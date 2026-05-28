Pressestimme: 'Südwest Presse' zu Minijobs

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zu Minijobs:

"Kaum eine Maßnahme macht Mehrarbeit aber so unattraktiv wie Minijobs, am besten noch gepaart mit Ehegattensplitting und kostenloser Mitversicherung in der Krankenkasse. Und fertig ist der Sturm im Fehlanreize-Wasserglas. Gerade Frauen verharren an der Verdienstgrenze von 603 Euro, weil bei Mehrarbeit und Mehrverdienst auch Steuern und Abgaben mitunter so happig steigen, dass vom Verdienst gefühlt kaum etwas übrig bleibt - und der Ehemann ohnehin "genug" verdient. Doch die langfristigen Folgen wie Altersarmut oder fehlende Absicherung bei Arbeitslosigkeit für Minijobber werden angesichts des höheren Nettobetrags auf dem Konto oder bequemer Mitversicherung auf Kosten anderer Beitragszahler gern übersehen (...). Der Minijob war als Brücke in den Arbeitsmarkt gedacht, hat sich aber als Bremse für sozialversicherungspflichtige Beschäftigung und Wirtschaftswachstum entpuppt."/DP/jha

Das könnte dich auch interessieren

Laut Nachrichtenagentur Fars
"Haben auf US-Drohne und Kampfjet gefeuert"26. Mai · dpa-AFX
"Haben auf US-Drohne und Kampfjet gefeuert"
Konjunktur Deutschland
Wirtschaftsweise dürften Wachstums-Prognose senkengestern, 03:49 Uhr · dpa-AFX
Wirtschaftsweise dürften Wachstums-Prognose senken
Weitere Artikel
Plus-Analysen
KI-Boom
Noch sind die Börsen nicht in einer Blasegestern, 13:46 Uhr · The Market
Trading-Impuls
Comeback-Chancen bei dieser US-Software-Aktie26. Mai · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Griechenland ist jetzt Vorbild für Deutschland23. Mai · Acatis
Alle Plus-Analysen