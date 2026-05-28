Staatliche Ausgaben für Soziales wachsen langsamer - Weniger für Bürgergeld

Berlin, 28. ⁠Mai (Reuters) - Die staatlichen Ausgaben für Sozialleistungen sind 2025 langsamer gestiegen als in den beiden Vorjahren. Insgesamt zahlte der Staat 751,2 Milliarden Euro an Geldleistungen, um soziale Risiken wie Alter, Arbeitslosigkeit oder Pflege abzusichern, ‌wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte. Das waren 5,9 Prozent oder 41,7 Milliarden Euro mehr als im Vorjahr. Da ⁠die Verbraucherpreise ⁠im selben Zeitraum nur um 2,2 Prozent zulegten, ergibt sich auch inflationsbereinigt ein deutlicher Zuwachs. Der Anstieg der Sozialausgaben hat sich im Vergleich zu den beiden Vorjahren jedoch verlangsamt: 2024 lag das Plus noch bei 7,4 Prozent, 2023 bei 6,9 Prozent.

Haupttreiber ‌des Anstiegs waren im vergangenen Jahr die ‌Ausgaben für die Alterssicherung. Allein die Geldleistungen der Deutschen Rentenversicherung stiegen um 5,9 Prozent auf 417,9 Milliarden Euro, fanden die Statistiker heraus. ⁠Zudem schlug die Eintrübung am Arbeitsmarkt infolge der schwachen Konjunktur zu ‌Buche: Die Ausgaben für das Arbeitslosengeld ⁠I schnellten um 19,1 Prozent auf 28,2 Milliarden Euro nach oben. Deutlich mehr Geld floss zudem in das Pflegegeld (+13,1 Prozent) und das Wohngeld (+26,7 Prozent).

Das Bürgergeld war dagegen als ‌einzige größere Leistung leicht rückläufig: ⁠Hier gab es ein Minus ⁠von 1,5 Prozent auf 29,4 Milliarden Euro, so die Statistiker. Die Bundesregierung hat inzwischen die Überführung in eine "Grundsicherung" beschlossen und die Sanktionsmöglichkeiten verschärft.

Der Anteil der Sozialausgaben an den gesamten Staatsausgaben blieb auf dem Vorjahresniveau von 33,2 Prozent. Die Statistiker wiesen darauf hin, dass die Entwicklung der Sozialleistungen von vielen Faktoren abhängt. Dazu zählen neben gesetzlichen Änderungen auch die Lage am ⁠Arbeitsmarkt, die Demografie und die Inflationsrate.

(Bericht von Rene Wagner, redigiert von Sabine Ehrhardt - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)