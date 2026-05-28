Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Donnerstag uneinheitlich entwickelt. Während die Standardwerte im Dax nachgeben, ging es für die Papiere aus der zweiten und dritten Reihe nach oben. Im späten Handel kam es bei sämtlichen Indizes zu einer moderaten Aufwärtsbewegung, nachdem die US-Nachrichtenwebsite "Axios" gemeldet hatte, dass sich US-amerikanische und iranische Unterhändler auf eine 60-tägige Absichtserklärung zur Verlängerung des Waffenstillstands im Nahen Osten geeinigt haben.

Auch die Verhandlungen über das iranische Atomprogramm sollten beginnen, so Axios, wobei hinzugefügt wurde, dass Präsident Trump noch seine endgültige Zustimmung geben müsse.

Der deutsche Leitindex, der vor der Nachricht rund 0,7 Prozent im Minus gelegen hatte, drehte kurzzeitig ins Plus, bröckelte aber wieder ab und schloss 0,34 Prozent tiefer bei 25.092 Punkten. Der MDax mit den mittelgroßen Börsenunternehmen verließ nach der der Axios-Meldung die Minuszone und endete mit einem Gewinn von 0,70 Prozent bei 33.239 Zählern. Der Nebenwerte-Index SDax setzte seinen Rekordkurs fort und legte letztlich um 0,85 Prozent zu.

Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst CMC Markets, sprach von einem kleinen Freudensprung des Dax, gab aber zu bedenken, wie oft schon ein Kompromiss in Aussicht gestellt worden sei und bislang stets in Enttäuschungen geendet habe. "...erst wenn die Unterschrift trocken ist, kann man über eine Neupositionierung am Aktienmarkt nachdenken", so Lipkow.

Rüstungswerte setzen Erholung fort

Gefragt waren vor diesem Hintergrund die Aktien von Unternehmen aus dem Rüstungsbereich. Im Dax führte Rheinmetall mit einem Plus von etwa fünf Prozent die Gewinnerliste an. Damit setzten die Aktien ihre Erholung vom Mitte Mai markierten Tief seit April vergangenen Jahres fort.

Der Konzern vermeldete einen Auftrag für mehr als 2.000 militärische Transportfahrzeuge im Wert von rund einer Milliarde Euro. Für 2026 steht beim einstigen Überflieger indes immer noch ein Kursrückgang von gut 17 Prozent zu Buche.

Die Branchenkollegen TKMS, Renk, Hensoldt und der Spezialchemiekonzern Alzchem aus der zweiten und dritten deutschen Börsenreihe stießen am Donnerstag ebenfalls auf großes Kaufinteresse. Hier standen Gewinne von bis zu 7,6 Prozent zu Buche. Sie haben sich seit Jahresbeginn allesamt besser als Rheinmetall geschlagen.

Infineon profitiert von KI

Der Halbleiterkonzern Infineon erzielte ein Kursplus von 4,7 Prozent. Die seit Wochen starken Aktien blieben nur knapp unter ihrem am Vortag erreichten Hoch seit dem Jahr 2000, bevor Gewinnmitnahmen eingesetzt hatten. Nun schraubten sowohl Deutsche Bank Research als auch die US-Bank Morgan Stanley ihre Kursziele mit 90 beziehungsweise 91 Euro deutlich nach oben.

Das Management habe positive Botschaften vermittelt, schrieb Johannes Schaller in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Das erhöhte Kursziel reflektiere das starke Engagement im Bereich Künstliche Intelligenz, das erhebliche Potenzial für eine Margensteigerung, anhaltende Marktanteilsgewinne im Automobilbereich und anderen Teilen des Produktportfolios sowie das Potenzial gegenüber seinen Basisprognosen für 2027.

Euro und Gold mit moderaten Gewinnen

Der Kurs des Euro hat am Donnerstag zugelegt. Am Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1631 US-Dollar gehandelt. Von zwischenzeitlichen Verluste erholte sich der Euro wieder. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1617 (Mittwoch: 1,1637) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8608 (0,8593) Euro.

Das Edelmetall Gold erholte sich etwas. Die Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) kostete zuletzt 4.479 Dollar. Das waren 33 Dollar mehr als am Vortag, was einem Zuwachs von 0,77 Prozent entspricht. Allerdings hatte Gold am Vortag deutlich gelitten und erstmals seit Ende März unter 4.500 Dollar je Feinunze geschlossen.

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(mit Material von dpa-AFX)