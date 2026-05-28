Merz: Lehre aus NS-Zeit verbietet Zusammenarbeit der CDU mit der AfD

Arnsberg/Berlin, 28. ⁠Mai (Reuters) - Bundeskanzler Friedrich Merz hat jeder Zusammenarbeit mit der AfD abgelehnt und dies mit Lehren aus der NS-Zeit begründet. "Die CDU entstand als Lehre aus den dunkelsten Stunden unserer Geschichte", sagte der CDU-Vorsitzende am Mittwochabend auf einer ‌Veranstaltung in Arnsberg, in der an den 80. Jahrestag eines vom späteren Kanzler Konrad Adenauer in der sauerländischen Stadt Neheim-Hüsten durchgesetzten CDU-Programms ⁠erinnert wurde. ⁠Mit Blick auf die Machtergreifung der Nationalsozialisten 1933 fügte Merz hinzu: "Zu diesen dunklen Stunden unserer Geschichte gehörte die Vorgeschichte eines naiven Glaubens daran, man könne doch mit denen mal zusammenarbeiten, sie in einer Regierung einrahmen." Damals habe es auch entsprechenden Druck der nationalen Presse ‌dazu gegeben. Dann habe man gemerkt, dass ‌die Nationalsozialisten die Macht ergriffen. Diese Lehre aus der Geschichte präge heute seine Arbeit als Kanzler.

"Die politischen Extremisten von links und rechts wollen mit ihrer ⁠Politik heute hinter die Politik von Konrad Adenauer zurück", sagte Merz. Sie ‌stellten links wie rechts die Grundentscheidungen ⁠der Bundesrepublik Deutschland infrage. "Genau deshalb kann es eine Zusammenarbeit, insbesondere mit der Partei, die sich heute Alternative für Deutschland nennt, für die CDU nicht geben. Das ist ausgeschlossen." Man habe ‌mit Konrad Adenauer den deutschen Nationalismus ⁠überwunden. "Wir wollen nie wieder dahin ⁠zurück." Hintergrund sind auch Diskussionen einzelner Unions-Politiker gerade im Osten und in einigen Medien über eine Kooperation mit der AfD.

Der Kanzler sagte zudem, die Koalition aus CDU, CSU und SPD werde auf Bundesebene weitere Reformen anpacken. "Deutschland hat die Kraft für einen neuen Aufbruch und ich bin persönlich mit aller Kraft entschlossen, diesen Aufbruch mit meiner Regierung auch zu ermöglichen." Auf die Spekulationen einiger Medien über ⁠eine Ablösung als Kanzler ging er nicht ein.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)