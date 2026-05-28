Wie du ohne Wallet in Bitcoin und Co. investieren kannst

Immer mehr Anleger interessieren sich für Bitcoin und andere Kryptowährungen – doch längst nicht jeder möchte sich mit Wallets, Seed-Phrases und Kryptobörsen beschäftigen. Genau deshalb rücken sogenannte Krypto-ETPs immer stärker in den Fokus der klassischen Finanzwelt. Sie gelten für viele Anleger als die Brücke zwischen traditionellem Wertpapierdepot und dem Kryptomarkt.

Während Bitcoin und Ethereum langfristig weiter als potenzielle Profiteure der zunehmenden institutionellen Adaption gelten, stellt sich für viele Investoren eine ganz praktische Frage: Wie kann man überhaupt sinnvoll und effizient in Kryptowährungen investieren, ohne sich mit der technischen Infrastruktur beschäftigen zu müssen?

Genau hier kommen Krypto-ETPs (für "Exchange Traded Product") ins Spiel. Sie ermöglichen ein Bitcoin- oder Ethereum-Investment direkt über klassische Broker und bestehende Wertpapierdepots.

In diesem Video zeigt Alexander Mayer, wie Krypto-ETPs funktionieren, welche Unterschiede es zwischen Bitcoin-, Ethereum- und Altcoin-ETPs gibt und welche Chancen und Risiken du unbedingt kennen solltest.

Außerdem geht es um die entscheidende Frage, für welchen Anlegertyp Krypto-ETPs überhaupt sinnvoll sind – und wann ein Direktinvestment in echte Coins die bessere Wahl bleibt.