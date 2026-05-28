Original-Research: IVU Traffic Technologies AG (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: IVU Traffic Technologies AG - von Montega AG

28.05.2026 / 13:25 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu IVU Traffic Technologies AG

     Unternehmen:               IVU Traffic Technologies AG
     ISIN:                      DE0007448508

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      28.05.2026
     Kursziel:                  27,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Kai Kindermann

Q1 2026: IVU startet 2026 mit Ergebnissprung

IVU hat kürzlich die Zahlen für das erste Quartal 2026 veröffentlicht und
dabei den profitablen Wachstumskurs bestätigt.

[Tabelle]

Hoher Auftragsbestand untermauert Jahresprognose: IVU konnte den Umsatz im
ersten Quartal um 13,3% yoy auf 34,9 Mio. EUR steigern. Die wesentlichen
Wachstumstreiber waren erneut die wiederkehrenden Wartungs- und
Hostingerlöse. Der Trend hin zu einer gleichmäßigeren Umsatzverteilung über
das Gesamtjahr dürfte sich fortsetzen, woraus entsprechend höhere
Wachstumsraten zum Jahresbeginn resultieren dürften. Angesichts des hohen
Auftragsbestands für das laufende Jahr, der bereits mehr als 90% der
angestrebten Erlösniveaus von über 160 Mio. EUR abdeckt, erscheint weiteres
Umsatzwachstum in 2026 visibel. In den beiden Vorjahren entsprach der Wert
zu diesem Zeitpunkt jeweils mehr als 85% des Zielumsatzes sowie 81,5% (2025)
bzw. 83,8% (2024) der tatsächlich erzielten Erlöse.

Historisches Q1-Ergebnis: Nach dem bereits positiven Q1-EBIT im Vorjahr,
konnte das operative Ergebnis in Q1/26 auf 1,5 Mio. EUR (Vj.: 0,2 Mio. EUR)
vervielfacht werden. Dabei spielt das Auftaktquartal für das Gesamtjahr
jedoch eine untergeordnete Rolle. Als maßgeblich erwies sich ein
überproportionales Wachstum im Rohertrag (+17,0% yoy) dank eines stabilen
Materialaufwands, der trotz vermutlich gestiegener Cloud-Kosten auf dem
Vorjahresniveau lag. Ursächlich hierfür dürfte insbesondere ein günstigerer
Umsatzmix mit einem höheren Anteil margenstärkerer Wartungs- und
Hostingerlöse und dafür einem geringerem Hardwaregeschäft sein. Die
Personalkosten stiegen bei konstanter Kapazität (Ø FTE: +1,4% yoy) um 13,3%
yoy analog zur Umsatzentwicklung. Neben den regulären Gehaltserhöhungen
spiegeln sich hier einmalige Prämien für die Mitarbeiter anlässlich des
50-jährigen Firmenjubiläums sowie Aufwendungen für nötige Mehrarbeit zur
Bearbeitung einer laufenden Ausschreibung wider. Bereinigt um diese beiden
Sondereffekte mit Einmalcharakter liegt die Kostensteigerung im Rahmen
unserer Erwartungen.

Attraktive Bewertung im Peer-Vergleich: Bei einem 2026e EV/EBIT
(Leasing-adjustiert) von 13,6x halten wir die IVU-Aktie weiterhin für
attraktiv, was auch der Vergleich mit dem Wettbewerber init SE
unterstreicht. Obwohl beide Unternehmen zu vergleichbaren EV/EBIT-Multiples
handeln, aktiviert IVU keine Eigenentwicklungen und benötigt entsprechend
weniger CAPEX. Aus unserer Sicht stellt daher das EBITDA abzüglich CAPEX und
Leasing-Tilgungen die geeignetere Vergleichskennzahl dar. Auf dieser Basis
handelt IVU zu einem deutlich günstigeren 2026e EV-Multiple von 10,8x
gegenüber inits 15,0x.

Fazit: IVU hat einen überzeugenden Start in das Geschäftsjahr 2026
hingelegt. Wir bestätigen die Kaufempfehlung und das Kursziel von 27,00 EUR.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=f12665338d38c5d716c7f456ff0d7419

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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