Pressestimme: 'Frankenpost' zu Prognose Wirtschaftsweisen/deutsche Wirtschaft

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

HOF (dpa-AFX) - "Frankenpost" zu Prognose Wirtschaftsweisen/deutsche Wirtschaft:

"Die Folgen geopolitischer Krisen für die Weltwirtschaft hat Merz nicht zu verantworten. Was man aber tun kann: Versuchen, die Standortbedingungen der eigenen Wirtschaft zu verbessern. Was nicht zur Genüge geschieht. (.) Merz und die Seinen sehen in der SPD den Bremsklotz in der gemeinsamen Regierung. In der Tat kämpft die SPD mit sich selbst. Sogar an der Parteispitze."/yyzz/DP/men

Das könnte dich auch interessieren

Laut Nachrichtenagentur Fars
"Haben auf US-Drohne und Kampfjet gefeuert"26. Mai · dpa-AFX
"Haben auf US-Drohne und Kampfjet gefeuert"
Weitere Artikel
Plus-Analysen
KI-Boom
Noch sind die Börsen nicht in einer Blasegestern, 13:46 Uhr · The Market
Trading-Impuls
Comeback-Chancen bei dieser US-Software-Aktie26. Mai · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Griechenland ist jetzt Vorbild für Deutschland23. Mai · Acatis
Alle Plus-Analysen