Sozialer Wohnungsbau trotzt der Baukrise - Bestand sinkt aber weiter

- von ⁠Holger Hansen

Berlin, 28. Mai (Reuters) - Trotz der allgemeinen Krise in der Baubranche sind im sozialen Wohnungsbau in Deutschland 2025 mehr neue Mietwohnungen gefördert worden. Der jahrzehntelange Schwund beim Gesamtbestand an bezahlbarem Wohnraum setzte sich aber mit rund 20.000 auf 1,03 Millionen Sozialmietwohnungen fort. Das ‌geht aus Zahlen des Bundesbauministeriums hervor, die der Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag vorlagen. Bauministerin Verena Hubertz (SPD) sprach dennoch von einem wichtigen Signal der Stabilität für ⁠die gesamte Branche. ⁠Demnach stützt der soziale Wohnungsbau die schwache Baukonjunktur und zieht auch private Investoren an.

Trotz bundesweit schwacher Baukonjunktur stieg demnach die Zahl der geförderten Mietwohnungen um vier Prozent auf rund 42.500, davon 27.300 Neubau-Mietwohnungen. Hubertz hob hervor, dass 44 Prozent der geförderten Mietwohnungen inzwischen von privaten Bauherren errichtet würden. "Soziale Wohnraumförderung ist eine wirtschaftliche Gesamtanstrengung, ‌geschultert von der öffentlichen Hand und dem Privatsektor", ‌sagte Hubertz. Sie unterstrich die Bedeutung für die Bauwirtschaft und Jobs: "Jeder Bundes-Euro hebelt ein Vielfaches an privatem Kapital und sichert Arbeitsplätze im Bauhandwerk."

RÜCKGANG DER GEFÖRDERTEN WOHNEINHEITEN AUF 56.300

Insgesamt wurde ⁠aber im vergangenen Jahr mit rund 56.300 Wohneinheiten etwas weniger Wohnraum gefördert. Das waren ‌knapp neun Prozent weniger als 2024. Der ⁠Rückgang geht nach Angaben aus dem Bauministerium vor allem auf Bayern zurück. Dort seien die Förderzahlen um 64 Prozent eingebrochen. Ohne den Freistaat hätte es bundesweit ein Plus gegeben.

Der Bestand an Sozialwohnungen hat sich seit 2006 ‌von gut 2,09 Millionen mehr als halbiert. ⁠Der Bund hat seine Finanzhilfen in den ⁠vergangenen Jahren zwar deutlich erhöht. Dennoch fallen jedes Jahr mehr Wohnungen aus der Mietpreis- und Belegungsbindung als hinzugewonnen werden. Hubertz sagte jedoch, der Rückgang habe sich in den vergangenen Jahren deutlich verlangsamt. In neun Ländern wachse der Bestand sogar wieder.

Hubertz bekräftigte die vom Bund zugesagte weitere Erhöhung der Fördermittel. "Wo der Wohnungsmarkt schwächelt, hält der soziale Wohnungsbau dagegen", sagte die Ministerin. "Wir investieren 2026 vier Milliarden Euro, ab 2028 sind es 5,5 Milliarden. Das ist eine klare Ansage." Für ⁠2027 sieht die bisherige Planung fünf Milliarden Euro vor.

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