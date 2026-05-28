OTS: Heidrick & Struggles GmbH & Co. KG / Erstmals werden fünf Aufsichtsräte ...

Erstmals werden fünf Aufsichtsräte der DAX40-Unternehmen von Frauen geleitet München (ots) - Die internationale Personalberatung Heidrick & Struggles analysiert das Stühlerücken in den Aufsichtsgremien der Unternehmen des DAX40. Im Rahmen der diesjährigen Hauptversammlung (HV) des Automobilzulieferers Continental wurde Sabrina Soussan an die Spitze des Aufsichtsrats berufen. Die französische Topmanagerin löst den langjährigen Aufsichtsratsvorsitzenden Wolfgang Reitzle ab. Damit werden derzeit die Kontrollgremien von fünf Unternehmen des DAX40 von Frauen geführt. Neben Continental sind dies Deutsche Börse (Clara-Christina Streit), DHL (Katrin Suder), Henkel (Simone Bagel-Trah) und Vonovia (Clara-Christina Streit). Nicolas von Rosty, Deutschlandchef von Heidrick & Struggles , merkt an: "Dies ist im Sinne einer besseren Gender Diversity ein qualitativ großer Schritt. Der Vorsitz des Aufsichtsrats besitzt in Deutschland eine überragende Rolle bei der Unternehmensführung. Noch bis vor kurzem gab es gerade eine weibliche Aufsichtsratsvorsitzende. Und ab Oktober dieses Jahres wird mit Amparo Moraleda bei Airbus in einem weiterer DAX-Unternehmen eine Frau an die Spitze des Verwaltungsrats rücken." Von den 335 Aufsichtsräten der Kapitalseite sind nach dem Ende der HV-Wahlen 127 Frauen, der Anteil beträgt demnach rund 38 Prozent. Nicolas von Rosty : "Diese Quote wurde schon vor vier Jahren erreicht. Der Trend ist aktuell nicht mehr, möglichst zahlreiche Frauen in die DAX-Aufsichtsräte zu wählen, sondern es geht um Profile, Erfahrung und Kompetenzen. Damit kehrt eine gewisse Normalität bei den Besetzungen der deutschen DAX-Aufsichtsräte ein, nachdem zuvor die Wahl von Frauen in die Gremien im Mittelpunkt stand." Dies sind Ergebnisse einer regelmäßigen Analyse der internationalen Personalberatung Heidrick & Struggles zu den Wahlen der Aufsichtsräte der DAX-Konzerne. Internationale Aufsichtsräte Die Zahl an internationalen Mitgliedern in den aktuellen DAX40-Aufsichtsräten beträgt 131, dies ist eine Quote von rund 39 Prozent. Dieser Anteil an Nicht-Deutschen übertraf in der Vergangenheit bereits die 40 Prozent-Marke. Nicolas von Rosty bemängelt die aktuelle Quote als zu niedrig: "Zahlreiche Dax-Konzerne verzichten darauf, das Aufsichtsgremium mit internationalen Topmanagerinnen und Topmanagern gerade in geopolitisch herausfordernden Zeiten besser aufzustellen und zusätzliche Perspektiven zu gewinnen." Positiv ist, dass inzwischen von den internationalen Aufsichtsräten 41 einen US-amerikanischen und kanadischen Hintergrund besitzen, während 22 aus Österreich und der Schweiz stammen. "Nur eine Handvoll an Aufsichtsräten sind aus Asien und Südamerika. Dies sind viel zu wenige bei der Bedeutung dieser Märkte als Handelspartner von Deutschland." Neues Personal an der Spitze der Aufsichtsräte 2026 rücken drei neue Aufsichtsrätinnen und Aufsichtsräte an die Spitze ihrer Kontrollgremien - Adidas: Wechsel von Thomas Rabe zu Nassef Sawiris - Allianz: Von Michael Diekmann zu Jörg Schneider - Continental: Von Wolfgang Reitzle zu Sabrina Soussan Die Anzahl an Aufsichtsräten unter internationaler Führung beläuft sich neuerdings auf 13. Neben Nassef Sawiris (ägyptisch) und Sabrina Soussan sind dies: Rijn Wynaendts (niederländisch, Deutsche Bank), Clara-Christina Streit (deutsch-US-amerikanisch, Deutsche Börse), Erich Clementi (italienisch, Eon), Herbert Diess (österreichisch, Infineon), Gordon Riske (US-amerikanisch, MTU Aero Engines), Pekka Ala-Pietilä (finnisch, SAP), Jim Hagemann Snabe (dänisch, Siemens), Hans-Dieter Pötsch (österreichisch, Volkswagen), Stephen Ruschowski (US-amerikanisch, Qiagen), Clara-Christina Streit (deutsch-US-amerikanisch, Vonovia) und Kelly Bennett (kanadisch, Zalando). Der Grad der Internationalisierung des Vorsitzes der Aufsichtsräte liegt damit erstmals bei knapp einem Drittel. Nicolas von Rosty sagt: "In der Vergangenheit war der Vorsitz der DAX-Aufsichtsräte weitgehend deutschen Top-Managern vorbehalten. Dies hat sich durch Neubesetzungen in den vergangenen Jahren verändert. Die Internationalisierung des Aufsichtsratsvorsitzes ist dabei ein richtiges und wichtiges Zeichen mit hoher Symbolkraft." Methode Die Analyse vergleicht die Zusammensetzung der Aufsichtsräte nach den Hauptversammlungen der DAX40-Unternehmen 2025 und 2026. Es werden die kapitalseitigen personellen Veränderungen ausgewertet. Bei einigen Unternehmen basieren die Angaben auf den Wahlvorschlägen. Die HV-Saison endet mit den Veranstaltungen von Qiagen (25. Juni) und Porsche Holding SE (26. Juni). Die 40 aktuellen Unternehmen des DAX verfügen nach Ende der HV-Saison 2026 kapitalseitig über 335 Aufsichtsräte, zwei weniger als im Jahr zuvor, da Continental die Anzahl der Aufsichtsräte von zehn auf acht verringert hat. Bei 22 Unternehmen kommt es im Verlauf der diesjährigen Hauptversammlungen zu Veränderungen im Aufsichtsrat. Insgesamt scheiden 34 AR-Mitglieder aus, sie werden durch 32 neue Aufsichtsräte ersetzt. Über Heidrick & Struggles Heidrick & Struggles ist der Premiumanbieter in den Bereichen Executive Search, Führungskräfte- und Nachwuchsentwicklung und Managementberatung. Seit über 70 Jahren setzt Heidrick & Struggles Maßstäbe in der Personalberatung und ermöglicht heute internationalen Topunternehmen als Partner für ganzheitliche Managementlösungen, ihre Welt zu verändern und zu gestalten. Für mehr Informationen über Heidrick & Struggles besuchen Sie bitte unsere Website: http://www.heidrick.com Ansprechpartner Dr. Nicolas von Rosty, Managing Partner Deutschland, mailto:nvonrosty@heidrick.com Pressekontakt: Für Presseanfragen Dr. Klaus Westermeier Medienbüro +49 172 843 3232 mailto:info@kwestermeier.de Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32539/6283471 OTS: Heidrick & Struggles GmbH & Co. KG