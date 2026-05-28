Märkte heute

Salesforce enttäuscht, Marvell hebt an, Snowflake glänzt

onvista · Uhr
Thema: KI

In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: Schaeffler, Verbio, Bayer, Uber, Boeing, Robinhood, Meta, Abercrombie & Fitch, Dycom Industries, Salesforce, Marvell und Snowflake.

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Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Salesforce: Gute Zahlen, schwache Reaktion

Salesforce liefert operativ stark ab, doch die Aktie gibt nachbörslich nach. Warum ein überzeugendes Quartal dem Markt nicht reicht und welche Rolle die vorsichtige Guidance spielt, schauen wir uns genauer an.

Marvell: KI-Nachfrage hebt die Erwartungen

Marvell profitiert weiter von der Dynamik rund um KI-Infrastruktur, Datacenter und Custom Silicon. Besonders spannend: Der Ausblick fällt stärker aus als erwartet und könnte neue Impulse für die Aktie liefern.

Snowflake: Software mit neuem Schwung

Snowflake überrascht mit starkem Wachstum, besserer Guidance und wachsender KI-Relevanz. Wir sprechen darüber, warum der Markt hier deutlich positiver reagiert als bei anderen Software-Werten.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
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