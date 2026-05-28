IRW-News: Uranium One Mining Corp.: Uranium One Mining Corp. gibt Abschluss einer Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung bekannt und erzielt damit einen Bruttoerlös von rund 3.008.401 $

IRW-PRESS: Uranium One Mining Corp.: Uranium One Mining Corp. gibt Abschluss einer Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung bekannt und erzielt damit einen Bruttoerlös von rund 3.008.401 $

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Vancouver, BC - 27. Mai 2026 / IRW-Press / Uranium One Mining Corp. (vormals Vanguard Mining Corp.) (Uranium One oder das Unternehmen) (CSE: UUU | OTCID: UUUFF | FWB: SL51) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen seine im Vorfeld angekündigte Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung (die Platzierung) nunmehr abgeschlossen hat. Platziert wurden (i) 4.911.333 Non-Flow-Through-Einheiten des Unternehmens (jeweils eine NFT-Einheit) zum Preis von 0,30 $ pro NFT-Einheit, die einem Bruttoerlös von insgesamt 1.473.399,90 $ entsprechen, sowie (ii) 5.116.669 Flow-Through-Einheiten des Unternehmens (jeweils eine FT-Einheit) zum Preis von 0,30 $ pro FT-Einheit, die einem Bruttoerlös von insgesamt rund 1.535.000,70 $ entsprechen. Daraus ergibt sich ein Gesamt-Bruttoerlös von rund 3.008.400,60 $.

Jede NFT-Einheit besteht aus einer Stammaktie aus dem Aktienbestand des Unternehmens (eine Stammaktie) und einem Stammaktienkaufwarrant (ein Warrant). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer zusätzlichen Stammaktie zum Preis von 0,50 $ pro Stammaktie und kann innerhalb von 12 Monaten nach dem Ausgabedatum ausgeübt werden. Wenn der Schlusskurs der Stammaktien an fünf (5) aufeinanderfolgenden Handelstagen bei mindestens 0,75 $ pro Stammaktie liegt, kann das Unternehmen das Ablaufdatum der Warrants auf 30 Tage nach dem Datum einer entsprechenden Mitteilung vorverlegen.

Jede FT-Einheit setzt sich aus einer Stammaktie, die auf Flow-Through-Basis gemäß dem kanadischen Einkommensteuergesetz (Income Tax Act) ausgegeben wird (eine FT-Aktie), und einem Warrant zusammen. Jeder Warrant berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer zusätzlichen Non-Flow-Through-Stammaktie zum Preis von 0,50 $ pro Stammaktie und kann innerhalb von 12 Monaten nach dem Ausgabedatum ausgeübt werden. Wenn der Schlusskurs der Stammaktien an fünf (5) aufeinanderfolgenden Handelstagen bei mindestens 0,75 $ pro Stammaktie liegt, kann das Unternehmen das Ablaufdatum der Warrants auf 30 Tage nach dem Datum einer entsprechenden Mitteilung vorverlegen.

Die im Rahmen der Platzierung ausgegebenen NFT-Einheiten und FT-Einheiten unterliegen gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen einer Haltedauer von vier Monaten, die am 28. September 2026 endet.

Der Nettoerlös aus dem Verkauf der NFT-Einheiten wird für die Exploration, die Bohrprogramme, für Zahlungen in Verbindung mit der Konzession sowie als Working Capital für allgemeine betriebliche Zwecke verwendet. Der Nettoerlös aus dem Verkauf der FT-Einheiten wird für Explorationsaufwendungen in Kanada verwendet, die im Unterabschnitt 66.1(6) des kanadischen Einkommensteuergesetzes (Income Tax Act) als Canadian Exploration Expenses bezeichnet werden. Das Unternehmen wird den Personen, die FT-Aktien zeichnen, solche qualifizierten Aufwendungen mit Wirkung spätestens zum 31. Dezember 2026 in einer Gesamtsumme zuweisen, die zumindest dem gesamten für die FT-Aktien erzielten Zeichnungserlös entspricht.

In Verbindung mit dem Abschluss der Platzierung hat das Unternehmen den berechtigten Vermittlern (Finder) nach dem Fremdvergleichsgrundsatz Vermittlungsgebühren (Finder Fees) in Höhe von 211.472,06 $ in bar bezahlt und insgesamt 704.907 nicht übertragbare Finder Warrants (die Finder Warrants) ausgegeben. Zu diesen Findern zählen die Firmen Haywood Securities Inc., Ventum Financial Corp., Canaccord Genuity Corp., Raymond James Ltd., Research Capital Corporation und Acumen Capital Finance Partners Limited. Mit Ausnahme der nachstehenden Erläuterungen in Bezug auf Canaccord Genuity Corp. kann jeder Finder Warrant innerhalb von 24 Monaten nach dem Ausgabedatum ausgeübt und gegen eine Stammaktie zum Preis von 0,50 $ pro Stammaktie eingetauscht werden.

Die Firma Canaccord Genuity Corp. (Canaccord) hat Finder Warrants im Gegenwert von 8 % der NFT-Einheiten und FT-Einheiten erhalten, die von Personen gezeichnet wurden, die dem Unternehmen von Canaccord vermittelt wurden. Jeder dieser Finder Warrants kann innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten nach Abschluss der Platzierung ausgeübt werden und berechtigt zum Kauf einer zusätzlichen Stammaktie zum Preis von 0,39 $ pro Stammaktie.

Insider des Unternehmens haben an dem Angebot teilgenommen. Diese Teilnahme stellt eine Transaktion mit nahestehenden Personen im Sinne des Multilateral Instrument 61-101 - Schutz von Minderheitsaktionären bei Sondergeschäften (MI 61-101) dar. Das Unternehmen stützt sich auf die Ausnahmen von den formellen Bewertungs- und Genehmigungsanforderungen für Minderheitsaktionäre gemäß MI 61-101, die in den Unterabschnitten 5.5(a) und 5.7(a) dieses Dokuments vorgesehen sind, da weder der beizulegende Zeitwert der an diese Insider ausgegebenen Wertpapiere noch die von diesen Personen gezahlte Gegenleistung 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens übersteigt, wie gemäß MI 61-101 bestimmt.

Über Uranium One Mining Corp.

Uranium One Mining Corp. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Entdeckung und Erschließung hochwertiger strategischer Mineralien konzentriert. Das Unternehmen treibt derzeit Uran-Explorationsprojekte voran, darunter das Projekt Yuty Prometeo in Paraguay, das Uranprojekt Nuclean im Athabasca-Becken in Saskatchewan sowie das Uranprojekt Quark, das sich ebenfalls im Athabasca-Becken befindet. Uranium One hat sich einer verantwortungsvollen Exploration und der Wertschöpfung durch den Erwerb und die Weiterentwicklung vielversprechender Uranliegenschaften verschrieben.

Im Namen des Board of Directors

David Greenway

David Greenway, CEO

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Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Uranium One Mining Corp.

Brent Rusin

Telefon: +1 672-533-0348

E-Mail: brent@uraniumone.com

Website: www.uraniumone.com

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Die im Rahmen der Transaktion ausgegebenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (der U.S. Securities Act) registriert und dürfen ohne eine Registrierung in den Vereinigten Staaten oder eine entsprechende Befreiung von den US-Registrierungsanforderungen weder innerhalb der Vereinigten Staaten noch an US-Personen oder für deren Rechnung oder zu deren Gunsten angeboten oder verkauft werden. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch darf ein Verkauf der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten oder in einer anderen Rechtsordnung erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf unzulässig wäre.

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Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammenfassend zukunftsgerichtete Aussagen) im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze. Alle hierin enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich, ohne Einschränkung, Aussagen bezüglich: der Verwendung der Erlöse aus dem Angebot; der Pläne und Explorationsprogramme des Unternehmens für seine Mineralkonzessionen, einschließlich des Zeitplans für diese Pläne und Programme; der Abtretung qualifizierender Ausgaben zugunsten der Zeichner von FT-Aktien; der Geschäftsziele, Explorationspläne und der strategischen Ausrichtung des Unternehmens; sowie der erwarteten Vorteile des Angebots.

Wenn in dieser Pressemitteilung Begriffe wie voraussehen, glauben, schätzen, erwarten, anstreben, planen, prognostizieren, könnte, wird, vorsehen und ähnliche Ausdrücke verwendet werden, sollen diese zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Prognosen, Überzeugungen und Annahmen des Managements zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung und unterliegen einer Reihe bekannter und unbekannter Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem: Risiken, die der Mineralienexploration und -erschließung innewohnen; Ungewissheiten hinsichtlich der Verfügbarkeit von Finanzmitteln; Schwankungen der Rohstoffpreise, einschließlich der Uranpreise; Änderungen der geltenden Gesetze, Vorschriften oder staatlichen Richtlinien; der spekulative Charakter der Mineralienexploration und -erschließung; Umweltrisiken und Sanierungsmaßnahmen; Änderungen von Gesetzen und Vorschriften, die sich auf Explorations- und Bergbauaktivitäten auswirken; sowie allgemeine wirtschaftliche, marktbezogene und geschäftliche Rahmenbedingungen.

Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Annahmen und Erwartungen angemessen sind, sollte man sich nicht übermäßig auf diese Aussagen verlassen. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung und unterliegen in ihrer Gesamtheit ausdrücklich diesem Vorbehalt. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Auflistung von Risiken und Ungewissheiten nicht vollständig ist. Weitere Informationen zu diesen und anderen Risikofaktoren finden sich in den öffentlichen Offenlegungsdokumenten des Unternehmens, die auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca hinterlegt sind.

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