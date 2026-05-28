Privatbanken senken Wachstumsprognose - Kreditnachfrage bleibt schwach

Berlin, ⁠28. Mai (Reuters) - Die deutschen Privatbanken rechnen wegen der wirtschaftlichen Folgen des Nahost-Krieges mit einem schwächeren Wachstum. "Aufgrund der aktuellen Belastungen ‌haben wir unsere Wachstumsprognose für dieses Jahr um 0,3 Prozentpunkte auf nur noch ⁠0,7 ⁠Prozent gesenkt", sagte Heiner Herkenhoff, der Hauptgeschäftsführer des Bankenverbands BdB, am Donnerstag. "Unternehmen verschieben Investitionen oder streichen sie ganz wegen der hohen Unsicherheiten." Die Bundesregierung müsse ‌mit Reformen dagegenhalten. "Die Reformschritte sind ‌zu zögerlich. Für Investitionen und Wachstum braucht es schnell entschlossenes Handeln, sonst kommen ⁠wir aus der Stagnation nicht heraus."

Laut BdB ‌bleibt die Kreditnachfrage ⁠in Deutschland schwach. Investitionen konzentrierten sich auf einzelne Sektoren und größere Unternehmen, während Mittelstand und energieintensive Branchen ‌zögerten. Auch ⁠der Anlagen- und Maschinenbau halte ⁠sich zurück. Im Zuge des Krieges seit Ende Februar sind die Energiepreise und zunehmend auch andere Verbraucherpreise deutlich angezogen. Für Unternehmen steigen damit die Kosten.

(Bericht von Christian Krämer, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie ⁠sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)