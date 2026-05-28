Pressestimme: 'Volksstimme' zu EU-Kontakten zu Russland

MAGDEBURG (dpa-AFX) - Die "Volksstimme" zu EU-Kontakten zu Russland:

"In der Europäischen Union vollzieht sich ein Sinneswandel. Neben den Milliarden für Kiew sollen auch Verhandlungen mit Moskau her. Da stellen sich Fragen: Wer hat also heute welche Bedeutung in der Moskauer Führung? Ist Staatschef Wladimir Putin noch allmächtig? Während darüber bei den Europäern trefflich gerätselt wird, ist Brüssel zu einem Basar der Konzepte und Personen geworden. Unter den potenziellen Verhandlern sind Größen von Mario Draghi bis zu Jean-Claude Juncker. Auch die Brüsseler Außenkommissarin Kaja Kallas hat sich ins Spiel gebracht. Das wäre ein Treppenwitz der EU-Geschichte: Die Estin hasst die Russen wie kaum jemand anderes in der EU-Führung - und ist für Moskau ein rotes Tuch."/yyzz/DP/men