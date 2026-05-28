Original-Research: Valneva SE (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

^ Original-Research: Valneva SE - von First Berlin Equity Research GmbH 28.05.2026 / 17:08 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Valneva SE Unternehmen: Valneva SE ISIN: FR0004056851 Anlass der Studie: Q1 2026 Ergebnisse Empfehlung: Buy seit: 18.05.2026 Kursziel: EUR4.50 Kursziel auf Sicht von: 12 months Letzte Ratingänderung: - Analyst: Simon Scholes First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Valneva SE (ISIN: FR0004056851) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 4,80 auf EUR 4,50. Zusammenfassung: Der Produktumsatz sank im ersten Quartal 2026 um 37,2% auf EUR30,9 Mio. (Q1 2025: EUR49,2 Mio.), was auf eine Kombination aus einmaligen Faktoren zurückzuführen war, aber auch auf einen sich abzeichnenden negativen Trend bei der Nachfrage nach Reiseimpfstoffen in Schlüsselmärkten, der durch geopolitische Spannungen ausgelöst wurde. Letzteres war der ausschlaggebende Faktor für die Senkung der Produktumsatzguidance für das Geschäftsjahr 2026 durch das Management um 7% von EUR145 Mio. bis EUR160 Mio. auf EUR135 Mio. bis EUR150 Mio. Trotz der schwachen Zahlen für das erste Quartal 2026 und der Herabstufung der Prognose liegt die Aktie derzeit nur 2% unter ihrem Schlusskurs am Vorabend der Veröffentlichung des Berichts. Unserer Ansicht nach ist der Hauptgrund für die verhaltene Reaktion auf die Zahlen, dass der Markt weiterhin auf die bevorstehende Einreichung der Zulassungsunterlagen (Biologics License Application oder BLA) durch Pfizer für den Impfstoffkandidaten LB6V gegen die Lyme-Borreliose von Pfizer/Valneva fokussiert ist. Wie wir in unserer Studie vom 31. März geschrieben haben, nachdem LB6V den Endpunkt seiner Phase-3-Studie knapp verfehlt hatte, schätzen wir die Wahrscheinlichkeit, dass die FDA LB6V zulassen wird, auf über 50% (67%). Die Fragen der Analysten bei der Telefonkonferenz mit dem Management nach Bekanntgabe der Ergebnisse konzentrierten sich auf den Zeitpunkt des Treffens von Pfizer mit der FDA vor der BLA-Einreichung (voraussichtlich noch in diesem Quartal) sowie auf den Zeitpunkt der BLA-Einreichung selbst (2. Halbjahr 2026). Wird ein BLA-Antrag zur Bearbeitung angenommen, versendet die FDA in der Regel einen 'Day 74 Letter' (d. h. 74 Tage nach Eingang des ursprünglichen BLA-Antrags) an den Antragsteller - in diesem Fall Pfizer. Valneva geht davon aus, dass Pfizer die Annahme des BLA-Antrags durch die FDA bekannt geben wird. Wir behalten unsere Kaufempfehlung bei, haben jedoch unser Kursziel von EUR4,80 auf EUR4,50 (Aufwärtspotenzial: 82%) gesenkt, um den Abwärtskorrekturen unserer Prognosen infolge der nach unten revidierten Guidance sowie der zusätzlichen Verwässerung durch die Aktienemission im vergangenen Monat Rechnung zu tragen. First Berlin Equity Research has published a research update on Valneva SE (ISIN: FR0004056851). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY rating and decreased the price target from EUR 4.80 to EUR 4.50. Product sales fell by 37.2% in Q1/26 to EUR30.9m (Q1/25: EUR49.2m) due to a cocktail of one-off causes, but also because of an emerging adverse trend in travel vaccine uptake in key markets driven by geopolitical tensions. The latter issue was the key factor in management's 7% reduction of FY/26 product sales guidance from EUR145m-EUR160m to EUR135m-EUR150m. Despite the weak Q1/26 numbers and guidance downgrade, the share is currently only 2% below its close on the eve of the report. In our view the main reason for the muted response to the numbers is that the market remains focused on the forthcoming submission of market approval documentation (Biologics License Application or BLA) by Pfizer for the Pfizer/Valneva Lyme disease vaccine candidate, LB6V. As we wrote in our study of 31 March after LB6V narrowly failed to meet the endpoint of its phase 3 trial, we see the probability that the FDA will approve LB6V as better than evens (67%). Analysts' questions on the post-results call with management focused on the timing of Pfizer's pre-BLA submission meeting with the FDA (likely later this quarter), and the timing of the BLA submission itself (H2/26). If a BLA submission is accepted for filing, the FDA typically issues a Day 74 letter (i.e., 74 days after receipt of the original BLA submission) to the sponsor- in this case, Pfizer. Valneva expect Pfizer to disclose FDA acceptance of the BLA submission for filing. We maintain our Buy recommendation, but have reduced our price target from EUR4.80 to EUR4.50 (upside: 82%) to reflect reductions to our forecasts following the guidance downgrades and the additional dilution entailed by last month's share issue. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=f825250df5d7da4299f08560285a33cb Kontakt für Rückfragen: First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Originalinhalt anzeigen: https://eqs-news.com/?origin_id=d29ed150-5aa5-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de --------------------------------------------------------------------------- 2335400 28.05.2026 CET/CEST °