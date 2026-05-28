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Neue gegenseitige Angriffe am Golf
Neue gegenseitige Angriffe am Golf
Neue Angriffe Israels im Südlibanon, der USA auf Ziele im Iran und des Iran auf eine US-Militärbasis in Kuwait lassen einen tragfähigen Frieden in der Region wieder in weitere Ferne rücken. US-Präsident Trump wies zudem einen Bericht zurück, demzufolge die USA kurz vor einem Kompromiss mit dem Iran stünden. Die Ölpreise stiegen infolge dessen erneut an - Brent um rund 2 % - und die Aktienbörsen in Asien verzeichneten Kursverluste als Folge der erneuten militärischen Eskalation.
Heute: Durable Goods und PCE Core Index
Heute stehen eine ganze Reihe von Konjunkturdaten an. Interessant aus unserer Sicht sind hier vor allem die US Durable Goods Orders für den Monat April. Wir gehen von einem Anstieg um 3,0 % gegenüber dem Vormonat aus, nach einem Zuwachs um 0,8 % im März. Dies würde eine anhaltend starke Investitionsneigung vor allem der sogenannten US-Hyperscaler bestätigen, deren enorme Investitionen in KI-Ausrüstungen derzeit ein wichtiges Standbein der US-Wirtschaft darstellen und deren Bedeutung für die US-Aktienmärkte aktuell kaum unterschätzt werden kann. Der US PCE Core Index misst dagegen die Kernrate des Preisanstiegs bei den persönlichen Konsumausgaben der US-Verbraucher. Er ist ein wichtiger Indikator für den Preisdruck auf der Konsumentenebene. Unsere Schätzung für den April-Wert liegt hier bei 3,3 % (Y-Y). Damit würde sich der Preisauftrieb in den USA weiter beschleunigen. In Verbindung mit dem erwartet kräftigen Anstieg der Durable Goods Orders würde dies eher den Falken innerhalb der US Fed Munition liefern.
Rede vom CEO der New York FedPassend dazu: Durchaus mit etwas Spannung dürfte heute eine Rede von John C. Williams, stellvertretender Vorsitzender des Offenmarktausschusses der US Fed und CEO der Federal Reserve Bank of New York, erwartet werden. Vor dem Hintergrund des Wechsels an der Spitze der US Fed könnte sein Auftritt interessante Hinweise auf die generelle Stimmung innerhalb der US-Notenbank ge ben. Vielleicht kommentiert er auch die heutigen Daten zu Konjunktur und Inflation.
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