Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Gutachten des Sachverständigenrats

dpa-AFX · Uhr
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DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Das "Handelsblatt" zum Gutachten des Sachverständigenrats:

"Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) hat bei der Krankenversicherung schon ziemlich weitgehende Reformvorschläge gemacht, doch der Bundestag droht, ihre Vorschläge klein zu häckseln. Mit der Pflegereform, die Warken zeitnah vorlegen will, könnte es ganz ähnlich laufen. Das Gutachten des Sachverständigenrats kommt daher wie gerufen. Denn die Wirtschaftsweisen haben den Rotstift überall angesetzt. Krankenhausschließungen, höhere Steuern bei Alkohol und Zucker, Abschwächung der Pflegestufen, Streichung pauschaler Pflegevergütungen, Ende der beitragsfreien Mitversicherung. Ohne Zumutungen für manche wird die Schieflage der Sozialsysteme nicht aufzulösen sein - und das würde letztlich allen schaden."/yyzz/DP/men

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