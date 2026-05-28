IRW-News: Miata Metals Corp. : Miata erweitert goldhaltiges System im Distriktmaßstab bei Sela Creek in Suriname, einschließlich 11 m mit 3,35 g/t Au innerhalb von 25,1 m mit 1,71 g/t Au im Jons Trend

IRW-PRESS: Miata Metals Corp. : Miata erweitert goldhaltiges System im Distriktmaßstab bei Sela Creek in Suriname, einschließlich 11 m mit 3,35 g/t Au innerhalb von 25,1 m mit 1,71 g/t Au im Jons Trend

VANCOUVER, British Columbia, 28. Mai 2026 / IRW-Press / Miata Metals Corp. (TSX.V: MMET) (FWB: 8NQ) (OTCQX: MMETF) (Miata oder das Unternehmen) freut sich, weitere Bohrergebnisse von seinem laufenden, 25.000 m umfassenden Diamantbohrprogramm auf dem Goldprojekt Sela Creek (Sela Creek oder das Projekt) in Suriname bekannt zu geben.

Im Rahmen des Bohrprogramms 2026 wird ein nach Ansicht von Miata weiterhin entstehendes goldhaltiges System im Distriktmaßstab bei Sela Creek systematisch abgegrenzt. Die laufenden Bohrungen im Jons Trend und bei Big Berg haben die Ausdehnung der Mineralisierung kontinuierlich erweitert. Darüber hinaus bestätigen die zusätzlichen Bohrungen in Verbindung mit verfeinerten geologischen Modellen die Kontinuität über einen breiten strukturellen Korridor hinweg und belegen das Vorkommen mehrerer wachsender Mineralisierungszonen innerhalb des Projektgebiets. Mit jeder weiteren Bohrung vertieft Miata sein Verständnis der Geometrie, der Ausdehnung und der Kontrollfaktoren des Goldsystems.

Höhepunkte

- 26DDH-JT-014 durchteufte:

o 25,1 m mit 1,71 g/t Au ab 49,0 m, einschließlich 11,0 m mit 3,35 g/t Au ab 52 m

- 26DDH-BB-005 durchteufte:

o 16,68 m mit 1,39 g/t Au ab 102 m, einschließlich 6,0 m mit 2,90 g/t Au ab 111,0 m

- Alle Bohrlöcher durchteuften eine Goldmineralisierung, was das Ausmaß und die Kontinuität des mineralisierten Systems bei Sela Creek weiter bestätigt.

- Der Jons Trend wird durch Step-out-Bohrungen kontinuierlich erweitert, was ausgedehnte Mineralisierungszonen entlang des Streichens, quer zum Streichen sowie in der Tiefe bestätigt.

- Die südöstlichen Step-out-Bohrlöcher 26DDH-JT-011, -012 und -013 bestätigen die Kontinuität der Mineralisierung entlang der südöstlichen Erweiterung des Jons Trend.

- Dank einer verfeinerten geologischen Modellierung kann das Unternehmen sowohl im Jons Trend als auch im Big Berg-Gebiet zielgerichtet und effizient vorgehen; zudem zeigt sich eine starke Kontinuität der mineralisierten Zonen

- Bohrungen bei Big Berg bestätigen nun die Kontinuität sowohl in Abtauchrichtung als auch über eine breite mineralisierte Hülle hinweg.

Die Bohrungen von Miata verdeutlichen weiterhin die wachsende Ausdehnung im gesamten Gebiet von Sela Creek, wobei Goldmineralisierungen nun im südöstlichen und zentralen Teil des Jons Trend sowie durchgängig bei Big Berg durchteuft werden, sagte Dr. Jacob (Jaap) Verbaas, CEO von Miata Metals.

Diese Ergebnisse sind insofern von Bedeutung, als sie weiterhin die Ausdehnung, die Kontinuität und das Wachstum im gesamten System verdeutlichen. Im Jons Trend bestätigen die Bohrungen, dass sich die Mineralisierung vom südöstlichen hochgradigen Gebiet in den zentralen Teil des Trends erstreckt, während systematische Bohrungen bei Big Berg eine ähnliche Mineralisierung mit erheblichem Wachstumspotenzial zeigen. Zusammengenommen stärken diese Ergebnisse unsere Einschätzung, wonach Sela Creek ein umfassendes, strukturell kontrolliertes Goldsystem mit mehreren Mineralisierungszentren und beträchtlichem Wachstumspotenzial beherbergt. Unser Bohrprogramm 2026 geht gut voran und wir freuen uns darauf, den Markt mit weiteren Ergebnissen auf dem Laufenden zu halten, während wir das Goldsystem bei Sela Creek mittels systematischer Bohrungen weiter abgrenzen.

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Abbildung 1: Planansicht des Jons Trend und Big Berg mit eingezeichneten geologischen Schnitten (Abbildung 2) sowie Blickwinkel von Abbildung 4.

Bohrungen im Jons Trend:

Die Bohrlöcher 26DDH-JT-011, JT-012 und JT-013 peilten die ostsüdöstliche Erweiterung des Jons Trend an, um den im Rahmen früherer Bohrungen identifizierten mineralisierten Korridor weiterzuverfolgen und die Querschnittsbreite der Mineralisierung zu erproben. Die Bohrlöcher durchteuften erfolgreich mehrere stark deformierte mineralisierte Zonen, die durch starke Scherung, Silifizierung, Biotit- und Chloritalteration sowie dichte, in Scherzonen enthaltene Erzgänge gekennzeichnet waren. Bohrloch 26DDH-JT-014 wurde in einem bis dato unerprobten Teil des Jons Trend gebohrt, zwischen der nordwestlichen Hauptentdeckungszone (etwa 150 m nordwestlich von -014) und der zentralen Entdeckungszone des Jons Trend (d. h. DDH-JT-008, 100 m weiter südöstlich). 26DDH-JT-015 wurde im äußersten westnordwestlichen Teil des Abschnitts gebohrt, um die Querschnittsbreite der Mineralisierung zu erproben.

26DDH-JT-011, etwa 150 m südöstlich des Entdeckungsbohrlochs JT-008 gebohrt, durchteufte:

- 10,5 m mit 1,05 g/t Au

- 22,75 m mit 0,75 g/t Au

- 6,0 m mit 1,06 g/t Au

26DDH-JT-012, etwa 100 m südöstlich des Entdeckungsbohrlochs JT-008 gebohrt, durchteufte:

- 12,0 m mit 0,95 g/t Au

- 5,5 m mit 1,44 g/t Au

26DDH-JT-013 durchteufte eine neu identifizierte Zone mit starker Scherung und Alteration am ostnordöstlichen Rand des Abschnitts und lieferte folgende Ergebnisse:

- 4,5 m mit 1,74 g/t Au

26DDH-JT-014 (obere Zone) durchteufte:

- 25,1 m mit 1,71 g/t Au

- Einschließlich 11,0 m mit 3,35 g/t Au

- Einschließlich 1,0 m mit 21,31 g/t Au

Diese Ergebnisse untermauern die Kontinuität des südöstlichen Abschnitts des Jons Trend und stärken gleichzeitig das Vertrauen in den zentralen Teil des Trends. Das sich abzeichnende Muster steht im Einklang mit hochgradigeren Zentren, die von breiteren mineralisierten Halos innerhalb des größeren strukturellen Korridors umgeben sind.

Die südöstlichen Bohrlöcher liefern weiterhin starke Goldgehalte und Mächtigkeiten, was die Kontinuität des Systems des Jons Trend untermauert und das zusätzliche Expansionspotenzial entlang des Streichens verdeutlicht.

Eine verfeinerte geologische Modellierung unter Anwendung von über 15.000 Strukturdatenpunkten von ausgerichteten Diamantkernbohrungen zeigt sich wiederholende mineralisierte Erzgangzonen, die entlang des Streichens und neigungsabwärts durchgehend sind (Abbildung 2). Die geologische Modellierung bildet die Grundlage für eine verbesserte Bohrzielermittlung im Jons Trend, wo die Bohrtrefferquote bei nahezu 100 % liegt und fast jedes Bohrloch mehrere mineralisierte Abschnitte durchteuft hat.

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Abbildung 2: Planansicht des Jons Trend in Richtung Big Berg. Beachten Sie die Blickrichtung für Abbildung 4.

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Abbildung 3: Querschnittsansicht des Jons Trend (Nordostseite des Abschnitts, A-A, und Südostseite des Abschnitts, B-B) mit Angabe der jüngsten Bohrungen. Das geologische Modell hat eine enge isoklinale Faltung von metasedimentären Einheiten (grau) definiert, die nahezu senkrecht stehen und parallel zur Scherung sowie zum Streichen der Mineralisierung im Jons Trend (orangefarbene Erzgangzonen) verlaufen.

Bohrungen bei Big Berg:

Im Rahmen der Folgebohrungen bei Big Berg wurde die Ausdehnung der Entdeckungszone sowohl unterhalb als auch im Aufwärtsfallen der Faltenachsen untersucht, die relativ flach liegende Extensionsgänge beherbergen. Die Folgebohrungen umfassten eine Reihe von Bohrlöchern im Abstand von etwa 50 m. Die Bohrlöcher 26DDH-BB-005 bis -007 wurden etwa 50 m südlich der Entdeckungszone Big Berg (unterhalb der interpretierten Faltenachsen) gebohrt, während 26DDH-BB-008 etwa 50 m nordnordwestlich der Entdeckungszone (oberhalb der Faltenachsen) gebohrt wurde.

Die Bohrungen durchteuften erfolgreich mehrere Zonen mit Erzgängen und alteriertem metasedimentärem Gestein, die sichtbares Gold und eine disseminierte Sulfidmineralisierung enthielten. Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass sich Big Berg über das Entdeckungsgebiet hinaus erstreckt und sich zu einem klar abgegrenzten mineralisierten Zentrum mit einem breiteren umgebenden Goldhalo entwickelt.

Das südliche Bohrraster ergab:

- 26DDH-BB-005 durchteufte:

o 13,0 m mit 1,09 g/t Au ab 50 m

o 16,68 m mit 1,39 g/t Au ab 102 m

- 26DDH-BB-006

o 14,14 m mit 1,11 g/t Au ab 91,46 m

- 26DDH-BB-007

o 7,5 m mit 1,90 g/t Au ab 41 m

o 7,25 m mit 1,50 g/t Au ab 111 m

- 26DDH-BB-008, das nordwestlich der Entdeckungszone gebohrt wurde, durchteufte:

o 13,5 m mit 0,91 g/t Au ab 40 m

Viele der Abschnitte bei Big Berg werden mit einer wahren Mächtigkeit von über 90 % interpretiert, was die Interpretation eines breiten, flach liegenden und durchgehenden mineralisierten Körpers unterstützt. Zusammen mit den Ergebnissen aus dem Jons Trend unterstützen die Bohrungen bei Big Berg die Interpretation, wonach Sela Creek mehrere mineralisierte Zentren innerhalb desselben sich abzeichnenden Goldsystems im Distriktmaßstab beherbergt.

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Abbildung 4: 3D-Ansicht der modellierten Erzgangzonen für Big Berg und den Jons Trend, Blick von Big Berg zurück auf den Jons Trend (Azimut 288). Beachten Sie die Ähnlichkeiten in der Morphologie der Erzgangzonen und das Potenzial für eine Ausdehnung zwischen den beiden Zielgebieten.

In Big Berg und Jons Trend ist noch ein Bohrgerät im Einsatz, während ein anderes Bohrgerät derzeit mehrere Zonen im Gebiet Puma untersucht, wo die Bohrungen von 2025 18 m mit 2,70 g/t Gold in 25DDH-SEL-025 und 5,3 m mit 8,25 g/t Gold in 25DDH-SEL-030 durchteuften.

Tabelle 1. Gemeldete Bohrergebnisse.

Loch-Nr. Von (m) Bis (m) Abschnitt (m) Au (g/t) Ziel Wahre Mächtigkeit

(m)

26DDH-BB-005 12 13,5 1,5 0,80 Big Berg sap

und 16,5 18 1,5 0,89 sap

und 50 63 13 1,09 8,2

einschließlich 56 60 4 2,96 2,5

einschließlich 59 60 1 8,60 0,6

und 102 118,68 16,68 1,39 15,1

einschließlich 111 117 6 2,90 5,4

und 136 139,63 3,63 1,74 3,6

einschließlich 138,4 139,63 1,23 4,54 1,2

und 148 149 1 1,73 0,9

und 163,36 166 2,64 1,32 2,4

26DDH-BB-006 91,46 105,6 14,14 1,11 Big Berg 12,8

einschließlich 95 97 2 2,55 1,8

einschließlich 99 101 2 2,24 1,8

und 111 111,94 0,94 0,65 0,9

26DDH-BB-007 0 22 22 0,57 Big Berg sap

einschließlich 14 20 6 1,24 sap

und 41 48,5 7,5 1,90 6,5

einschließlich 41 44 3 3,35 2,6

und 69 70,5 1,5 2,34 1,4

und 111 118,25 7,25 1,50 3,6

einschließlich 116,25 117,25 1 9,64 0,5

und 129,88 133,5 3,62 0,85 1,8

und 184 185 1 2,97 0,8

und 192 197 5 0,73 4,1

einschließlich 192 194 2 1,40 1,6

26DDH-BB-008 20 24 4 0,72 Big Berg sap

und 40,5 54 13,5 0,91 9,5

einschließlich 45 48 3 2,19 2,1

und 58,5 67,5 9 0,58 2,3

einschließlich 64,5 67,5 3 1,21 0,8

und 72 88,5 16,5 0,52 12,6

einschließlich 76,5 80 3,5 1,31 2,7

und 190,5 199,5 9 0,81 5,2

einschließlich 190,5 192 1,5 1,95 0,9

und 208,7 211,75 3,05 2,28 2,0

und 224,3 226,3 2 1,34 1,3

und 229,3 230,3 1 0,66 0,6

26DDH-JT-011 30 31,5 1,5 0,87 Jons Trend 1,1

und 49,57 78 28,43 0,70 21,8

einschließlich 55,5 66 10,5 1,05 8,0

einschließlich 55,5 56,8 1,3 4,53 1,0

und 100,6 103,5 2,9 0,75 1,2

und 109,5 117 7,5 0,53 6,5

und 154,25 177 22,75 0,74 14,6

einschließlich 154,25 158,25 4 0,93 2,6

einschließlich 162,25 168,25 6 1,06 3,9

und 209 210 1 1,11 0,8

und 221 222,5 1,5 1,24 1,2

26DDH-STR-001 28 30 2 0,87 Stranger 1,9

einschließlich 28 29 1 1,31 0,9

26DDH-STR-002 60,64 64,2 3,56 0,56 Stranger 2,4

und 72 75,5 3,5 1,75 2,8

einschließlich 72 72,6 0,6 8,46 0,5

26DDH-STR-003 66,5 69,61 3,11 0,50 Stranger 2,8

26DDH-STR-004 keine Stranger

signifikanten

Abschnitte

26DDH-STR-005 keine Stranger

signifikanten

Abschnitte

26DDH-JT-012 61 63,6 2,6 0,53 Jons Trend 1,5

und 68 69 1 0,59 0,6

und 73,5 76,5 3 0,59 1,7

und 143,5 155,5 12 0,95 10,9

einschließlich 152,3 155,5 3,2 1,90 2,9

und 157 158,75 1,75 0,55 1,6

und 160,25 161,25 1 0,51 0,9

und 167 168,55 1,55 0,54 1,3

und 170 173 3 0,56 2,5

und 180,5 186 5,5 1,44 4,5

einschließlich 182 183,5 1,5 3,25 1,2

und 220,5 224,45 3,95 0,59 2,8

26DDH-JT-013 40,5 45 4,5 1,74 Jons Trend 1,9

und 87 88,01 1,01 0,65 0,4

und 150 160 10 0,51 9,1

und 187 188,5 1,5 0,84 1,4

und 195,36 197 1,64 0,55 1,5

26DDH-JT-014 9 16,5 7,5 1,21 Jons Trend 5,7

und 48,97 74,07 25,1 1,71 19,2

einschließlich 52 63 11 3,35 8,4

einschließlich 52 53 1 21,31 0,8

und 129,43 135 5,57 1,36 4,3

einschließlich 130,99 132 1,01 3,57 0,9

und 137 140 3 0,53 2,6

und 144 144,99 0,99 0,63 0,9

und 173 175 2 0,90 1,7

und 184 185 1 1,00 0,9

und 192,24 199,12 6,88 0,73 4,9

einschließlich 193 195 2 1,68 1,4

und 208 211 3 1,07 2,1

26DDH-JT-015 31,5 34,5 3 2,41 Jons Trend sap

einschließlich 33 34,5 1,5 4,32 sap

Tabelle 2. Informationen zu Bohrkragen.

Loch-Nr. Easting* Northing Höhenlage (m) Azimut** Neigung Länge (m)

26DDH-BB-005 755,652 417,470 112 23 -50 225,13

26DDH-BB-006 755,699 417,499 113 18 -53 207,00

26DDH-BB-007 755,605 417,456 111 23 -48 252,23

26DDH-BB-008 755,622 417,556 117 27 -55 243,00

26DDH-JT-011 755,129 417,920 114 355 -58 236,00

26DDH-JT-012 755,090 418,019 120 340 -68 231,00

26DDH-JT-013 755,213 417,946 114 352 -58 198,00

26DDH-JT-014 754,834 418,089 107 15 -50 237,00

26DDH-JT-015 754,580 418,207 117 5 -53 227,43

26DDH-STR-001 755,105 419,507 114 75 -45 105,00

26DDH-STR-002 755,215 419,513 128 300 -50 120,00

26DDH-STR-003 755,109 419,612 116 130 -45 98,70

26DDH-STR-004 755,106 419,607 116 15 -50 77,90

26DDH-STR-005 755,054 419,743 113 177 -45 106,80

Eine zweite Bohrphase am Zielgebiet Stranger, die Bohrungen über insgesamt 508,40 m in fünf Bohrlöchern (26DDH-STR-001 bis 005) umfasste, lieferte keine Ergebnisse, die weitere Nachfolgearbeiten rechtfertigen würden.

Alle Bohrinformationen finden Sie unter diesem Link.

Gewährung von Aktienoptionen

Miata gibt bekannt, dass sein Board of Directors die Gewährung von 2.025.000 Aktienoptionen (die Optionen) an das Management, Direktoren, Mitarbeiter und bestimmte Berater gemäß dem Omnibus Incentive Equity Plan (der Omnibus Plan) des Unternehmens genehmigt hat.

Die Optionen werden zu 50 % nach sechs Monaten und zu 50 % nach zwölf Monaten nach dem Gewährungsdatum unverfallbar und weisen eine Laufzeit von drei bis fünf Jahren sowie einen Ausübungspreis von 0,60 $ pro Stammaktie auf. Alle oben genannten Optionen unterliegen den Bedingungen des Omnibus Plan, der entsprechenden Gewährungsvereinbarung und den Anforderungen der TSX Venture Exchange (die TSX-V). Die Optionen und die zugrunde liegenden Aktien unterliegen einer viermonatigen Haltefrist gemäß dem geltenden kanadischen Wertpapierrecht und den Richtlinien der TSX-V.

QA/QC-Erklärung

Die Bohrlochproben werden bei FILAB Suriname, einem nach ISO 9001:2015 zertifizierten kommerziellen Labor, auf Gold analysiert. Die Proben werden zerkleinert und pulverisiert, bis 85 % eine Korngröße von 88 µm aufweisen, bevor sie mittels einer 50-g-Brandprobe (50-g-Aliquot) mit Atomabsorption (AA) analysiert werden. Bei Proben, die Untersuchungswerte von über 5,0 Gramm pro Tonne (g/t) ergaben, wurde eine weitere Teilprobe aus der ursprünglichen Pulpe entnommen und mit einem gravimetrischen Abschluss mittels Brandprobe untersucht. Bei Proben mit grobem sichtbarem Gold oder einem Untersuchungswert von über 10,0 Gramm pro Tonne (g/t) wird eine metallische Siebanalyse des groben Ausschussmaterials durchgeführt. Miata Metals fügt zertifizierte Referenzstandards sowie Leerproben und ¼-Kern-Duplikate in die Probensequenz ein, um die Qualität zu kontrollieren und sicherzustellen.

Erklärung des qualifizierten Sachverständigen

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Dr. Jacob Verbaas, P.Geo., einem Direktor des Unternehmens und einem qualifizierten Sachverständigen (QP) im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects geprüft und genehmigt.

Über Miata Metals Corp.

Miata Metals Corp. (TSX.V: MMET) ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das an der TSX Venture Exchange sowie an den Börsen OTCQX (OTCQX: MMETF) und Frankfurt (FWB: 8NQ) notiert ist. Das Unternehmen konzentriert sich auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Mineralliegenschaften. Das Unternehmen hält eine 70%ige Beteiligung am ~215 km2 großen Goldprojekt Sela Creek mit einer Option auf den Erwerb einer 100%igen Beteiligung an dem Projekt sowie eine 70%ige wirtschaftliche Beteiligung am Goldprojekt Nassau mit einer Option auf den Erwerb einer 100%igen Beteiligung. Beide Explorationsliegenschaften befinden sich im Greenstone Belt von Suriname.

Im Namen des Boards

Dr. Jacob (Jaap) Verbaas, P.Geo | CEO und Direktor

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Nikki McEachnie

Director of Investor Relations

nikki@miatametals.com

778-486-1500

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte hierin enthaltene Informationen stellen zukunftsgerichtete Informationen gemäß den kanadischen Wertpapiergesetzen dar. Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Informationen anhand der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie antizipiert, antizipierte, erwartete, beabsichtigt, wird oder Variationen solcher Wörter und Phrasen oder Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten werden, identifiziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Obwohl das Management des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen wird keine zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen, die hierin durch Verweis aufgenommen wurden, aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben.

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