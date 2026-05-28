Original-Research: Wüstenrot und Württembergische AG (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: Wüstenrot und Württembergische AG - von Montega AG

28.05.2026 / 13:17 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu Wüstenrot und Württembergische AG

     Unternehmen:               Wüstenrot und Württembergische AG
     ISIN:                      DE0008051004

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      28.05.2026
     Kursziel:                  20,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Nicklas Frers; Christian Bruns, CFA

Q1 KPIs: Versicherungsgeschäft wächst solide - Wohnen Neugeschäft unter
Vorjahr

Die W&W AG hat ihre ausgewählten KPIs zum ersten Quartal 2026 vorgelegt und
verzeichnete einen soliden Jahresauftakt. Das Versicherungsgeschäft zeigt
sich umsatzseitig weiterhin in guter Verfassung. Während der Bestand in
allen Segmenten wächst, bestätigt das Management die konservative
Jahresprognose von 120 bis 150 Mio. EUR für das Konzernergebnis (IFRS).
Einzig das Neugeschäftsvolumen im Segment Wohnen blieb erwartungsgemäß unter
dem Vorjahresniveau.

Versicherungssegment mit solidem Wachstum: Der Umsatz in der
Personenversicherung kletterte um 3,6% auf 348 Mio. EUR (Vj: 336 Mio. EUR),
getragen von einer starken Nachfrage in der Lebensversicherung, wo die
Neugeschäfts-Beitragssumme um 6,6% auf 948 Mio. EUR zulegte (Vj: 889 Mio.
EUR). Noch deutlicher fiel das Plus in der Schaden-/Unfallsparte mit einem
Umsatzzuwachs von 6,5% auf 755 Mio. EUR aus (Vj: 709 Mio. EUR). Da das
operative Neugeschäft hier wertmäßig leicht unter dem Vorjahr lag,
resultiert dieses Wachstum primär aus notwendigen Beitragsanpassungen im
Bestand. Dank einer aktuell moderaten Schadenentwicklung war die
Ergebnisentwicklung stabil, auch wenn das versicherungstechnische Ergebnis
die außergewöhnlich schadenarme Vorjahresbasis unterschreitet. Entscheidend
wird der Schadensverlauf für das restliche Jahr. Großschadensereignisse
stellen dank einer umsichtigen Rückversicherungspolitik kein signifikantes
Risiko für die Prognose dar. Kritischer für den Ergebnistrend ist die
Kleinschaden-Frequenz. Da diese Schäden unterhalb der Selbstbehaltsgrenzen
verbleiben, wiegen sie in der Summe bilanziell deutlich schwerer. Sollte
eine Schadenwelle im weiteren Jahresverlauf jedoch ausbleiben, ist das
Erreichen des oberen Endes der Guidance u.E. realistisch.

Segment Wohnen weiterhin Belastungsfaktor: Das Segment Wohnen verzeichnete
im ersten Quartal einen rückläufigen Trend beim Neugeschäftsvolumen, welches
um 11,0% auf 3.910 Mio. EUR nachgab (Vj: 4.359 Mio. EUR). Dieser Rückgang
resultiert primär aus den anhaltenden, schwierigen Rahmenbedingungen am
deutschen Bau- und Immobilienmarkt. Demgegenüber stützt die solide Substanz
im Bauspargeschäft den Gesamttrend, sodass der Bestand an vergebenen
Baudarlehen leicht auf 30,4 Mrd. EUR ausgebaut werden konnte (Vj: 30,1 Mrd.
EUR). Dank eines verbesserten Finanzergebnisses startete das Segment
insgesamt positiver ins Jahr als noch 2025. Dennoch wird durch die
anhaltenden Zinsabsicherungsgeschäfte das Konzernergebnis (IFRS) belastet,
was zu einer entsprechend gedämpften Erwartung für das Gesamtjahr führt.

Dividendenerhöhung wird geprüft: Auf der vergangenen Hauptversammlung
(13.05.) rückte unter anderem die Ausschüttungspolitik in den Mittelpunkt
des Investoreninteresses. Ein Gegenantrag des Aktionärs GS&P zielte auf eine
Erhöhung der Dividende ab. Nachdem der aktuelle Dividendenvorschlag des
Vorstandes von 0,65 EUR je Aktie jedoch mit großer Mehrheit beschlossen
wurde, wird eine Erhöhung für das kommende GJ geprüft. Aufgrund der
vorhandenen Eigenkapitalbasis und der weiterhin niedrigen
Eigenkapitalrendite ist u.E. eine Erhöhung auf 0,75 EUR je Aktie ein
realistisches Szenario, dass bei Investoren als positives Signal aufgenommen
werden würde.

Fazit: Insgesamt präsentiert sich die W&W AG aktuell operativ auf Kurs. Das
wachsende Versicherungsgeschäft und die solide Substanz federn das Wohnen
Segment weitestgehend ab. Entscheidend für die Ergebnisentwicklung wird der
Schadensverlauf im laufenden Jahr. Angesichts einer möglichen
Dividendenerhöhung und einem KBV von 0,3 bietet die Aktie aktuell einen
attraktiven Einstiegspunkt. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung und unser
Kursziel von 20,00 EUR.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=083654d7a1129ddd9330bbf5c4731ad1

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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