Österreich und Osteuropa treiben VIG-Gewinn zum Jahresauftakt

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Wien, ⁠28. Mai (Reuters) - Ein florierendes Geschäft in Osteuropa und auf dem Heimatmarkt hat der Vienna Insurance Group (VIG) zum Jahresauftakt einen Gewinnsprung gebracht. ‌Das Ergebnis vor Steuern sei im ersten Quartal um 18,8 Prozent auf 310,3 ⁠Millionen ⁠Euro gestiegen, teilte der österreichische Versicherungskonzern am Donnerstag mit. Die verrechneten Prämien legten um 4,4 Prozent auf 4,86 Milliarden Euro zu.

Zugleich verbesserte sich die für die ‌Branche wichtige Schaden-Kosten-Quote (Combined Ratio) ‌um 0,5 Prozentpunkte auf 91,8 Prozent. Für das Gesamtjahr 2026 stellte das Management weiterhin ⁠einen Vorsteuergewinn zwischen 1,25 und 1,30 Milliarden ‌Euro in Aussicht. Darin ⁠ist die kürzlich abgeschlossene Übernahme der Nürnberger Beteiligungs-AG noch nicht eingerechnet. Konzernchef Hartwig Löger verwies auf die hohe ‌Kapitalstärke, die ⁠weitere Zukäufe ermögliche. Zuletzt hatte ⁠die VIG neben dem Zukauf in Deutschland auch ihre Präsenz in Osteuropa durch den Erwerb der moldauischen Moldasig sowie die Gründung einer Sachversicherungsgesellschaft in Montenegro ausgebaut.

(Bericht von Alexandra Schwarz-Goerlich, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie ⁠sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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