Leichte Erholung auf dem Arbeitsmarkt erwartet

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Arbeitsmarkt

Nürnberg (dpa) - Die Bundesagentur für Arbeit gibt am Freitag in Nürnberg ihre Statistik für den deutschen Arbeitsmarkt im Monat Mai bekannt. Es wird eine saisonübliche Entlastung bei der Arbeitslosigkeit erwartet. Sie könnte die Zahl der Arbeitslosen wieder unter die Marke von drei Millionen drücken. Im April waren 3,008 Millionen Menschen arbeitslos gemeldet.

Allerdings erwarten Experten im Mai keine Umkehr des seit Jahren negativen Trends auf dem Arbeitsmarkt. Der Arbeitsmarktforscher Enzo Weber hatte zuletzt davon gesprochen, es gebe derzeit zwar keinen Einbruch auf dem Arbeitsmarkt - aber eben auch keinen Durchbruch.

Die Vorsitzende des Vorstands der Bundesagentur, Andrea Nahles, will in ihrer Pressekonferenz auch auf die seit Jahren bestehende Crux auf dem Arbeitsmarkt eingehen - trotz hoher Arbeitslosenzahlen gibt es einen eklatanten Fachkräftemangel in einer Reihe von Berufen. Die Pflege ist eine der Branchen, die besonders betroffen ist.

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