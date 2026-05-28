Original-Research: Valneva SE (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

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Original-Research: Valneva SE - von First Berlin Equity Research GmbH

28.05.2026 / 17:08 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Valneva SE

     Unternehmen:               Valneva SE
     ISIN:                      FR0004056851

     Anlass der Studie:         Q1 2026 Ergebnisse
     Empfehlung:                Buy
     seit:                      18.05.2026
     Kursziel:                  EUR4.50
     Kursziel auf Sicht von:    12 months
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Simon Scholes

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Valneva SE (ISIN:
FR0004056851) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine
BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 4,80 auf EUR 4,50.

Zusammenfassung:
Der Produktumsatz sank im ersten Quartal 2026 um 37,2% auf EUR30,9 Mio. (Q1
2025: EUR49,2 Mio.), was auf eine Kombination aus einmaligen Faktoren
zurückzuführen war, aber auch auf einen sich abzeichnenden negativen Trend
bei der Nachfrage nach Reiseimpfstoffen in Schlüsselmärkten, der durch
geopolitische Spannungen ausgelöst wurde. Letzteres war der ausschlaggebende
Faktor für die Senkung der Produktumsatzguidance für das Geschäftsjahr 2026
durch das Management um 7% von EUR145 Mio. bis EUR160 Mio. auf EUR135 Mio. bis
EUR150 Mio. Trotz der schwachen Zahlen für das erste Quartal 2026 und der
Herabstufung der Prognose liegt die Aktie derzeit nur 2% unter ihrem
Schlusskurs am Vorabend der Veröffentlichung des Berichts. Unserer Ansicht
nach ist der Hauptgrund für die verhaltene Reaktion auf die Zahlen, dass der
Markt weiterhin auf die bevorstehende Einreichung der Zulassungsunterlagen
(Biologics License Application oder BLA) durch Pfizer für den
Impfstoffkandidaten LB6V gegen die Lyme-Borreliose von Pfizer/Valneva
fokussiert ist. Wie wir in unserer Studie vom 31. März geschrieben haben,
nachdem LB6V den Endpunkt seiner Phase-3-Studie knapp verfehlt hatte,
schätzen wir die Wahrscheinlichkeit, dass die FDA LB6V zulassen wird, auf
über 50% (67%). Die Fragen der Analysten bei der Telefonkonferenz mit dem
Management nach Bekanntgabe der Ergebnisse konzentrierten sich auf den
Zeitpunkt des Treffens von Pfizer mit der FDA vor der BLA-Einreichung
(voraussichtlich noch in diesem Quartal) sowie auf den Zeitpunkt der
BLA-Einreichung selbst (2. Halbjahr 2026). Wird ein BLA-Antrag zur
Bearbeitung angenommen, versendet die FDA in der Regel einen 'Day 74 Letter'
(d. h. 74 Tage nach Eingang des ursprünglichen BLA-Antrags) an den
Antragsteller - in diesem Fall Pfizer. Valneva geht davon aus, dass Pfizer
die Annahme des BLA-Antrags durch die FDA bekannt geben wird. Wir behalten
unsere Kaufempfehlung bei, haben jedoch unser Kursziel von EUR4,80 auf EUR4,50
(Aufwärtspotenzial: 82%) gesenkt, um den Abwärtskorrekturen unserer
Prognosen infolge der nach unten revidierten Guidance sowie der zusätzlichen
Verwässerung durch die Aktienemission im vergangenen Monat Rechnung zu
tragen.

First Berlin Equity Research has published a research update on Valneva SE
(ISIN: FR0004056851). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY rating and
decreased the price target from EUR 4.80 to EUR 4.50.

Product sales fell by 37.2% in Q1/26 to EUR30.9m (Q1/25: EUR49.2m) due to a
cocktail of one-off causes, but also because of an emerging adverse trend in
travel vaccine uptake in key markets driven by geopolitical tensions. The
latter issue was the key factor in management's 7% reduction of FY/26
product sales guidance from EUR145m-EUR160m to EUR135m-EUR150m. Despite the weak
Q1/26 numbers and guidance downgrade, the share is currently only 2% below
its close on the eve of the report. In our view the main reason for the
muted response to the numbers is that the market remains focused on the
forthcoming submission of market approval documentation (Biologics License
Application or BLA) by Pfizer for the Pfizer/Valneva Lyme disease vaccine
candidate, LB6V. As we wrote in our study of 31 March after LB6V narrowly
failed to meet the endpoint of its phase 3 trial, we see the probability
that the FDA will approve LB6V as better than evens (67%). Analysts'
questions on the post-results call with management focused on the timing of
Pfizer's pre-BLA submission meeting with the FDA (likely later this
quarter), and the timing of the BLA submission itself (H2/26). If a BLA
submission is accepted for filing, the FDA typically issues a Day 74 letter
(i.e., 74 days after receipt of the original BLA submission) to the sponsor-
in this case, Pfizer. Valneva expect Pfizer to disclose FDA acceptance of
the BLA submission for filing. We maintain our Buy recommendation, but have
reduced our price target from EUR4.80 to EUR4.50 (upside: 82%) to reflect
reductions to our forecasts following the guidance downgrades and the
additional dilution entailed by last month's share issue.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des
Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=f825250df5d7da4299f08560285a33cb

Kontakt für Rückfragen:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

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News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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https://eqs-news.com/?origin_id=d29ed150-5aa5-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

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