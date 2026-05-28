Mistral weist Papst-Kritik an militärischer Nutzung von KI zurück

Paris/Danzig, 28. ⁠Mai (Reuters) - Der französische KI-Entwickler Mistral hat die Kritik von Papst Leo am Einsatz dieser Technologie für militärische Zwecke zurückgewiesen. "Wir sind alle für Frieden, aber unsere Konkurrenten und Rivalen in der Welt nutzen KI", sagte Arthur Mensch, der Mitgründer und Chef des ‌Startups, am Donnerstag. "Solange wir bedrohliche Gegner haben, müssen wir eigene KI-Fähigkeiten entwickeln."

Das mit etwa zwölf Milliarden Euro bewertete Unternehmen Mistral gilt als europäische Antwort auf ⁠ausländische KI-Entwickler ⁠wie OpenAI, Anthropic oder DeepSeek. Zu den Kunden der Pariser Firma gehört das französische Militär. Der europäische Luftfahrt- und Rüstungskonzern Airbus setzt künftig für seine kommerziellen und militärischen Produkte ebenfalls auf diese KI-Modelle.

Papst Leo forderte in seiner unlängst veröffentlichten Enzyklika "Magnifica Humanitas" unter anderem, der militärischen Nutzung von Künstlicher Intelligenz (KI) enge Grenzen ‌zu setzen. Es sei unzulässig, Maschinen über Leben ‌und Tod entscheiden zu lassen. In seiner Lehrschrift warnte das Oberhaupt der katholischen Kirche zudem vor der Gefahr KI-generierter Falschinformationen, die Kriege auslösen könnten.

Auf die wirtschaftlichen und sozialen Folgen ⁠von KI ging der Papst in seiner Enzyklika ebenfalls ein. Er griff damit ‌den wachsenden Unmut insbesondere der jungen Generation ⁠auf. Sie sieht ihre berufliche Zukunft bedroht, weil vergleichsweise einfache Tätigkeiten an "Kollege KI" übertragen werden, um Personalkosten zu sparen. Zu einer "Job-Apokalypse", einer Welle von Massenentlassungen, werde es aber nicht kommen, betonte OpenAI-Chef Sam Altman. Die ‌menschliche Komponente könne nicht vollständig ersetzt ⁠werden. Auch Mistral-Chef Mensch äußerte sich ⁠zuversichtlich, dass die Technologie effizient genutzt werde. "Wir werden das schon schaffen."

Mistral hatte vor wenigen Monaten frisches Geld eingesammelt, um KI-Prozessoren für ein neues Rechenzentrum zu finanzieren. Bis 2027 will das Unternehmen europaweit Rechenzentren mit einer Gesamt-Leistungsaufnahme von 200 Megawatt betreiben. Der weltweite Bauboom bei Rechenzentren stößt bei Anwohnern jedoch auf wachsenden Widerstand. In zahlreichen Staaten wie Frankreich, Deutschland oder den USA wurden Projekte auf Eis gelegt oder stehen auf der Kippe.

(Bericht von Elizabeth Howcroft und ⁠Leo Marchandon; geschrieben von Hakan Ersen, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)