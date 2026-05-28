Kursexplosion bei Snowflake, Kohl's, Best Buy and Dollar Tree.

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Die Wall Street zeigt sich nach den jüngsten Rekordständen vorsichtiger, kann sich nach den milderen Inflationsdaten von den Tiefs aber erholen. Belastet wird die Stimmung durch einen erneuten militärischen Austausch zwischen den USA und Iran über Nacht, nachdem amerikanische Streitkräfte iranische Drohnen und Raketen abgefangen hatten. Zwar bleibt die Hoffnung auf eine diplomatische Lösung bestehen, die Zuversicht auf eine schnelle und dauerhafte Einigung hat aber nachgelassen. Gleichzeitig wächst an der Wall Street die Sorge vor anhaltend hohem Inflationsdruck. Zahlreiche Vertreter der US-Notenbank warnen, dass steigende Energiepreise und die Folgen des Nahost-Konflikts die Inflation hartnäckig hochhalten könnten und weitere Zinserhöhungen nicht ausgeschlossen seien. Entsprechend stehen heute die wichtigen PCE-Inflationsdaten im Fokus. Im Tech-Sektor sehen wir erste Ermüdungserscheinungen, mit den Reaktionen auf die Ergebnisse differenziert. Snowflake überzeugt mit starken Zahlen und einer angehobenen Prognose, gestützt durch die hohe Nachfrage nach KI- und Datenanwendungen. Marvell hebt ebenfalls die langfristigen Umsatzziele an, allerdings bremsen hohe Erwartungen nach der starken Kursrally die Reaktion der Aktie aus. Salesforce übertrifft beim Gewinn die Erwartungen, kämpft aber weiter mit Zweifeln, ob der Konzern im KI-Zeitalter zu den großen Gewinnern zählen wird. Die Umsatzaussichten sind leicht enttäuschend. HP Inc. profitiert von einer robusten Nachfrage im PC-Geschäft, macht aber gleichzeitig deutlich, wie stark die Kosten für Speicherchips und KI-Infrastruktur inzwischen steigen. Nach Börsenschluss stehen heute unter anderem Dell, Costco und NetApp im Fokus.



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