prozent

Anleihen:

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 125,63 - 0,08 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,98 - 0,04 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 4,51 - 0,09 Prozentpunkte

Devisen:

Rohöl:

Sorte Preis Veränderung Brent 97,76 USD - 1,98 Dollar WTI 92,18 USD - 1,65 Dollar

Umstufungen von Aktien:

CITIGROUP SENKT ZIEL FÜR BASF AUF 58 (61) EUR - 'BUY'

JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR MARVELL TECHNOLOGY AUF 235 (149) USD - 'BUY'

WELLS FARGO HEBT LYONDELLBASELL AUF 'OVERWEIGHT' - ZIEL 98 USD

BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR HP INC AUF 19 (16) USD - 'UNDERWEIGHT'

(mit Material von dpa-AFX)