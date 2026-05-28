Rhein stärkt Merz den Rücken - Kanzlerdebatte sei 'Unsinn'

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

WIESBADEN (dpa-AFX) - Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) hat vor weiteren Debatten über einen möglichen Kanzlertausch gewarnt und ist Regierungschef Friedrich Merz (CDU) zur Seite gesprungen. "Wir brauchen doch nicht weniger Merz in Deutschland, wir brauchen mehr Merz", sagte er in einem Interview des Sat.1-Regionalmagazins "17:30 Sat.1 live".

"Ich halte das für kompletten Unsinn, wenn ich ganz ehrlich bin. Und das ist auch völlig unrealistisch", sagte er, angesprochen auf mutmaßliche Gedankenspiele in der Union zu einem möglichen Kanzlerwechsel angesichts der schwierigen Lage der schwarz-roten Koalition. "Das sind irgendwelche Fantasien, die in irgendeiner Blase entstanden sind."

Mit einer solchen Debatte könne kein Vertrauen von Bürgerinnen und Bürgern gewonnen werden, warnte der hessische CDU-Chef. "Deswegen bin ich sehr dafür, dass diese Debatten jetzt nicht weitergeführt werden. Das bringt ja gar niemandem was. Und das schadet eigentlich allen."/löb/DP/jha

Das könnte dich auch interessieren

Laut Nachrichtenagentur Fars
"Haben auf US-Drohne und Kampfjet gefeuert"26. Mai · dpa-AFX
"Haben auf US-Drohne und Kampfjet gefeuert"
Konjunktur Deutschland
Wirtschaftsweise dürften Wachstums-Prognose senkengestern, 03:49 Uhr · dpa-AFX
Wirtschaftsweise dürften Wachstums-Prognose senken
Exportindustrie
Reiche mahnt in China fairen Wettbewerb angestern, 04:35 Uhr · dpa-AFX
Reiche mahnt in China fairen Wettbewerb an
Weitere Artikel
Plus-Analysen
KI-Boom
Noch sind die Börsen nicht in einer Blasegestern, 13:46 Uhr · The Market
Trading-Impuls
Comeback-Chancen bei dieser US-Software-Aktie26. Mai · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Griechenland ist jetzt Vorbild für Deutschland23. Mai · Acatis
Alle Plus-Analysen