IRW-News: Copper One Resources Corp.: Copper One Resources Corp. gibt nach Namensänderung die Änderung des OTC-Symbols in CEXYFF bekannt

IRW-PRESS: Copper One Resources Corp.: Copper One Resources Corp. gibt nach Namensänderung die Änderung des OTC-Symbols in CEXYFF bekannt

VANCOUVER, BC - 28. Mai 2026 / IRW-Press / Copper One Resources Corp. (CSE:CEXY | OTC: CEXYFF | FWB:IW8 | WKN: A42AGR) (Copper One oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass mit Beginn des heutigen Handels am 28. Mai 2026 das Handelssymbol des Unternehmens auf OTC Markets (die OTC) von BFGFD in CEXYFF geändert wurde.

Die Änderung des OTC-Symbols geht einher mit der zuvor angekündigten Namensänderung des Unternehmens in Copper One Resources Corp. und spiegelt den fortgesetzten Übergang des Unternehmens zu seiner neuen Unternehmensidentität und seiner strategischen Ausrichtung auf die Kupferexploration und -erschließung wider.

David Greenway, Chief Executive Officer von Copper One, kommentierte: Die Umstellung auf das OTC-Symbol CEXYFF markiert einen weiteren wichtigen Schritt in der Entwicklung von Copper One als nordamerikanisches, auf Kupfer fokussiertes Explorationsunternehmen. Wir sind davon überzeugt, dass Kupfer eine entscheidende Rolle bei der Förderung der Elektrifizierung, dem Wachstum von KI-Rechenzentren, erneuerbaren Energiesystemen, der Modernisierung des Stromnetzes und groß angelegten Infrastrukturinvestitionen in den Vereinigten Staaten spielen wird. Unser Ziel ist es, Copper One so zu positionieren, dass das Unternehmen von diesen langfristigen Makrotrends profitieren kann, indem wir vielversprechende Kupfervorkommen in bergbaufreundlichen Jurisdiktionen weiterentwickeln.

Die Stammaktien des Unternehmens werden weiterhin an der Canadian Securities Exchange (die CSE) unter dem Symbol CEXY, an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Symbol IW8 und unter der deutschen WKN-Nummer A42AGR gehandelt. Bestehende Aktionäre müssen im Zusammenhang mit der Änderung des OTC-Symbols keine Maßnahmen ergreifen.

Copper One ist der Ansicht, dass das aktualisierte OTC-Handelssymbol die Marktpräsenz des Unternehmens noch stärker mit seiner langfristigen Strategie in Einklang bringt, kupferorientierte Explorationsprojekte in Nordamerika voranzutreiben - vor dem Hintergrund einer weltweit steigenden Nachfrage nach kritischen Metallen, die die Elektrifizierung, die Infrastruktur für künstliche Intelligenz, erneuerbare Energiesysteme und die Modernisierung der Stromnetze unterstützen.

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Die Plattform von OTC Markets bietet US-Anlegern über ein etabliertes elektronisches Kurs- und Handelssystem Zugang zu internationalen und aufstrebenden Wachstumsunternehmen. Der Handel auf OTC Markets kann die Sichtbarkeit eines Unternehmens innerhalb der US-Investorengemeinschaft erhöhen, den Zugang für Privatanleger und institutionelle Investoren verbessern und zu einer breiteren Marktbekanntheit sowie Liquidität beitragen.

Über Copper One Resources Corp.

Copper One Resources Corp. konzentriert sich auf die Weiterentwicklung von Kupfer-, Kupfer/Silber/Gold- und kritischen Metallprojekten in Nordamerika, um die wachsende Nachfrage zu bedienen, die durch Elektrifizierung, KI-Infrastruktur, erneuerbare Energien und die Modernisierung des Stromnetzes angetrieben wird. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens ist der Kupfer-Silber-Gold-Bezirk Majuba Hill in Nevada, der etwa 156 Meilen (251 Kilometer) von Reno entfernt liegt. Copper One hält zudem eine Option auf den Erwerb einer Beteiligung von bis zu 100 % am Konzessionsgebiet Redhill, einem auf Kupfer ausgerichteten Explorationsprojekt südlich von Ashcroft (British Columbia) im Bergbaugebiet Kamloops. Das Projekt erstreckt sich über 18 Mineral-Claims mit einer Gesamtfläche von ca. 4.736,38 Hektar und ist vielversprechend für vulkanogene Massivsulfid-Mineralisierungen, eine Lagerstättenart, die häufig mit Kupfer, Zink, Silber und Gold in Verbindung gebracht wird. Darüber hinaus besitzt das Unternehmen das zu 100 % unternehmenseigene Kupfer-Molybdän-Projekt Redonda, ein porphyrartiges Kupfer-Molybdän-Explorationsprojekt in Distriktgröße in der Nähe von Campbell River innerhalb der Vancouver Mining Division in British Columbia, das sich über neun Mineral-Claims mit einer Fläche von ca. 2.746,46 Hektar erstreckt.

Copper One Resources treibt seine Projekte durch systematische Exploration und technische Bewertung voran, wobei der Schwerpunkt auf verantwortungsvollen Explorationspraktiken, technischer Transparenz und langfristiger Wertschöpfung liegt.

Weder die Canadian Securities Exchange noch deren Marktaufsichtsbehörde (wie dieser Begriff in den Richtlinien der Canadian Securities Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Im Namen von Copper One Resources Corp.

David Greenway

David C. Greenway

President und CEO

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Brent Rusin

Corporate Communications

E: info@copperone.com

T: 1 (236) 788-0643

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