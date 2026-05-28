Original-Research: Northwest Biotherapeutics Inc. (von First Berlin Equity Re...

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Original-Research: Northwest Biotherapeutics Inc. - from First Berlin Equity
Research GmbH

28.05.2026 / 13:43 CET/CEST
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Group.
The issuer is solely responsible for the content of this research. The
result of this research does not constitute investment advice or an
invitation to conclude certain stock exchange transactions.

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Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Northwest
Biotherapeutics Inc.

     Company Name:                Northwest Biotherapeutics Inc.
     ISIN:                        US66737P6007

     Reason for the research:     Update
     Recommendation:              BUY
     from:                        28.05.2026
     Target price:                USD 1.00
     Target price on sight of:    12 months
     Last rating change:          -
     Analyst:                     Christian Orquera

First Berlin Equity Research has published a research update on Northwest
Biotherapeutics Inc. (ISIN: US66737P6007). Analyst Christian Orquera
reiterated his BUY rating and maintained his USD 1.00 price target.

Abstract:
Northwest reported FY/25 results modestly ahead of our estimates, with
upside at both the operating and net income levels. Total revenue came in at
USD 1.4m (FBe: USD 1.0m; FY/24: USD 1.4m), EBIT was -USD 59.9m (FBe: -USD
62.1m; FY/24: -USD 66.5m), and year-end cash stood at USD 3.0m (FBe: USD
2.1m; FY/24: USD 2.2m). The operating beat was primarily driven by lower
OpEx, particularly in R&D. This trend accelerated in Q1/26, leading to an
operating loss of USD 10.9m (FY/24: USD 17.3m) and a cash outflow of USD
12.5m (Q1/25: USD 9.4m), with cash declining to USD 1.8m at 31 March 2026,
in line with the raise-as-you-go financing model. While encouraging, we
caution against extrapolating this lower OpEx run-rate as commercial
preparation costs may increase ahead of a potential launch. Operationally,
progress remains focused on preparing for a potential UK launch of DCVax-L.
The ongoing expansion of manufacturing capacity at the Sawston facility
signals a clear shift from regulatory preparation to commercial readiness
and is consistent with our view that existing infrastructure can support
initial UK demand without significant incremental CapEx. The appointment of
Dr Annalisa Jenkins as Strategic Adviser on 30 April 2026 further
strengthens the company's commercial and regulatory execution capabilities
ahead of a potential launch. The key near-term catalyst remains the UK MHRA
regulatory decision for DCVax-L in glioblastoma (GBM), which we continue to
expect in 2026. A positive outcome would represent a clear inflection point,
triggering negotiations with the National Institute for Health and Care
Excellence (NICE) and a first reimbursed commercial launch in 2027. We leave
our estimates unchanged and reiterate our Buy rating and USD 1.00 price
target (upside: >370%).

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Northwest
Biotherapeutics Inc. (ISIN: US66737P6007) veröffentlicht. Analyst Christian
Orquera bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von USD
1,00.

Zusammenfassung:
Northwest hat leicht über unseren Erwartungen liegende Ergebnisse für das
Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht, mit positiven Abweichungen sowohl auf
operativer Ebene als auch beim Nettoergebnis. Der Gesamtumsatz belief sich
auf USD 1,4 Mio. (FBe: USD 1,0 Mio.; GJ/24: USD 1,4 Mio.); das EBIT lag bei
-USD 59,9 Mio. (FBe: -USD 62,1 Mio.; GJ/24: -USD 66,5 Mio.), und der
Kassenbestand zum Jahresende betrug USD 3,0 Mio. (FBe: USD 2,1 Mio.; GJ/24:
USD 2,2 Mio.). Die positive Abweichung auf operative Ebene war hauptsächlich
auf niedrigere Betriebskosten zurückzuführen, insbesondere im Bereich F&E.
Dieser Trend setzte sich im Q1/26 verstärkt fort und führte zu einem
operativen Verlust von USD 10,9 Mio. (Q1/25: USD 17,3 Mio.) sowie zu einem
Cash-Abfluss von USD 12,5 Mio. (Q1/25: USD 9,4 Mio.), wobei der
Kassenbestand zum 31. März 2026 auf USD 1,8 Mio. zurückging, im Einklang mit
dem 'Raise-as-you-go'-Finanzierungsmodell des Unternehmens. Obwohl dies
ermutigend ist, warnen wir davor, diese niedrigere OpEx-Run-Rate zu
extrapolieren, da die Kosten für die kommerzielle Vorbereitung im Vorfeld
eines potenziellen Launches steigen könnten. Operativ bleibt der Fokus auf
den Vorbereitungen für eine mögliche Markteinführung von DCVax-L im
Vereinigten Königreich. Die laufende Erweiterung der Produktionskapazitäten
am Standort Sawston signalisiert einen klaren Übergang von regulatorischer
Vorbereitung hin zur kommerziellen Einsatzbereitschaft und stützt unsere
Einschätzung, dass die bestehende Infrastruktur die anfängliche Nachfrage im
Vereinigten Königreich ohne signifikante zusätzliche Investitionsausgaben
bedienen kann. Die Ernennung von Dr. Annalisa Jenkins zur Strategic Adviser
am 30. April 2026 stärkt zudem die kommerziellen und regulatorischen
Umsetzungskapazitäten des Unternehmens im Vorfeld eines potenziellen
Launches. Der wichtigste kurzfristige Kurstreiber bleibt die regulatorische
Entscheidung der britischen MHRA zu DCVax-L bei Glioblastom (GBM), die wir
weiterhin im Jahr 2026 erwarten. Ein positives Ergebnis würde einen klaren
Wendepunkt darstellen und Verhandlungen mit dem National Institute for
Health and Care Excellence (NICE) und den ersten erstattungsfähigen
kommerziellen Launch im Jahr 2027 auslösen. Wir lassen unsere Schätzungen
unverändert und bestätigen unsere Kaufempfehlung sowie unser Kursziel von
USD 1,00 (Kurspotenzial: >370%).

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des
Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.


You can download the research here:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=b405e855e249287ea8e17fe69f7fb8d1

Contact for questions:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

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