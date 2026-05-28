Rhein stärkt Merz den Rücken - Kanzlerdebatte sei 'Unsinn'

WIESBADEN (dpa-AFX) - Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) hat vor weiteren Debatten über einen möglichen Kanzlertausch gewarnt und ist Regierungschef Friedrich Merz (CDU) zur Seite gesprungen. "Wir brauchen doch nicht weniger Merz in Deutschland, wir brauchen mehr Merz", sagte er in einem Interview des Sat.1-Regionalmagazins "17:30 Sat.1 live".

"Ich halte das für kompletten Unsinn, wenn ich ganz ehrlich bin. Und das ist auch völlig unrealistisch", sagte er, angesprochen auf mutmaßliche Gedankenspiele in der Union zu einem möglichen Kanzlerwechsel angesichts der schwierigen Lage der schwarz-roten Koalition. "Das sind irgendwelche Fantasien, die in irgendeiner Blase entstanden sind."

Mit einer solchen Debatte könne kein Vertrauen von Bürgerinnen und Bürgern gewonnen werden, warnte der hessische CDU-Chef. "Deswegen bin ich sehr dafür, dass diese Debatten jetzt nicht weitergeführt werden. Das bringt ja gar niemandem was. Und das schadet eigentlich allen."/löb/DP/jha