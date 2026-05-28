IRW-News: Eureka Metals Corp.: Eureka Metals Corp. beauftragt IOS Geosciences als Projektmanager für das Projekt Tyee

IRW-PRESS: Eureka Metals Corp.: Eureka Metals Corp. beauftragt IOS Geosciences als Projektmanager für das Projekt Tyee

Vancouver, British Columbia - 28. Mai 2026 / IRW-Press / Eureka Metals Corp. (CSE: ERKA) (OTCQB: UREKF) (FWB: S58) (Eureka oder das Unternehmen) berichtet, dass IOS Geosciences (IOS) als Projektmanager für die vom Unternehmen für 2026 geplanten Explorationskampagnen auf seinem Projekt Tyee in der Region Havre-St-Pierre in Québec beauftragt wurde.

IOS wird Eurekas Explorationstätigkeiten im Sommer auf Tyee beaufsichtigen und koordinieren. Das umfasst auch Feldlogistik, Besetzung von technischem Personal, geologische Dienstleistungen, Koordination von Auftragnehmern, Probenprogramme, Datenverwaltung und damit verbundene operative Supportleistungen. IOS verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Leitung von Explorationsprogrammen in ganz Québec, einschließlich in entlegenen und logistisch herausfordernden Umgebungen, und hat zahlreiche Projekte im Bereich kritischer Mineralien und Industriemineralien in der gesamten Provinz unterstützt.

Einen sehr erfahrenen technischen und operativen Partner mit Sitz in Québec zu haben, ist äußerst wichtig, während wir das Projekt Tyee voranbringen, sagte Danny Matthews, Chief Executive Officer von Eureka. IOS verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in der regionalen Exploration, starke operative Fähigkeiten und ein bewährtes Netzwerk an Mitarbeitern und Auftragnehmern in ganz Québec. Wir sind davon überzeugt, dass ihre Mitwirkung die Umsetzung unserer Explorationsprogramme 2026 erheblich stärken wird.

Über IOS Geosciences

IOS, das seit 1992 in ganz Québec tätig ist, ist ein führendes geologisches Dienstleistungsunternehmen im Bereich der Mineralienexploration, das integrierte technische, betriebliche und labortechnische Lösungen für Mineralienexplorationsunternehmen, Bergbauunternehmen, Ingenieurbüros, öffentliche Einrichtungen, Industrieentwickler und unabhängige Prospektoren bietet.

IOS ist für seine interdisziplinäre Expertise bekannt und bietet seinen Kunden umfangreiche Unterstützung in allen Phasen von Explorationsprogrammen, darunter geologische Dienstleistungen, Projektmanagement, Feldlogistik, Beprobung, Management von Bergbaucamps, Geochemie, angewandte Mineralogie, GIS-Integration und Unterstützung bei NI 43-101-konformen technischen Berichten.

In mehr als drei Jahrzehnten war IOS an über 1.700 Projekten im Bereich Exploration und Bergbau in ganz Québec, Kanada, sowie international beteiligt. Das Unternehmen hat mit zahlreichen kleinen und großen Bergbauunternehmen gearbeitet und war an Projekten beteiligt, die sich auf kritische Mineralien, Graphit, Gold, Basismetalle, Diamanten, Industriemineralien und Spezialmetalle konzentrieren.

IOS hat sich in der Bergbauindustrie von Québec aufgrund seiner modernen Labor- und Mineralienanalysefähigkeiten, unter anderem durch Kooperationen im Bereich der Elektronenmikroskopie und angewandter mineralogischer Technologien, einen guten Ruf gemacht. Außerdem wurde das Unternehmen für seine Beiträge im Bereich der Mineralienexploration von der Branche mit Anerkennungs- und Innovationspreisen ausgezeichnet; unter anderem wurde es von der Metals & Mining Review zu einem der führenden Bergbaudienstleister Kanadas benannt.

Beauftragung eines Market Makers

Das Unternehmen berichtet außerdem, dass es die Independent Trading Group (ITG) mit Market-Making-Dienstleistungen gemäß den Richtlinien der Canadian Securities Exchange (CSE) beauftragt hat. ITG wird Aktien des Unternehmens an der CSE und anderen Handelsplätzen handeln. Ziel ist dabei, einen geordneten Markt aufrechtzuerhalten und die Liquidität der Stammaktien des Unternehmens zu verbessern.

Die Vereinbarung hat eine anfängliche Laufzeit von einem Monat und wird sich, sofern sie nicht gekündigt wird, um jeweils einen weiteren Monat verlängern. Die Vereinbarung kann von beiden Parteien mit einer Frist von 30 Tagen gekündigt werden. Die Vereinbarung enthält keine Leistungskriterien, und ITG wird als Vergütung keine Aktien oder Optionen erhalten. ITG und das Unternehmen sind nicht verbundene und voneinander unabhängige Unternehmen, und zum Zeitpunkt der Vereinbarung haben weder ITG noch deren Führungskräfte direkte oder indirekte Beteiligungen an den Wertpapieren des Unternehmens.

Über die Independent Trading Group

Die Independent Trading Group (ITG) Inc. ist ein CIRO-Händlermitglied mit Sitz in Toronto, das sich auf Market Making, Liquiditätsbereitstellung, Auftragsausführung, Verbindungen mit extrem geringer Latenz und maßgeschneiderte algorithmische Handelslösungen spezialisiert hat. ITG wurde 1992 gegründet und nutzt seine firmeneigene Technologie, um einer Vielzahl an börsennotierten Emittenten und institutionellen Anlegern hochwertige Dienstleistungen im Bereich der Liquiditätsbereitstellung und Auftragsausführung anzubieten.

Über Eureka Metals Corp.

Eureka Metals Corp. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Entwicklung von Explorationsprojekten in Kanada konzentriert. Das Unternehmen hält eine Beteiligung von 100 % am Titanprojekt Tyee in Québec, das vielversprechend für eine Titan-Vanadium-Scandium-Mineralisierung ist, sowie eine Option auf den Erwerb einer Beteiligung von 100 % am Polymetall-Projekt Cabin Lake in British Columbia, das vielversprechend für eine Silber-Blei-Zink-Gold-Mineralisierung ist.

Im Namen des Board of Directors

Danny Matthews

Chief Executive Officer

E-Mail: info@eurekametals.com

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Die Canadian Securities Exchange (CSE) hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

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