PURE Funds AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

PURE Swiss Opportunity REF (PSO) – schliesst die Kapitalerhöhung Mai 2026 mit einem soliden Ergebnis ab.



28.05.2026 / 06:45 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR I Zug, 28. Mai 2026

Erzielter Emissionserlös: CHF 38.9 Mio.

Anzahl neu ausgegebene Anteile: 302’025

Neu sich im Umlauf befindende Anteile: 2’005’637

Liberierung: 29. Mai 2026

Kapitalerhöhung

Die Fondsleitung PURE Funds AG hat im Zeitraum vom 11. Mai bis 22. Mai 2026 unter Wahrung des Bezugsrechts eine Kapitalerhöhung für den PURE Swiss Opportunity REF (PSO) durchgeführt.

Der Emissionserlös beläuft sich auf CHF 38.9 Mio. und es wurden 302'025 neue Anteile zum Ausgabepreis von CHF 128.80 je Anteil ausgegeben.

Insgesamt erhöht sich die Gesamtzahl der ausstehenden Anteile auf 2'005’637.

Die Liberierung der neu ausgegebenen Anteile erfolgt per 29. Mai 2026.

Verwendung des Kapitals

Mit dem Emissionserlös erfolgen weitere strategiekonforme Zukäufe von Liegenschaften an guten Lagen, um die Wohnquote des Portfolios weiter zu erhöhen. Ferner wird die Fremdfinanzierungsquote reduziert.

Die Fondsleitung PURE Funds AG bedankt sich bei sämtlichen bestehenden und neuen Investoren für das entgegengebrachte Vertrauen.

Alle relevanten Unterlagen zur Kapitalerhöhung sind auf Swissfunddata und auf unserer Website verfügbar.

Über PURE Funds AG

Partnership, Unique, Return und Engagement – das ist PURE. Die PURE Funds AG ist eine von der FINMA bewilligte, unabhängige und privat gehaltene Fondsleitung. Wir verwalten und vertreiben eigene Fondslösungen mit Fokus auf Investments in Immobilien. Zudem bieten wir Beratung, Asset und Portfolio Management sowie die Abwicklung von Immobilientransaktionen für Dritte an. Durch unser innovatives und leidenschaftliches Handeln kreieren wir Chancen, schaffen Werte und gestalten gemeinsam mit unseren Partnern die Zukunft. Wir hinterfragen und optimieren bewährte Geschäftsfelder, sind agil und realisieren Opportunitäten mit Weitsicht.

Weitere Informationen und Kontakt

PURE Funds AG | T +41 41 726 19 19 | info@pure.swiss | www.pure.swiss

CEOI Flavio Lauener I T +41 41 726 19 10 Iflavio.lauener@pure.swiss

Head Investment Management | Michael Kirschner | T +41 41 726 19 13 | michael.kirschner@pure.swiss

Investor RelationsI Beat Blattner I T +41 41 726 19 19 Ibeat.blattner@pure.swiss

Disclaimer

Diese Medienmitteilung stellt weder einen Prospekt im Sinne von Art. 35 ff. des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen oder Art. 27ff. des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange AG noch ein Basisinformationsblatt dar. Sie stellt auch kein Angebot oder eine Empfehlung zur Zeichnung oder Rückgabe von Fondsanteilen dar, sondern dient ausschliesslich zu Informationszwecken. Historische Wertentwicklungen dürfen nicht als Gewähr für gegenwärtige oder zukünftige Wertentwicklung oder Erträge interpretiert werden. Die Wertentwicklung berücksichtigt überdies nicht sämtliche Kommissionen und Kosten bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen. Diese Medienmitteilung kann Aussagen enthalten, die in die Zukunft gerichtet sind und mit Unsicherheiten und Risiken behaftet sind und sich ändern können. Sämtliche auf die Zukunft bezogene Aussagen beruhen auf Daten, die der Fondsgesellschaft PURE Funds AG zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Medienmitteilung vorlagen. PURE Funds AG übernimmt keinerlei Verpflichtung, zukunftsorientierte Aussagen zu einem späteren Zeitpunkt aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ähnlichem zu aktualisieren. Die für einen Investitionsentscheid allein verbindlichen Unterlagen, insbesondere der Emissionsprospekt, der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag und der jeweils aktuelle Jahresbericht können kostenlos bei der Fondsleitung, der PURE Funds AG, Gotthardstrasse 14, 6300 Zug oder bei der Depotbank, der Banque Cantonale Vaudoise, Case Postale 300, 1001 Lausanne, angefordert werden. Diese Medienmitteilung richtet sich nicht an Personen mit Wohn- und/oder Geschäftssitz ausserhalb der Schweiz. Insbesondere darf diese Medienmitteilung weder in die Vereinigten Staaten versandt oder mitgenommen werden noch darf sie an eine US-Person (im Sinne von Regulation S des US Securities Act von 1933 in dessen jeweils gültiger Fassung) abgegeben werden.

Ende der Adhoc-Mitteilung

Sprache: Deutsch Unternehmen: PURE Funds AG Gotthardstrasse 14 6300 Zug Schweiz E-Mail: info@pure.swiss Internet: pure.swiss ISIN: CH0555854626 Valorennummer: 55585462 EQS News ID: 2334596

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