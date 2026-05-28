JENOPTIK - Endlich neue Rekordstände!

Ein Leser hat uns gestern wegen der Analyse des TecDAX® kontaktiert (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 27. Mai). Vielen Dank für das Feedback und den Wunsch einer Analyse spannender Einzelwerte aus dem Technologiesektor. Das ist eine Steilvorlage in Sachen „zweistufiger Investmentprozess“: Im ersten Schritt suchen wir nach vielversprechenden Indizes. Im zweiten Schritt identifizieren wir spannende Einzeltitel aus dem entsprechenden Index. Dabei kann auch die objektive Auswertung anhand des „HSBC Trendkompass“ helfen. Die Jenoptik-Aktie stellt derzeit ein perfektes Beispiel dar. Nach vielen, vielen Jahren gelang endlich der Spurt über die Widerstandszone bei 35,58/39,54 EUR (siehe Chart). Seit dem Jahr 2000 hatte das Papier hier immer wieder wichtige Hochs ausgeprägt. Dank des neuen Allzeithochs (46,10 EUR) kann die Kursentwicklung der letzten zehn Jahre zudem als nach oben aufgelöste Schiebezone interpretiert werden. Rein rechnerisch hält dieses Konsolidierungsmuster ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von 25 EUR bereit. Da der RSI bereits heißgelaufen ist, gilt es, das alte Allzeithoch bei 39,54 EUR zukünftig nicht mehr zu unterschreiten.

JENOPTIK (Monthly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart JENOPTIK

Quelle: LSEG, tradesignal²

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