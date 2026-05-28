KLA - Aufwärtstrend mit doppelter Bestätigung!

Der Chipsektor ist weiterhin spannend und von einem hohen Momentum geprägt. In dieses Bild passt die KLA-Aktie derzeit perfekt. Während der übergeordnete Aufwärtstrend absolut intakt ist, erfährt dieser aktuell sogar eine doppelte Bestätigung: Zum einen markierte die Aktie ein neues Allzeithoch (2.060 USD), zum anderen wurde damit die mehrwöchige Konsolidierungsformation nach oben aufgelöst. Auch auf Wochenbasis spricht die Struktur für Anschlusskäufe, denn die zuvor ausgebildeten Innenstäbe wurden nach oben aufgelöst – ein klassisches Signal für eine Trendfortsetzung nach einer zwischenzeitlichen Phase mit niedrigerer Volatilität. Der MACD liefert zudem ein frisches Kaufsignal und untermauert das konstruktive Ausbruchsszenario. Technisch können Anlegerinnen und Anleger deshalb von einer Fortsetzung des Haussetrends ausgehen. Das o. g. Konsolidierungsmuster hält dabei ein Kursziel von knapp 2.200 USD bereit. Da kurzfristig nach dem starken Aufwärtsimpuls der letzten Tage ein Pullback jederzeit möglich ist, kann der Stop-Loss zur Gewinnsicherung auf das Niveau des ehemaligen Korrekturtrends (akt. bei 1.894 USD) nachgezogen werden.

KLA (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart KLA

Quelle: LSEG, tradesignal²

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