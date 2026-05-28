IRW-News: First Phosphate Corp.: First Phosphate kündigt eine nicht vermittelte Privatplatzierung für bestehende Investoren an

IRW-PRESS: First Phosphate Corp.: First Phosphate kündigt eine nicht vermittelte Privatplatzierung für bestehende Investoren an

DIESE PRESSEMITTEILUNG IST NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT

Saguenay-Lac-Saint-Jean, Québec - 28. Mai 2026 / IRW-Press / First Phosphate Corp. (First Phosphate oder das Unternehmen) (CSE: PHOS) (OTCQX: FRSPF) (OTCQX ADR: FPHOY) (FWB: KD0) freut sich, eine nicht vermittelte Privatplatzierung für bestehende Investoren bekannt zu geben, mit der ein Bruttoerlös von mindestens 5.000.000 $ erzielt werden soll (das Angebot)

Das Angebot besteht voraussichtlich aus einer beliebigen Kombination aus:

1. Hard-Dollar-Einheiten des Unternehmens (Hard-Dollar-Einheit) zu einem Preis von 2,00 $ pro Hard-Dollar-Einheit (das Hard-Dollar-Einheit-Angebot), wobei jede Hard-Dollar-Einheit sich zusammensetzt aus: (i) einer Stammaktie am Kapital des Unternehmens (Stammaktie) und (ii) einem Stammaktienkaufwarrant (Warrant), wobei jeder Warrant bis zum 31. Dezember 2026 zum Ausübungspreis von 2,50 $ pro Stammaktie ausgeübt werden kann, vorbehaltlich eines vorgezogenen Verfallsdatums (wie nachstehend definiert).

2. Flow-Through-Aktien des Unternehmens (Flow-Through-Aktien) zu einem Preis von 2,00 $ pro Aktie (Flow-Through-Angebot); und

Der gesamte Bruttoerlös aus dem Flow-Through-Angebot wird für allgemeine Explorationsausgaben im Zusammenhang mit den Projekten des Unternehmens in Québec verwendet, die als kanadische Explorationsausgaben im Sinne von Absatz 66(15) des Einkommensteuergesetzes (Income Tax Act, Canada) (nachfolgend ITA), die als für den Critical Mineral Exploration Tax Credit (CMETC) in Frage kommende Flow-Through-Ausgaben für den Abbau kritischer Mineralien im Sinne dieses Begriffs in Absatz 127(9) des ITA gelten. Der Nettoerlös aus dem Hard-Dollar-Einheit-Angebot wird für Erschließungsaktivitäten, als Working Capital sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet. Es wird erwartet, dass das Angebot am oder um den 12. Juni 2026 oder an einem anderen vom Unternehmen festgelegten Datum bzw. Daten abgeschlossen wird. Alle im Rahmen des Angebots ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen.

Im Zusammenhang mit dem Angebot erhalten berechtigte Vermittler folgende Vergütung: (i) eine Provision in Höhe von bis zu 8 % des Bruttoerlöses, der mit von ihnen vermittelten Zeichnern erzielt wurde, und (ii) eine Anzahl von Vergütungswarrants (Vergütungswarrants), die bis zu 8 % der Anzahl der an die von ihnen vermittelten Zeichner ausgegebenen Hard-Dollar-Einheiten oder Flow-Through-Aktien entspricht. Jeder Vergütungswarrant berechtigt den Inhaber, bis zum 31. Dezember 2026 eine Stammaktie zu einem Preis von 2,50 $ pro Aktie zu erwerben. Sollte jedoch der volumengewichtete durchschnittliche Handelspreis der Stammaktien an der Canadian Securities Exchange an fünf aufeinanderfolgenden Handelstagen mindestens 3,50 $ beträgt, kann das Unternehmen durch Veröffentlichung einer Pressemitteilung das Ablaufdatum der Vergütungswarrants auf den Tag vorverlegen, der 30 Tage nach dem Datum dieser Pressemitteilung liegt (vorverlegtes Ablaufdatum). Das Unternehmen behält sich das Recht vor, die Vermittlungsprovisionen für das Flow-Through-Angebot anstatt in bar zum Ausgabepreis des Flow-Through-Angebots in Form von Stammaktien zu zahlen.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der U.S. Securities Act) oder den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten oder an US-Personen weder angeboten noch verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem U.S. Securities Act und den geltenden Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates registriert oder es liegt eine Ausnahme von dieser Registrierungspflicht vor. Der Abschluss des Angebots unterliegt bestimmten Bedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen. Es kann nicht garantiert werden, dass das Angebot ganz oder teilweise abgeschlossen wird.

Über First Phosphate Corp.

First Phosphate (CSE: PHOS) (OTCQX: FRSPF) (OTCQX ADR: FPHOY) (FWB: KD0) ist ein Mineralexplorations-, Entwicklungs- und Cleantech-Unternehmen, das sich dem Aufbau und der Rückverlagerung einer vertikal integrierten Lieferkette für die Produktion von LFP-Batterien für Nordamerika widmet, die alle Bereiche von Mine-to-Market umfasst. Zu den Zielmärkten zählen Energiespeicher, Datenzentren, Robotik, Mobilität sowie nationale Sicherheit.

Das Vorzeigeprojekt von First Phosphate, das Konzessionsgebiet Bégin-Lamarche in Saguenay-Lac-Saint-Jean in Québec (Kanada), bietet eine seltene magmatische Phosphatlagerstätte in Nordamerika, die hochreines Phosphat liefert, das sich durch einen sehr geringen Gehalt an Verunreinigungen auszeichnet.

Weitere Informationen

Bennett Kurtz

CFO, CAO

Tel: +1 (416) 200-0657

Investor Relations: https://firstphosphate.com/investors

Allgemeine Anfragen: https://firstphosphate.com/contact

Website: www.FirstPhosphate.com

X: https://x.com/FirstPhosphate

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/first-phosphate

Zukunftsgerichtete Informationen und Warnhinweis

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen angesehen werden können. Jede Aussage, die Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Prognosen, Ziele, Annahmen, zukünftige Ereignisse oder Leistungen behandelt (häufig, aber nicht immer unter Verwendung von Begriffen wie erwartet oder erwartet nicht, wird erwartet, geht davon aus oder geht nicht davon aus, plant, Budget, geplant, Prognosen, schätzt, glaubt oder beabsichtigt oder Variationen solcher Wörter und Ausdrücke verwendet werden oder in denen angegeben wird, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen, eintreten oder erzielt werden können oder könnten, würden, dürften oder werden) sind keine Aussagen über historische Tatsachen und können zukunftsgerichtete Informationen darstellen. Insbesondere enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Informationen, die sich unter anderem auf den Abschluss des Angebots, den/die voraussichtlichen Abschlusstermin(e) des Angebots, die beabsichtigte Verwendung des Erlöses aus dem Angebot, die Verfügbarkeit von Steuergutschriften und behördliche Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung durch die Canadian Securities Exchange (die CSE), beziehen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, stellen diese Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar, und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können erheblich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, gehören Marktpreise, Erfolge bei der Erschließung und Exploration sowie die fortgesetzte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen und die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Diese Aussagen beruhen auf einer Reihe von Annahmen, darunter unter anderem Annahmen hinsichtlich der allgemeinen geschäftlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen; die Annahme, dass das Unternehmen und andere Parteien in der Lage sein werden, die börsenrechtlichen und sonstigen aufsichtsrechtlichen Anforderungen fristgerecht zu erfüllen; die Annahme, dass die Genehmigung der CSE fristgerecht und vorbehaltlich lediglich der üblichen Bedingungen erteilt wird; sowie die Annahme, dass alle aufschiebenden Bedingungen für den Abschluss des Angebots fristgerecht erfüllt werden. Anleger werden darauf hingewiesen, dass derartige Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen und dass tatsächliche Ergebnisse oder Entwicklungen erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen dargelegten Prognosen abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht übermäßig auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung seiner zukunftsgerichteten Aussagen, weder aufgrund neuer Informationen noch aufgrund zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. Sämtliche in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen sind durch diese vorsorglichen Hinweise eingeschränkt.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=84450

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=84450&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA33611D1033

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.